Judiciales

Enriquecimiento ilícito: piden enviar un exhorto a Suiza en la causa que investiga a Claudio “Chiqui” Tapia

Se busca información de transferencias de la FIFA a una cuenta del titular de la AFA. Lo solicitó el fiscal federal Gerardo Pollicita, entre otras medidas de prueba en la investigación abierta al titular de la AFA en su rol de funcionario en el Ceamse

Piden enviar un exhorto a Suiza en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que investiga a Claudio "Chiqui" Tapia
Piden enviar un exhorto a Suiza en la causa por supuesto enriquecimiento ilícito que investiga a Claudio "Chiqui" Tapia
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El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este martes enviar un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe sobre transferencias que cursó a favor del titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia en 2018 y 2019, en el marco de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito que se abrió al dirigente en su calidad de funcionario en el CEAMSE.

El pedido se hizo en el marco de una batería de medidas que solicitó la fiscalía en la investigación y tendrán que ser ordenadas por el juez de la causa, Ariel Lijo.

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La fiscalía solicitó librar un “exhorto internacional a las autoridades de la Confederación Suiza a fin de que la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), con sede en Zúrich, informe el concepto y la causa de las transferencias que cursó a favor de Claudio Fabián TAPIA por USD 49.585,53 (19/12/2018) y USD 124.583,56 (27/06/2019)“, acreditadas en una caja de ahorros a su nombre en un banco argentino, según supo Infobae de fuentes judiciales.

También se pide remitir “el detalle de la totalidad de los pagos, honorarios, dietas, viáticos o cualquier otra suma abonada al nombrado desde 2016, con indicación de los cargos o comisiones en virtud de los cuales se efectuaron y las cuentas de destino”.

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La fiscalía justificó la necesidad del exhorto en que el cuadro de operaciones de comercio exterior que envió a la Justicia el banco, donde se recibieron estos importes identifica como ordenante de esos giros “a la “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza, por un total de USD 189.578″, y “el investigado no consignó ingresos provenientes de esa entidad en las declaraciones juradas incorporadas”.

Pollicita pidió al juzgado que solicite a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que remita “actas, resoluciones o normas internas que autorizaron la emisión a nombre de Claudio Fabián TAPIA de las tarjetas adicionales” de crédito corporativas “junto con sus límites, la política de uso y las rendiciones de gastos con sus comprobantes”.

(Noticia en desarrollo)

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