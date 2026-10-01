Judiciales

Tenía 10 años, murió atrapado en un ducto de una pileta y ahora su familia reclama nuevas imputaciones

La familia de Facundo Gorga cuestiona el alcance de la investigación por la muerte del niño y reclama que también sean imputadas autoridades del Jockey Club de Rosario

María José Chena cuestionó que las fiscales imputaran únicamente a empleados de menor rango dentro de la institución
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“La impunidad agrega condimentos de mucha impotencia”, así recordó María José Chena la muerte de su hija, Facundo Gorga en el Jockey Club de Rosario, en enero de 2024. La falta de respuestas llevó a su familia a pedir nuevas imputaciones judiciales. El niño murió tras quedar atrapado en un ducto de la pileta, y sus familiares cuestionan el alcance de la investigación penal.

Chena, madre del niño, afirmó en Infobae A las Nueve que las fiscales imputaron solo a trabajadores de menor rango dentro del club. La mujer sostuvo que la decisión dejó afuera a autoridades que, de acuerdo con su reclamo, conocían antecedentes de atrapamientos en la pileta.

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La familia querellante pidió imputar al gerente general, al presidente de la Comisión del Country y al presidente del Jockey Club de ese momento. La madre cuestionó que las fiscales imputaran a trabajadores de menor rango y excluyeran a autoridades del club. “El hilo se cortó por lo más delgado”, sostuvo.

Voces - Chena
La querella solicitó la imputación judicial de directivos y exautoridades del club por la muerte del menor

El reclamo por nuevas imputaciones

La madre de Facundo señaló que el cierre de la investigación penal preparatoria profundizó la frustración de la familia. “No haya ni un atisbo de justicia” hace que el dolor resulte “mucho más amargo” e “injusto”, afirmó Chena.

La entrevistada indicó que el caso ocurrió en enero de 2024 y que la causa avanzó durante casi tres años. También sostuvo que las fiscales conocieron antecedentes de incidentes en la pileta antes de resolver las imputaciones.

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Chena afirmó que esos episodios ya habían llegado a conocimiento de las autoridades del Jockey Club de Rosario.

Según relató, los investigadores imputaron a empleados de los rangos más bajos de la institución.

La madre de Facundo cuestionó esa medida y aseguró que la familia pidió incluir a otros responsables. “El hilo se cortó por lo más delgado”, sostuvo Chena al referirse al alcance de las imputaciones.

Voces - Chena - En el Club
El ducto de la pileta carecía de rejilla de protección y la fuerza de succión impidió el rescate del niño

Los antecedentes que menciona la familia

Chena aseguró que Facundo sabía nadar y que el problema no surgió por una falta de conocimientos dentro de la pileta. La madre relató que la succión de la bomba atrapó al niño en un ducto que, según indicó, no tenía rejilla.

“Facundo sabía nadar perfecto”, afirmó durante la entrevista con el streaming de Infobae. “No había un problema de un niño que no sabía nadar”, indicó.

La mujer relató que su hijo quedó atrapado en un ducto de la pileta que, según indicó, no tenía rejilla. Según precisó, varios adultos intentaron sacarlo del lugar. “Ni varios adultos haciendo fuerza pudieron sacar a Facundo de ahí”, dijo.

Luego intentaron practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque no lograron salvarlo. La entrevistada sostuvo que, antes de la muerte de su hijo, otras personas habían sufrido incidentes vinculados con el ducto.

Chena mencionó el caso de una persona que recibió atención en terapia intensiva y sobrevivió. También relató que un niño sufrió la succión de un toallón cuando jugaba cerca de la abertura.

La madre afirmó que esos antecedentes exigían medidas de prevención dentro del club.

Voces - Chena - Más actuales
La familia afirmó que existían antecedentes de personas afectadas por el sistema de succión antes del hecho

La denuncia sobre un supuesto segundo ducto

Chena cuestionó un punto de la resolución de las fiscales sobre los incidentes previos en la pileta. Afirmó que el documento mencionó dos ductos de filtrado de agua en el sector donde ocurrió la muerte de Facundo.

Según detalló, la pileta dulce del Jockey Club de Rosario tiene un solo ducto de filtrado de agua. “Hay solamente un único ducto de filtrado de agua”, afirmó.

La mujer ubicó esa abertura en la pared lateral norte de la pileta. Dijo que pileteros, pintores, plomeros e intendentes del club hablaron sobre ese mismo ducto durante sus declaraciones.

También sostuvo que las fiscales mencionaron una abertura en la pared lateral sur para diferenciar el último incidente de los antecedentes previos. “En esa pared no hay ningún ducto”, afirmó Chena al cuestionar esa versión.

La madre denunció que las fiscales atribuyeron a un testigo una declaración que, según ella, esa persona nunca realizó.

Voces - Chena
La familia del niño mantuvo una reunión con el fiscal regional Matías Merlo para pedir el apartamiento de las fiscales

La presentación ante el fiscal regional

Los abogados de la familia, Víctor Corvalán y Evelyn Cuahén, presentaron un escrito para impugnar la resolución de las fiscales. Chena indicó que el documento plantea errores e irregularidades en la decisión sobre las imputaciones.

La familia también mantuvo una reunión con el fiscal regional Matías Merlo, según relató la entrevistada. Durante ese encuentro, Chena y sus abogados expusieron sus cuestionamientos sobre la investigación penal.

La madre de Facundo pidió que la Justicia reconozca los errores que atribuye a la resolución. También reclamó el apartamiento de las fiscales que intervienen en la causa.

Al mismo tiempo solicitó que la investigación impute a Charles Roberts, Jorge Sánchez Almeira y Luis Lucini.

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