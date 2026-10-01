Judiciales

Gil Lavedra cuestionó el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras: “Genera una fuerte incertidumbre institucional”

El exministro y expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal sostuvo que no está claro cuál es la legislación vigente “ni quién debe resolver la situación, el Congreso o la Justicia”

(Infobae en Vivo)
El excamarista Ricardo Gil Lavedra, durante una entrevista en Infobae en Vivo
Guardar

El expresidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, Ricardo Gil Lavedra, consideró que la decisión adoptada este martes por la Corte Suprema de la Nación “genera una fuerte incertidumbre institucional, porque no resulta claro qué normas están vigentes ni quién debe resolver la situación: el Congreso o la Justicia”.

A raíz del fallo que rechazó una medida cautelar contra un artículo del DNU 70, lo que restablece la vigencia de la derogación de la ley de tierras, el excamarista que juzgó a los comandantes de la dictadura sostuvo que “el DNU 70 es abiertamente inconstitucional, según la propia doctrina tradicional de la Corte, reiterada hace muy poquito tiempo, en el caso Cencosud, tanto porque legisla sobre materias ajenas a una emergencia como por su carácter ómnibus”.

PUBLICIDAD

Añadió que “es una doctrina sumamente rigurosa y respetuosa de la Constitución”. Y recordó que “en ese mismo caso, la Corte dijo que tenían que ser por materias, lo que contradice al 70, que es un ómnibus enorme”.

El DNU 70/2023, titulado “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”, es un Decreto de Necesidad y Urgencia -firmado por el Presidente Javier Milei junto a todos sus ministros- emitido el 20 de diciembre de 2023 que establece una profunda desregulación de la economía, modifica decenas de leyes y declara la emergencia pública.

Este martes, la Corte desestimó una demanda que buscaba anular la derogación de la Ley de Tierras Rurales, una medida dispuesta en el artículo 154 de ese DNU. De esta manera, el máximo tribunal revocó la inconstitucionalidad que había dictado previamente la Cámara Federal de La Plata sobre el mismo, en una presentación realizada por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).

PUBLICIDAD

JUECES CSJN
Los jueces de la Corte Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

En este caso el tribunal consideró que la entidad que inició la acción legal carece de la legitimidad necesaria para cuestionar la norma en los tribunales, al no configurarse un caso o controversia judicial concreto.

Sobre la vigencia de los DNU

El exministro de Justicia advirtió que “sigue en vigencia esa ley terrible, sancionada durante la época kirchnerista, que exige la derogación por parte de las dos cámaras, y esto obviamente permite la subsistencia de muchísimos DNU”.

Finalmente, Gil Lavedra se refirió a los mecanismos institucionales que harían posible volver a poner en vigencia la norma que fijaba límites a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. Consideró que “existen tres vías para restablecer la ley de tierras: que el Congreso rechace el decreto, que sancione una nueva ley; o que la Corte resuelva su inconstitucionalidad”.

Temas Relacionados

ley de tierrasRicardo Gil LavedraCorte Suprema de Justiciaúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Corte Suprema aclaró que falló sobre una cuestión procesal y no sobre la validez del régimen de tierras

El máximo tribunal, que no suele explicar públicamente sus sentencias, precisó en un comunicado que aún hay procesos abiertos sobre el fondo de la cuestión y que cualquier ciudadano que considere que la venta de tierras a extranjeros sin límites es inconstitucional puede pedir una medida cautelar

La Corte Suprema aclaró que falló sobre una cuestión procesal y no sobre la validez del régimen de tierras

Juicio de los Cuadernos: las imágenes de la bóveda en la casa de CFK en Calafate y cajas fuertes en Rio Gallegos

En la audiencia se exhibieron fotos de las cajas fuertes tomadas en la casa de la ex presidenta en Rio Gallegos y filmaciones de la casa en Calafate. El Tribunal la juzga por supuestos sobornos en la obra pública nacional entre 2003 y 2015

Juicio de los Cuadernos: las imágenes de la bóveda en la casa de CFK en Calafate y cajas fuertes en Rio Gallegos

Su madre murió en plena pandemia, dudaron del servicio fúnebre y fueron a la Justicia: rechazaron la demanda

Las hijas de una mujer fallecida demandaron a la empresa de sepelios por presuntos incumplimientos del contrato. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones concluyó que el servicio se ajustó a lo pactado en la contratación y les impuso las costas del juicio

Su madre murió en plena pandemia, dudaron del servicio fúnebre y fueron a la Justicia: rechazaron la demanda

Asumió como propios a los hijos de su pareja, luego se separó y quiso impugnar la paternidad: la Justicia le negó el pedido

El demandante había asumido voluntariamente el vínculo filial con dos niños en 2015, cuando estaba en pareja con la madre. Años después de la separación acudió a la Justicia para impugnar ese reconocimiento, pero la Cámara de Apelaciones confirmó el rechazo liminar del planteo

Asumió como propios a los hijos de su pareja, luego se separó y quiso impugnar la paternidad: la Justicia le negó el pedido

Se rompió un tobillo en la puerta del Concejo Deliberante y, diez años después, la Municipalidad deberá indemnizarla

El hecho ocurrió en una localidad de zona norte, mientras se realizaban trabajos de mantenimiento frente al edificio comunal sin vallado ni señalización de advertencia. La Cámara de Apelaciones dejó firme la condena al considerar acreditada la “falta de servicio” por la presencia de diluyente de pintura sobre la vereda pública

Se rompió un tobillo en la puerta del Concejo Deliberante y, diez años después, la Municipalidad deberá indemnizarla

DEPORTES

Francisco Cerúndolo remontó en el ATP 500 de Beijing y es el único argentino que sigue en carrera

Francisco Cerúndolo remontó en el ATP 500 de Beijing y es el único argentino que sigue en carrera

Norris reveló cómo quedó su relación con Colapinto tras el accidente en Bakú y reconoció su error: “Le debía esa disculpa a él”

El detrás de escena de la salida de Cristiano Ronaldo de Portugal: la última “súplica” en el aeropuerto para evitar el gran escándalo

Esteban Edul recibió cerca de 300 mensajes y llamados con amenazas tras la polémica por el arbitraje de Estudiantes-Rosario Central

La contundente respuesta de Pierre Gasly sobre cómo quedó la relación con Franco Colapinto tras el choque que abrió debate en la F1

TELESHOW

En fotos: la presentación de Mafalda inmersiva reunió a famosos, artistas y escritores

En fotos: la presentación de Mafalda inmersiva reunió a famosos, artistas y escritores

Barbie Simons tuvo un percance con su look durante su participación en Es mi sueño: “Casi me mato”

Romina Uhrig confirmó su nuevo romance y respondió las acusaciones de Coty Romero: “Que vaya al psiquiatra”

Murió a los 100 años Peppino Mazzullo, la voz italiana que convirtió a Topo Gigio en un clásico de generaciones

Mafalda Inmersiva, la muestra que da vida a los personajes de Quino y emociona a los fans: “Lo mejor del ser argentino”

INFOBAE AMÉRICA

Defensoría cuestiona al ministro de Justicia de Costa Rica por trato a presos y traslados a alta contención

Defensoría cuestiona al ministro de Justicia de Costa Rica por trato a presos y traslados a alta contención

El pasaporte negado a un cirujano y lo que revela sobre el alcance del exilio nicaragüense en Costa Rica

Exposición de datos personales en Costa Rica podría facilitar estafas más sofisticadas

Honduras tiene ventajas para atraer inversión, pero persisten obstáculos que frenan su potencial

“Mi hijo no es ruso”: El desesperado clamor de madres dominicanas que exigen rescatar a sus hijos en el frente Ruso