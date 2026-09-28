El riesgo país vuelve a subir y llega a su nivel máximo en lo que va del año

La volatilidad de los mercados golpea con más fuerza sobre los activos argetinos.

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Los activos financieros de Argentina cotizaban con debilidad este lunes, con caída de precios para acciones y bnos, leve alza para el dólar y un incremento del del riesgo país, debido a la retracción inversora ante flojos datos de la macroeconomía.

A las 12 horas, los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- negocian con una caída promedio de 1,8%, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones emergentes, sube 32 unidades para Argentina, en los 641 puntos básicos, un máximo desde el 2 de diciembre del año pasado.

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Por su parte, la Bolsa de Buenos Aires cedía el 1,5% en el índice líder S&P Merval, en los 2.850.000 puntos, y arrastraba su sexta baja consecutiva con un acumulado en torno al 7 por ciento.

El Gobierno viene de reportar una fuerte caída en el consumo y un aumento en los niveles de la pobreza, lo que alienta temores de una recesión a un año de cruciales elecciones presidenciales.

El Tesoro desarrolla durante esta jornada una licitación de deuda de corto plazo en la que enfrenta vencimientos por alrededor de 8,1 billones de pesos (equivalentes a unos USD 5.300 millones). El menú ofertado consiste en una letra ‘Lecap’ corta (S13N6), una ‘Lecer’ (X29E7), dos ‘Bontam’ (TMF27 y TML27) y cuatro ‘dollar linked’ (D30O6, D30N6, D31M7 y TZV27).

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Como sucedió en las dos licitaciones de agosto, el Tesoro no pone a disposición papeles con vencimiento en el próximo mandato presidencial, desde diciembre del 2027 en adelante.

En el exterior, los precios del petróleo crudo operan con alzas por encima del 3% y el barril de Brent del Mar del Norte, a USD 107,70, mientras que los principales indicadores de Wall Street ceden hasta 1 por ciento. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York se imponen las bajas, encabezadas por Central Puerto con un 6% y Bioceres, que pierde 4,3 por ciento.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12 horas)

Cohen Aliados Financieros describió el difícil presente para los activos locales, “con el frente externo y el interno jugando en contra al mismo tiempo. Las tasas largas de EEUU se mantuvieron en máximos, pero el castigo sobre la deuda argentina fue mucho más allá del contexto global: los bonoshard dollar se desplomaron, el riesgo país superó los 600 puntos básicos y el Merval profundizó la caída del mes”.

“Los datos de la semana no ayudaron. La actividad cayó con fuerza en julio y deja a la economía al borde de una recesión técnica, mientras la pobreza repuntó en el primer semestre, sumando un factor de riesgo político a un año de las elecciones. La única nota positiva la dieron los salarios privados, que volvieron a ganarle a la inflación”, agregaron desde Cohen.

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Ammiel Pardo, Senior Economist de Aldazabal y Compañía, aportó que “el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) de la Universidad Torcuato Di Tella retrocedió 5,9% mensual en septiembre, ubicándose en niveles similares a los observados en julio, que habían representado el valor más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La caída del indicador sorprendió, especialmente considerando que, en el mismo período, el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) había mostrado una mejora de 2,4% mensual”.

“Con este resultado, el ICG se ubicó en 38,7 puntos (base 100), lo que implica una baja de 0,4% respecto de septiembre del año pasado. A pesar del retroceso, el nivel actual del ICG supera la marca alcanzada a la misma altura de los últimos cuatro mandatos presidenciales, agregó Ammiel Pardo.

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