Judiciales

Nueva orden de captura internacional en la causa AMIA: quién es el buscado

Se trata de un sospechoso libanés vinculado con la fase operativa del ataque del 18 de julio de 1994

Atentado a la AMIA - 18 de julio 1994
Se libró una nueva orden de captura internacional por el atentado a la AMIA
Guardar

El juez federal Daniel Rafecas firmó una nueva orden de captura internacional en la investigación del atentado a la AMIA con el objetivo de indagar a un sospechoso libanés al que se vincula con la fase operativa del ataque cometido el 18 de julio de 1994 y que dejó 85 muertos en Pasteur 633.

Se trata de un acusado que ingresó al país poco antes del atentado con un pasaporte paraguayo a nombre de Hassan Bailoun -también identificado como Hassan Atef Bailoun- aunque aún faltan precisiones sobre su identidad y el origen de este documento.

PUBLICIDAD

La nueva orden de captura se libró junto con el procesamiento el lunes último de ocho acusados iraníes y libaneses que van camino a ser juzgados en ausencia, de acuerdo a la ley que habilitó este tipo de procesos en el país. Como se desconoce su paradero actual, se cree que viviría en el Líbano y resulta “imprescindible contar con su presencia durante la sustanciación” de la causa, se ordenó la captura internacional.

El rol del acusado

Bailoun está mencionado en el expediente desde 2023 y se lo vincula con un ingreso a la Argentina 17 días antes del ataque, con documentación paraguaya y desde un vuelo procedente de San Pablo.

PUBLICIDAD

La resolución también prevé solicitar al Líbano su detención provisoria con miras a una eventual extradición y requerir a Interpol la emisión de una circular roja. Además, se ordenó insistir ante Paraguay en busca de precisiones sobre la emisión del pasaporte.

Según la investigación, el hombre con el pasaporte a nombre de Bailoun ingresó al país el 1 de julio de 1994 por el aeropuerto internacional de Ezeiza a bordo del vuelo AF 238 de Air France, procedente de San Pablo, y declaró residencia en el Líbano.

Los investigadores ubicaron su llegada al país en una secuencia de llamados telefónicos atribuidos a Salman Raouf Salman, conocido también como Samuel El Reda, agente libanés de Hezbollah, quien acaba de ser procesado como responsable de haber coordinado la etapa final del atentado. Según la causa, lo estaba esperando en Ezeiza.

Samuel Salman El Reda
Samuel Salman El Reda

“No se trata de examinar, de manera aislada, el ingreso al país de una persona de origen libanés con documentación paraguaya no corroborada, sino de determinar si ese desplazamiento, colocado en su contexto temporal, territorial, documental y comunicacional, presenta rasgos compatibles con la dinámica de actuación que se atribuye al grupo operativo de Hezbollah asentado o apoyado en la zona de la Triple Frontera”, explicó el juez en la resolución.

Desde el locutorio del espigón internacional de Ezeiza hubo comunicaciones de Salman -antes y después de la llegada del vuelo- hacia líneas de Foz de Iguazú, en la Triple Frontera. Una de esas llamadas fue dirigida al celular registrado a nombre de “André Marqués”, una identidad que la investigación asocia con la coordinación regional de la estructura investigada.

Después del ataque, el 20 de julio de 1994, una persona identificada como Hassan Atef Bailoun salió de Brasil con el mismo pasaporte paraguayo con el que llegó a la Argentina.

La circulación de Bailoun por el eje Argentina-Brasil-Triple Frontera resulta compatible con los movimientos que se atribuyen al grupo operativo que perpetró el atentado, agregó la decisión judicial.

Ventana crítica

El acusado estuvo en Argentina en “la ventana crítica de la fase final de atentado” y debe procurarse “de manera completa su individualización, localización y sometimiento al proceso”, por eso se ordenó la captura “sin perjuicio de la ulterior precisión que corresponda efectuar sobre su identidad completa, nacionalidad, documentación utilizada y eventual pertenencia orgánica o funcional al grupo ejecutor”.

El juez ordenó que, más allá del tiempo que pasó, se intente el secuestro del pasaporte “y de toda otra documentación identificatoria vinculada con Hassan Bailoun, Hassan Atef Bailoun, Hassan Bailoun o Hassan Bailoon, por constituir no solo eventuales medios de circulación internacional, sino también objetos probatorios centrales para determinar la regularidad o irregularidad de la identidad empleada”.

Daniel Rafecas
El juez federal Daniel Rafecas

El lunes pasado, a pedido del titular de la Unidad Fiscal AMIA Sebastián Basso, Rafecas procesó a siete ciudadanos iraníes y un libanés por el atentado y los acusó de homicidios y lesiones reiteradas, agravadas por haber sido cometidas por odio racial o religioso, mediante el empleo de un elemento idóneo para generar un peligro común, sumado al delito de daño agravado por motivos discriminatorios.

Además, hay otro jerarca iraní que fue requerido para un futuro juicio en ausencia. Se trata de Alí Asghar Hejazi, mano derecha del líder supremo Alí Khamenei, asesinado el pasado 28 de febrero en un ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel. Hejazi fue imputado y llamado a indagatoria en abril, desde cuando también rige una orden de captura internacional.

Temas Relacionados

atentado a la AMIAcaptura internacionaljuez federal Daniel Rafecasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Había ganado un juicio millonario por una caída dentro de un colectivo, pero la Cámara revirtió el fallo y la dejó sin indemnización

Un juzgado de primera instancia le había otorgado $33,6 millones a una pasajera tras denunciar un accidente en un colectivo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia, la dejó sin indemnización y además la obligó a pagar las costas del juicio

Había ganado un juicio millonario por una caída dentro de un colectivo, pero la Cámara revirtió el fallo y la dejó sin indemnización

Le robaron la moto, pagó la cuota vencida del seguro ese mismo día y la aseguradora no quiso cubrirlo: la Justicia falló contra la compañía

La Cámara Comercial revocó un fallo de primera instancia y obligó a la compañía a indemnizar al damnificado. Los jueces concluyeron que la aseguradora no logró probar que hubiera notificado el vencimiento de la póliza ni el cambio en la modalidad de pago, y le impusieron además una indemnización por daño moral, privación de uso y una sanción por daño punitivo

Le robaron la moto, pagó la cuota vencida del seguro ese mismo día y la aseguradora no quiso cubrirlo: la Justicia falló contra la compañía

Cayó en una estafa tras ingresar a una web falsa del banco y la Justicia ordenó devolverle el dinero que le robaron

Una jubilada sufrió el vaciamiento de sus ahorros mediante transferencias consecutivas en una maniobra de phishing. Un juzgado de La Plata condenó al banco a restituirle los casi $6 millones robados y a pagar otra suma similar al considerar las fallas en los mecanismos de seguridad y la condición de hipervulnerabilidad de la víctima por su edad

Cayó en una estafa tras ingresar a una web falsa del banco y la Justicia ordenó devolverle el dinero que le robaron

Casación cerró una causa contra ex funcionarios de la AFIP por una denuncia de persecución vinculada con Lázaro Báez

La Sala IV dejó firmes los sobreseimientos en una investigación por supuestos falsos testimonios, abuso de autoridad y otras maniobras atribuidas a integrantes del organismo recaudador

Casación cerró una causa contra ex funcionarios de la AFIP por una denuncia de persecución vinculada con Lázaro Báez

De las confesiones grabadas al “dinero negro”: se conocieron los fundamentos de las condenas del caso Skanska

Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión junto con otros funcionarios y directivos de la empresa sueca. Ahora, las defensas y el Ministerio Público Fiscal están en condiciones de apelar la sentencia

De las confesiones grabadas al “dinero negro”: se conocieron los fundamentos de las condenas del caso Skanska

DEPORTES

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligrosos circuito callejero de Bakú

La frase de Franco Colapinto que alimentó la esperanza de Alpine de cara al Gran Premio en el peligrosos circuito callejero de Bakú

Fuertes declaraciones de Flavio Briatore: la clara advertencia sobre la “pelea” Colapinto-Gasly en pista y el tajante mensaje a los fanáticos argentinos

Nicaragua iniciará la Liga de Naciones con una lista renovada y sin sus tres históricos

La figura del PSG Achraf Hakimi irá a juicio en Francia acusado de violación

Dieron a conocer el primer discurso de Marcelo Gallardo al plantel de Ecuador tras asumir como entrenador de la selección

TELESHOW

El impactante paso de Lali Espósito por el festival de cine de San Sebastián: declaraciones fuertes y looks audaces

El impactante paso de Lali Espósito por el festival de cine de San Sebastián: declaraciones fuertes y looks audaces

Habló el tatuador del acosador de La Reini que amenazó de muerte a Homero Pettinato: “No me resultó raro”

Se viene una nueva edición de MasterChef Celebrity: las fotos de la presentación de los 24 participantes

El festejo íntimo de Alexis Mac Allister y Ailén Cova por el primer año de su hija: “Nuestro sueño hecho realidad”

La increíble historia de Fito Páez para evitar el servicio militar: “Me saqué siete muelas en 48 horas”

INFOBAE AMÉRICA

“Llevan una jeringa letal en el chaleco”: El dramático testimonio de la esposa de un guatemalteco en el frente ruso

“Llevan una jeringa letal en el chaleco”: El dramático testimonio de la esposa de un guatemalteco en el frente ruso

El dólar vuelve a subir en Bolivia tras una semana de baja y el fin de la subvención al diésel

Uno de los implicados en el ataque contra Julián Oro Duro se entregó a las autoridades en República Dominicana

El fenómeno de El Niño reduce el caudal del río Lempa y agrava las pérdidas agrícolas en Centroamérica

Nicaragüense admitió su participación en una estafa de USD 36 millones contra adultos mayores en Estados Unidos