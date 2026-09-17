Judiciales

Revés para el ex titular de ARSAT Facundo Leal en una causa por droga

Casación dejó firme el procesamiento del exfuncionario, que tiene prisión preventiva y la cumple bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica

Tribunales de San Isidro, declaran Facundo Leal y Boschin - Arsat
Facundo Leal en los tribunales de San isidro, cuando fue indagado en otra causa penal por defraudación en ARSAT (RS Fotos)
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó este jueves una queja de la defensa de Facundo Leal y dejó firme el procesamiento del extitular de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) en la causa en la que está acusado por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

La decisión fue firmada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Alejandro Slokar, integrantes de la Sala I del máximo tribunal penal federal del país. Leal tiene prisión preventiva, pero la cumple en su domicilio con tobillera electrónica.

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El exfuncionario fue procesado como presunto autor del delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y se le trabó un embargo por $30 millones.

La investigación se inició a partir de un allanamiento realizado en el departamento de Leal, en Palermo, en el marco de otra causa penal vinculada con una supuesta defraudación en ARSAT. Allí se encontraron USD 650.000, monedas de seis países, 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas.

La defensa sostuvo que las sustancias eran para consumo personal y presentó certificados médicos para cuestionar la hipótesis de comercialización. Leal quedó detenido, fue procesado con prisión preventiva y luego obtuvo el arresto domiciliario para poder tratar su adicción a las drogas.

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Las otras causas del ex funcionario mendocino

Leal, oriundo de Mendoza, presidió ARSAT durante los gobiernos de Alberto Fernández y Javier Milei y está imputado en una causa que tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de San Isidro, a cargo del juez Lino Mirabelli, por presuntas irregularidades en la contratación de un predio para almacenar bienes del organismo.

El caso comenzó a investigarse a raíz de un robo detectado el 4 de enero de 2024 en un predio de la localidad bonaerense de San Fernando, donde se guardaban materiales tecnológicos de alta complejidad pertenecientes a la empresa estatal. A partir de ese episodio, los investigadores detectaron una serie de presuntas irregularidades en las contrataciones de los servicios de almacenamiento y logística.

Billetes de cien dólares apilados ordenadamente sobre una mesa de madera, con dos pancartas azules de la Policía Federal Argentina (PFA) al fondo
Dólares secuestrados en un allanamiento a una propiedad de Facundo Leal

La pesquisa judicial se centró en el vínculo comercial entre ARSAT y la compañía privada Argentina Logistic Services (ALS). Según la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, habría existido un acuerdo ilegal entre directivos estatales y empresarios para direccionar la adjudicación de contratos de custodia y traslado de bienes estratégicos.

Por esas prestaciones bajo sospecha, se emitieron al menos 14 órdenes de compra por un monto total superior a USD 1,9 millones y $40 millones.

En 2025, Leal pasó al ORSNA, pero renunció en febrero de 2026. También tiene abierta otra causa penal en el fuero federal porteño por supuesto enriquecimiento ilícito.

En ese expediente se lo acusa, además, de haber provocado un “desplazamiento sistemático de los gerentes de carrera -agentes idóneos y de planta permanente- para reemplazarlos por personas de su entorno, ajenas a la especificidad técnica del organismo, con el objeto de concentrar y controlar la toma de decisiones”.

La investigación está a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

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