La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema acumula más de 174 mil presentaciones desde 2008

Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema cumple 18 años atendiendo consultas de víctimas

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La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema acumula 174.821 presentaciones por situaciones de violencia doméstica, 102.746 consultas informativas y 228.192 evaluaciones de situaciones.

Al cumplir 18 años de atención ininterrumpida, presentó un tablero interactivo que concentra toda su trayectoria desde 2008, con datos sobre consultas, denuncias, evaluaciones de riesgo y derivaciones por violencia doméstica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

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Las cifras corresponden a la atención presencial brindada en Lavalle 1250, donde funciona la sede de la Oficina de Violencia Doméstica.

El informe muestra la evolución de los registros de asistencia por año y por mes. También detalla la distribución de las consultas y presentaciones según los turnos de atención, el sexo de las personas consultantes y denunciantes y el promedio diario de intervenciones.

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Los datos

De acuerdo con la evolución de la composición de los grupos afectados, de las 228.192 situaciones atendidas por los equipos interdisciplinarios, el 56% corresponde a mujeres adultas, el 31% a niños, niñas y adolescentes de hasta 17 años, el 7% a varones adultos y el 6% a personas mayores de 60 años.

En cuanto al nivel de riesgo evaluado, el 49,74% fue altísimo, el 37,7% moderado y el 12,5% bajo.

Los registros sobre el vínculo con la persona denunciada mostraron que el 53,3% corresponde a parejas o exparejas; el 31,8%, a relaciones filiales; y el resto, a otros vínculos.

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Datos de la OVD: los registros sobre el vínculo con la persona denunciada mostraron que el 53,3 por ciento son parejas o ex parejas (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el período analizado, el 99% de las presentaciones fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, el 41% a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 31% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

En tanto, la OVD entregó 7.190 botones antipánico, bajo el control de la Policía de la Ciudad.

La publicación de este tablero permite reunir y poner a disposición, por primera vez en un formato interactivo, la información producida durante toda la trayectoria de la oficina y observar la evolución de la atención y de las principales características de las situaciones de violencia doméstica abordadas desde 2008.

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La Oficina de Violencia Doméstica ofrece atención presencial durante las 24 horas, todos los días del año. Sus equipos están integrados por profesionales de la abogacía, la psicología, el trabajo social y la medicina, que reciben los relatos de las personas afectadas y realizan las evaluaciones de riesgo.

El último informe a nivel nacional

En 2025 hubo 219 víctimas de femicidio en Argentina —200 directas y 19 vinculadas—, una baja del 12,3% frente a 2024. Se investigaron 204 causas judiciales y la tasa nacional fue de 0,85 víctimas directas cada 100.000 mujeres.

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La provincia de Buenos Aires concentró el 39% de los casos, mientras que Chaco, Misiones y Neuquén tuvieron las tasas más elevadas. En el 83% de los femicidios, víctima y agresor se conocían: el 59% eran parejas o exparejas. Además, el 44% de los casos tenía antecedentes de violencia de género.