Judiciales

Jueces, fiscales y abogados debatirán la llegada del sistema acusatorio a Comodoro Py

La jornada se realizará el 9 de septiembre en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal. El nuevo modelo procesal comenzará a regir en los fueros Federal y Penal Económico porteños el 15 de febrero de 2027

Jueces, fiscales y abogados debatirán en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el impacto del sistema acusatorio que comenzará a regir en Comodoro Py el 15 de febrero de 2027
Jueces, fiscales y abogados debatirán en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal el impacto del sistema acusatorio que comenzará a regir en Comodoro Py el 15 de febrero de 2027
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Con la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, prevista para el 15 de febrero de 2027, jueces, fiscales, abogados y especialistas en derecho penal se reunirán en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) para analizar los cambios que introduce el nuevo modelo y su impacto en la práctica profesional.

La jornada, titulada “El abogado litigante en el sistema acusatorio”, se realizará el miércoles 9 de septiembre, de 15 a 18, en el Salón Auditorio del CPACF, ubicado en Avenida Corrientes 1441. La actividad será libre y gratuita, con inscripción previa.

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El encuentro estará centrado en las modificaciones que plantea el Código Procesal Penal Federal para quienes intervienen en causas penales. El nuevo esquema asigna a los fiscales la dirección de las investigaciones y reserva a los jueces el control de garantías y la resolución de las controversias planteadas por las partes, con una dinámica sustentada principalmente en audiencias orales.

De los paneles participarán Mariano Borinsky, Mariana Catalano, Ricardo Gil Lavedra, Diego Luciani, Francisco Oneto y Germán Garavano, entre otros referentes del ámbito judicial y académico. La moderación estará a cargo de Martín Casares y el cierre será realizado por el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti.

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Durante la actividad también se abordarán los principales ejes del Código Procesal Penal Federal comentado, anotado y concordado, una obra dirigida por Borinsky y coordinada por Catalano y Natacha Annovelli, que contó con la participación de más de 50 jueces, fiscales y defensores de distintas jurisdicciones del país.

Colegio Público de Abogados de la Capital Federal
La jornada se realizará en el Salón Auditorio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, ubicado en Avenida Corrientes 1441, primer piso, en la Ciudad de Buenos Aires

La discusión se produce mientras avanza el cronograma de implementación progresiva del sistema acusatorio en la Justicia Federal. El esquema se apoya en el DNU 188/2024, firmado por el presidente Javier Milei el 23 de febrero de 2024, que asignó al Ministerio de Justicia la facultad de establecer el calendario de entrada en vigencia del Código Procesal Penal Federal.

Ese cronograma fue actualizado mediante la Resolución 417/2026 del Ministerio de Justicia, firmada el 31 de agosto por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial el 2 de septiembre. La norma fijó para el 30 de noviembre de 2026 la entrada en vigencia del sistema en la jurisdicción de Paraná y reiteró que comenzará a regir en los fueros Penal Federal y Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires el 15 de febrero de 2027.

La misma resolución señaló que el modelo ya se encuentra vigente en diez distritos federales que abarcan, entre otras jurisdicciones, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones y distintas regiones de la Patagonia y de la provincia de Buenos Aires. También prevé su puesta en marcha en La Plata el 21 de septiembre de 2026 y en Córdoba el 8 de marzo de 2027.

La Resolución 417/2026, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, ratificó que el sistema acusatorio regirá en Comodoro Py desde el 15 de febrero de 2027 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)
La Resolución 417/2026, firmada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, ratificó que el sistema acusatorio regirá en Comodoro Py desde el 15 de febrero de 2027 (Foto: Reuters/Agustin Marcarian)

La transición requiere, además, adecuaciones en infraestructura, tecnología, recursos humanos y capacitación, junto con simulacros de audiencias y talleres destinados a magistrados, funcionarios y equipos técnicos. Ese proceso involucra al Ministerio de Justicia, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, la Procuración General y la Defensoría General.

En ese contexto, la jornada del CPACF buscará analizar cómo deberán adaptarse abogados, fiscales, defensores y jueces a la nueva dinámica procesal.

Para el caso de la abogacía, uno de los ejes será cómo prepararse para litigar en un esquema en el que las audiencias, la contradicción y la intervención directa de las partes adquieren un papel central.

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