Judiciales

La justicia envió a juicio oral a la banda que extorsionó al soldado que se suicidó en la Quinta de Olivos

Se trata de siete acusados de usar perfiles falsos en aplicaciones de citas para engañar a sus víctimas y extorsionarlas mediante falsas denuncias por grooming

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Rodrigo Gómez soldado del regimiento de granaderos que se suicidó por una extorsión
Rodrigo Gómez, soldado del regimiento de granaderos que se suicidó por una extorsión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza Sandra Arroyo Salgado envió a juicio a siete acusados de integrar una banda que se vinculaba con hombres mediante perfiles falsos en aplicaciones de citas y luego los extorsionaba con falsas denuncias por grooming.

Es el mismo grupo de delincuentes que presionó al soldado Rodrigo Gómez, quien terminó suicidándose mientras cumplía su guardia en la Quinta de Olivos.

Por sorteo, el expediente fue enviado al Tribunal Oral Federal 3 de San Martín, que deberá hacerse cargo del debate de la primera parte de la instrucción, que fue clausurada parcialmente mientras continúa la pesquisa en busca más ramificaciones de la organización.

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En este contexto, Kevin Manuel Sandoval Paniagua, Iara Ayelén Cosentino, Karen Yael Cufré, Erica Yamila Torres y Camila Alejandra Moscato quedaron procesados como miembros de una asociación ilícita, en concurso real con tres hechos de extorsión.

Por su parte, Tomás Matías Francavilla y Mauricio José Duarte Areco están imputados por los mismos delitos en carácter de jefes, e instigación a cometer suicidio en calidad de coautores.

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Captura - SANDRA ARROYO SALGADO - JUEZA FEDERAL – Infobae en Vivo
jueza federal Sandra Arroyo Salgado

El juzgado remitió al tribunal oral la causa principal que reúne 13 cuerpos, junto con legajos e incidentes vinculados a salud, embargos, excarcelaciones, prisión domiciliaria, medidas de protección e incompetencia. En tanto, los efectos secuestrados quedaron en el juzgado a la espera de un requerimiento del tribunal oral.

La acusación

El fiscal Federico José Iuspa reunió elementos para acusar a la organización al menos tres supuestos hechos de extorsión que afectaron al soldado Gómez por $1.413.000, a Mateo Damián Galarza por $15.000, y a Héctor Eduardo Fierro por $116.000.

De acuerdo a la pesquisa, la maniobra comenzaba con un perfil falso en Evermatch u otras aplicaciones similares.

Tras el contacto inicial, la conversación seguía por WhatsApp, donde aparecía primero una supuesta madre que decía que su hija era menor de edad y que iba a denunciar a la víctima.

Luego lo llamaba un falso policía, que se presentaba con la identidad de un agente real de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Matías Nahuel Contti, con el propósito de simular que se había abierto una causa penal por grooming o pedofilia para forzar los pagos.

El supuesto efectivo exigía transferencias con frases intimidatorias como “cuánto vale tu libertad”, “estás pagando tu libertad y reputación”, “si no conseguís el dinero elevo todo a la fiscalía” o “en 24 horas quedás detenido”.

El grupo habría comenzado a funcionar el 14 de diciembre de 2025 hasta el 9 de febrero de 2026, cuando se realizaron los procedimientos que terminaron con las detenciones.

El caso de Rodrigo Gómez

El 15 de diciembre de 2025, Rodrigo Gómez recibió en su WhatsApp un audio de una mujer que decía ser la madre de una adolescente de 17 años.

Minutos después, le llegó otro audio en el que un hombre se presentó como Matías Nahuel Contti y le dijo: “Te encuentro bastante complicado en la causa que se te está imputando”.

Después de varios llamados, la víctima envió $213.000 y $400.000 a una cuenta asociada a Roberto Félix Cosentino, y $500.000 y $300.000 a otra a nombre de Maitena Eluney Luna.

Aun después de recibir ese dinero, los imputados siguieron reclamando más fondos, por lo que Gómez buscó préstamos, pidió dinero a compañeros y publicó un pedido urgente de 500 mil pesos en un grupo de Facebook.

Entre las 4 y las 5 de la madrugada del 16 de diciembre, en el puesto de vigilancia 9 de la Quinta Presidencial de Olivos, se disparó en la cabeza con un fusil FAL provisto por el Ejército Argentino.

La autopsia concluyó que la causa de muerte fue “lesiones por proyectil de arma de fuego en cráneo. Hemorragia interna y externa”, y determinó que fueron autoinferidas.

La querella de la Defensoría Pública de Víctimas sostuvo que el soldado, de 21 años, cumplía funciones de vigilancia dentro del esquema de seguridad personal del presidente de la Nación.

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