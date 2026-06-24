Buscan determinar cuánto dinero había en el vestidor a partir de los videos que filmó Cirio

La fiscalía pidió nuevas medidas de prueba tras la difusión de los videos con miles de dólares escondidos en el vestidor de Martín Insaurralde

La investigación por supuesto enriquecimiento ilícito al ex intendente de Lomas de Zamora en el kirchnerismo Martín Insaurralde se reactivó este miércoles con nuevas medidas de prueba, tras la difusión de los videos filmados por su exesposa Jésica Cirio que mostraron fajos de miles de dólares escondidos en el vestidor de la mansión donde vivió la pareja.

En concreto, el juez federal Luis Armella citó a declarar como testigo a un contador vinculado al ex jefe de Gabinete bonaerense, en tanto el fiscal del caso Sergio Mola pidió una pericia sobre las imágenes para intentar determinar el monto en cuestión. Para ello propuso la colaboración de expertos de la Procuración General de la Nación.

PUBLICIDAD

El profesional ingresó al juzgado a media mañana para declarar bajo juramento de verdad ante Armella y Mola, en relación a una empresa propiedad de dos hijos del ex intendente de Lomas de Zamora por la que habría pasado la propiedad de la casa que ahora quedó una vez más en la mira de la Justicia. La intención es pedirle precisiones sobre la situación patrimonial del acusado y su entorno ante las nuevas revelaciones sobre los dólares en efectivo que se guardaban en ese lugar.

Además, el magistrado que subroga el juzgado federal de Lomas de Zamora, donde se lleva el caso, se dispone a ordenar el peritaje del celular de Cirio que entregó ayer su abogado, según supo Infobae en fuentes judiciales. Se intentará determinar si esas imágenes que datarían de 2023 se grabaron con el teléfono que se aportó y en caso positivo, si se compartieron y a qué contactos.

PUBLICIDAD

Las nuevas medidas

Entre las nuevas medidas pedidas por la fiscalía está la pericia sobre las imágenes difundidas para intentar determinar cuántos dólares se escondían en el vestidor de Insaurralde en la casa de Fincas de San Vicente, debajo de remeras en prolijas bolsas con cierre tipo “ziploc” o dentro de bolsas de tela y valijas. Al respecto, Mola pidió también una inspección ocular en el lugar y la citación de testigos vinculados a esa propiedad, entre ellos personal que trabajó en la casa.

La Justicia ordenará el peritaje al teléfono de Jesica Cirio

Los videos de Cirio mostrando los dólares en un vestidor fueron publicados en el diario La Nación y las imágenes datarían de 2023. Insaurralde y Cirio se casaron en diciembre de 2014. Se separaron en noviembre de 2022 y el divorcio se formalizó en julio de 2023.

PUBLICIDAD

En la investigación se lleva adelante una pericia sobre su patrimonio y el de otros imputados. Sobre esta pericia la fiscalía reclamó que se incluyan puntos que quedaron fuera, vinculados a familiares de Insaurralde como por ejemplo sus dos hijos, para reconstruir su actividad laboral y los ingresos que registraron, con el objetivo de establecer el origen de los fondos utilizados para adquirir acciones de una de las firmas de la que formaron parte.

La causa que tramita en Lomas de Zamora se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje de lujo que el entonces jefe de Gabinete bonaerense hizo a Marbella con otra mediática, Sofía Clerici, en el yate “Bandido”, entre el 15 y el 20 de septiembre de ese año. El viaje, según reveló un dictamen del fiscal, costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares. En octubre de 2024 la fiscalía reclamó citar a Insaurralde a declaración indagatoria, algo que aún no sucedió.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, el fiscal federal porteño Franco Picardi evalúa un pedido que recibió para citar como testigo en Comodoro Py a Jésica Cirio en la causa que investiga a su otro exmarido, Elías Piccirillo, por maniobras con el rulo cambiario y la gestión de permisos de importación durante el cepo a dólar en el gobierno de Alberto Fernández. El planteo fue hecho por la defensa de otro imputado, Francisco Hauque.