La exfiscal Fein solicitó ampliar su declaración en la causa por la muerte del fiscal Nisman

La fiscal Fein en la entrada de los juzgados de Retiro/Maximiliano Luna

La exfiscal Viviana Fein solicitó la ampliación de su declaración indagatoria, mediante un escrito presentado por su abogado, Lucio Simonetti, con el fin de responder a señalamientos que, según sostiene, han sido malinterpretados en la causa que la investiga por presuntas irregularidades en el procedimiento tras la muerte de Alberto Nisman.

El juzgado aún no resolvió el pedido, presentado este martes, en el cual la exfuncionaria busca dar una versión más detallada en un expediente en el que la fiscalía la acusa de encubrimiento agravado y de haber alterado pruebas trascendentales en la investigación judicial por el deceso del titular de la UFI AMIA en enero de 2015.

El pedido de procesamiento fue realizado la semana pasada por el fiscal federal Eduardo Taiano, quien sostuvo que la actuación de Fein durante las primeras horas tras el hallazgo de Nisman generó la pérdida de pruebas esenciales. En su presentación ante el juez Julián Ercolini, Taiano argumentó que la exfiscal habría manipulado elementos probatorios y permitido la adulteración del escenario, lo que impidió esclarecer ciertos aspectos centrales del caso.

También señaló que “no fue casual” que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner haya planteado inicialmente la hipótesis del suicidio.

El fiscal federal Eduardo Taiano

De acuerdo al dictamen oficial registrado en el expediente, la fiscalía sostuvo que el hecho no se trató de errores fortuitos, sino de “acciones deliberadas tendientes a alterar y ocultar pruebas del delito”. Textualmente el dictamen presentado por Taiano señala: “El plan criminal implicaba simular un suicidio. No fue casual que luego de la muerte del Dr. Nisman el Poder Ejecutivo Nacional en su totalidad, utilizando el aparato y el poder del Estado -como por ejemplo, la entonces Agencia Federal de Inteligencia-, haya intentado por todos los medios a su alcance imponer públicamente la hipótesis suicida”.

La hipótesis del encubrimiento

La acusación sostiene que, durante las primeras horas del día siguiente al hallazgo del cuerpo de Nisman, Fein tardó aproximadamente una hora y media en llegar al lugar y no adoptó medidas adecuadas para controlar la escena. La fiscalía remarcó que permitió la presencia de personas sin una función definida en el departamento de Le Parc, donde se registró el hecho, y que ese comportamiento contribuyó directamente a la alteración y pérdida de evidencias fundamentales.

El dictamen de Taiano atribuye la gravedad de las presuntas irregularidades al ejercicio de la función pública: “Quedó demostrado de forma palmaria que a través de su deficiente accionar como directora de la investigación alteró y provocó la pérdida de evidencias trascendentales para la pesquisa”.

Durante su declaración indagatoria, el pasado 24 de febrero, Fein dejó constancia por escrito de su defensa y respondió a todas las preguntas ante el juzgado de Comodoro Py. En esa instancia, la exfiscal y su abogado advirtieron que se busca justificar “el fracaso de la investigación” responsabilizando a quienes tuvieron a cargo el caso inicialmente.

Alberto Nisman, el fiscal que investigaba el atentado de 1994 contra la sede de la AMIA/AP Natacha Pisarenko

La investigación por la muerte de Nisman permanece a cargo del fiscal Taiano e incluye diferentes líneas. Entre ellas, se investiga el posible involucramiento de agentes de inteligencia del Ejército en la zona durante ese fin de semana, así como presuntas maniobras de inteligencia ilegal y encubrimiento.

De la hipótesis inicial a la confirmación de asesinato

Nisman fue hallado muerto el 18 de enero de 2015, con un tiro en la cabeza, en el baño de su vivienda. Días antes, había acusado públicamente a la entonces presidenta Cristina Kirchner y a funcionarios de su administración de encubrimiento, en relación al Memorándum con Irán vinculado al atentado a la AMIA.

La Cámara Federal porteña avaló en 2018 la hipótesis de asesinato y descartó la del suicidio, después de que un peritaje multidisciplinario de Gendarmería Federal así lo concluyera. El dictamen aseguró que la muerte estuvo vinculada a la tarea de Nisman como investigador del atentado a la AMIA. En el expediente principal, el técnico informático Diego Lagomarsino, dueño de la pistola calibre .22 utilizada, es hasta ahora el único procesado.

En la misma causa, también resultaron imputados el entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni y otros altos mandos de fuerzas federales, acusados por el manejo de la escena donde fue hallado el cuerpo.

Los investigadores destacaron que “no se trató de un procedimiento ‘normal’ y no se tomaron los recaudos más elementales, lo cual generó pérdidas irreparables de evidencias”. Entre las citadas fallas señaladas por la acusación se incluyen la demora en la llegada de Fein al sitio, la ausencia de control del área y la falta de recolección de pruebas decisivas.

Un supuesto plan criminal

El fiscal Taiano sostuvo en su escrito que la actuación inicial fue un factor determinante en la posible desviación de la pesquisa hacia la hipótesis de suicidio, reforzada por la narrativa oficial difundida desde el gobierno. Allí se consigna otra cita relevante del dictamen: “Desde un comienzo el plan criminal consistió en postular la muerte violenta del Dr. Natalio Alberto Nisman como un suicidio, para así desviar la atención de la hipótesis homicida”.

El dictamen también menciona la presencia de Oscar Parrilli al frente de la Agencia Federal de Inteligencia durante ese período y la reacción pública inicial de la presidenta, que primero avaló en redes la interpretación suicida antes de modificar su postura y admitir la posibilidad de un crimen.

El juzgado a cargo de Julián Ercolini debe ahora evaluar el pedido de ampliación de declaración y decidir sobre un posible procesamiento de Fein. El procedimiento judicial sigue abierto y las partes aguardan la decisión.