Judiciales

Contrajo una infección tras una operación y la Justicia condenó a la clínica por el “calvario” que vivió el hombre

El fallo obliga al centro de salud a indemnizar a un hombre de 64 años no solo por las secuelas físicas, sino también por el daño psicológico. Los detalles de la sentencia que recalculó los montos por incapacidad y daño moral

Guardar
Un fallo confirmó la responsabilidad
Un fallo confirmó la responsabilidad del centro asistencial y de la aseguradora por una infección intrahospitalaria con bacterias hospitalarias como Enterobacter Cloacae y Staphylococcus Aureus. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un trabajador municipal logró que la Justicia le reconociera el derecho a una indemnización tras haber sufrido una infección intrahospitalaria durante su internación y tratamiento postquirúrgico por un accidente de tránsito. El fallo de Cámara revisó los montos y fundamentos de la sentencia de primera instancia, confirmando la responsabilidad del centro asistencial y de la aseguradora.

El hecho que originó la demanda ocurrió tras un accidente vial en septiembre de 2015. El demandante, de 64 años al momento del hecho, ingresó a una clínica de la zona con traumatismos severos y fracturas en una pierna. Fue intervenido quirúrgicamente y debió permanecer internado durante un extenso proceso de recuperación. Días después de la cirugía, comenzaron las complicaciones: una infección en la herida quirúrgica desencadenó diversas intervenciones y procedimientos, prolongando la incapacidad y el sufrimiento físico.

Según consta en el fallo, el paciente debió someterse a múltiples cirugías, extracción de material ortopédico, aplicación de sistemas de vacío y rehabilitación kinésica, lo que derivó en una incapacidad física y secuelas permanentes. La historia clínica y la prueba pericial acreditaron la presencia de bacterias asociadas a infecciones hospitalarias, como Enterobacter Cloacae y Staphylococcus Aureus.

El paciente debió someterse a
El paciente debió someterse a múltiples cirugías y rehabilitación kinésica, generándose incapacidad física permanente y secuelas psicológicas tras la infección hospitalaria.(Imagen Ilustrativa Infobae)

La sentencia de primera instancia, dictada en 2023 por el Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 5 de San Isidro, hizo lugar a la demanda por daños y perjuicios y condenó al establecimiento de salud al pago de $12.414.000 más intereses. La aseguradora fue incluida en la condena, limitada al monto de la póliza vigente. El fallo fundamentó la condena en la responsabilidad objetiva del centro asistencial, al considerar acreditada la relación causal entre la infección y el acto quirúrgico, la ausencia de protocolos adecuados de higiene y la falta de documentación que probara el cumplimiento de las medidas de seguridad.

La defensa de la clínica cuestionó la pericia médica, argumentando que la infección pudo originarse fuera del hospital y que no existió negligencia acreditada. El informe pericial, no obstante, fue considerado concluyente por los jueces: la infección fue catalogada como intrahospitalaria por el tipo de gérmenes hallados, la cronología de los hechos y las características de la fractura, que era cerrada al momento del ingreso.

La Sala III de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Isidro repasó la jurisprudencia provincial y nacional sobre responsabilidad de los establecimientos de salud. En la revisión de los recursos, confirmó que la obligación de seguridad del hospital es de naturaleza objetiva y que abarca no solo los actos médicos sino también la organización y prestación del servicio, lo que incluye la prevención de infecciones.

La Cámara revisó y elevó
La Cámara revisó y elevó la indemnización a $12.414.000 más intereses, considerando daño físico, psicológico y moral del trabajador afectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En relación con los montos indemnizatorios, la Cámara analizó los rubros reclamados por el demandante y por la aseguradora. El tribunal evaluó la incapacidad sobreviniente, los gastos médicos y de traslado, el daño psicológico y las consecuencias no patrimoniales. El perito médico determinó un 49% de incapacidad física por las secuelas derivadas de la infección, además de un 8% por daño estético, aunque este último no fue reconocido en forma autónoma por no haberse acreditado impacto en la capacidad laboral.

El daño psicológico fue evaluado en un 30% y vinculado tanto al accidente original como a la posterior infección, por lo que la Cámara consideró pertinente otorgar una suma para cubrir parte del tratamiento terapéutico, pero no su totalidad. El monto para cubrir las sesiones de psicoterapia fue elevado a $600.000, en línea con el diagnóstico y la duración estimada del tratamiento.

Respecto a los gastos médicos y de traslado posteriores al alta, el tribunal reconoció que suelen existir erogaciones no cubiertas por obras sociales o sistemas públicos, aunque redujo la suma reconocida en primera instancia a $20.000, por considerarla suficiente de acuerdo con la magnitud de las lesiones.

El tribunal determinó una incapacidad
El tribunal determinó una incapacidad física del 49% y un 8% por daño estético no reconocido autónomamente, además de un 30% de daño psicológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El rubro de consecuencias no patrimoniales, correspondiente al daño moral, fue uno de los más discutidos. El accionante reclamó un monto mayor, argumentando el impacto sostenido en su vida personal y laboral, las múltiples intervenciones y el sufrimiento causado por la prolongada recuperación. La Cámara elevó la indemnización a $5.000.000, considerando la edad, condición laboral y las circunstancias personales del demandante.

En cuanto al límite de cobertura de la aseguradora, la Cámara sostuvo que debe aplicarse el monto vigente al momento del pago efectivo, conforme la resolución de la Superintendencia de Seguros, y no el valor histórico de la póliza, dada la evolución inflacionaria y la doctrina de la Suprema Corte provincial en recientes fallos. El tribunal desestimó el planteo del reclamante para que se declarara la inconstitucionalidad de las leyes que prohíben la actualización monetaria, por no haberse acreditado el perjuicio concreto sobre sus derechos constitucionales.

Para el cálculo de intereses, la Cámara mantuvo el criterio de aplicar una tasa del 6% anual desde el hecho hasta la fecha de valuación del daño y, a partir de allí, la tasa pasiva más alta del Banco Provincia, en línea con la jurisprudencia consolidada local.

Se elevaron a $600.000 los
Se elevaron a $600.000 los montos para psicoterapia y se reconocieron gastos médicos y de traslado por $20.000 para cubrir erogaciones no cubiertas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las costas (gastos) del proceso de apelación fueron impuestas a la aseguradora, al haber resultado sustancialmente vencida en sus planteos. La regulación de honorarios quedó diferida para la etapa procesal correspondiente.

El caso pone en foco la situación de los pacientes que sufren complicaciones durante tratamientos médicos y la responsabilidad de los centros asistenciales en la prevención de infecciones hospitalarias. El fallo ratifica la obligación de los establecimientos de salud de garantizar condiciones de seguridad y la carga de probar el cumplimiento de los protocolos en caso de reclamos.

Temas Relacionados

Responsabilidad civilInfección intrahospitalariaDemanda judicilaDaños y perjuiciosIndemnizaciónDaño moralÚltimas noticias

Últimas Noticias

Pagó un pasaje en Business, pero lo enviaron a Economy: la odisea de un jubilado y el fallo contra la aerolínea

Dos hermanos vieron arruinado el inicio de sus vacaciones por un inesperado cambio de clase. La Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra la empresa aérea por el impacto psicológico sufrido por los pasajeros. Los detalles de una sentencia que analiza los límites de las compensaciones y explica por qué se rechazó la multa civil

Pagó un pasaje en Business,

El caso de un vecino de Caballito que explica por qué no siempre se gana un juicio por cortes de luz

En la demanda se denunciaron reiteradas fallas en el servicio, pero el tribunal rechazó el reclamo. Qué elementos analizó el juez para determinar si un apagón constituye una molestia tolerable o un daño indemnizable

El caso de un vecino

Caso $LIBRA: una carta expone un posible vínculo de Milei con otra empresa cripto a través de Mauricio Novelli

La nota de intención de firma dedicada al intercambio de criptomonedas menciona beneficios fiscales, acceso a información financiera y contacto con reguladores en un caso que investiga los negocios del trader con el Presidente

Caso $LIBRA: una carta expone

Más negocios paralelos entre Novelli y los Milei: planeaban lanzar una moneda de oro con la cara del Presidente

En el marco de la causa $Libra, se encontró en el celular del lobista un proyecto para crear una divisa o una medalla. “J sí quiere que salga”, aseguró el empresario cripto a sus socios en un audio de WhatsApp

Más negocios paralelos entre Novelli

La Cámara Federal de Resistencia confirmó el procesamiento de doce acusados por fraude millonario al Banco Nación

Las autoridades judiciales mantuvieron la acusación sobre una red de empresarios y colaboradores señalados por defraudar al sistema financiero a través de préstamos con documentación adulterada y un circuito de operaciones irregulares

La Cámara Federal de Resistencia
DEPORTES
Las 12 horas de tensión

Las 12 horas de tensión con los militares para que el TC lograra un cambio histórico durante la última dictadura: “La pasaron mal”

La represión de la dictadura en el deporte: 220 desaparecidos, una dramática fuga y muerte en los estadios

Pilotos y podios de F1 custodiados por soldados, amenaza de bomba en un GP y corredores detenidos: el automovilismo durante la dictadura

La Selección en una histórica gira y River jugando la Copa Libertadores: cómo atravesó el fútbol argentino las primeras horas del golpe

Dante Pagani, la nueva joya del tenis argentino, ganó el Banana Bowl en Brasil y va por más: “Ahora quiero un Grand Slam”

TELESHOW
Quiénes son los exnovios famosos

Quiénes son los exnovios famosos de Maia Reficco, la actriz que estaría de novia Franco Colapinto

La sorpresiva eliminación de Gran Hermano: uno de los participantes más mediáticos abandonó la casa

Andrea Del Boca regresó a la casa de Gran Hermano y habló de su estado de salud: “Volver a empezar”

La palabra de Moria Casán tras el polémico despido de Cinthia Fernández de su programa: “Es cotillón”

Quién se irá de la casa de Gran Hermano este lunes, según las encuestas

INFOBAE AMÉRICA

Elecciones regionales en Bolivia: siete

Elecciones regionales en Bolivia: siete de las nueve regiones del país se encaminan a una segunda vuelta

Japón liberará más reservas de petróleo desde el jueves para asegurar el suministro ante el impacto de la guerra en Medio Oriente

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles contra Ucrania: al menos tres muertos y 11 heridos

Von der Leyen condenó las acciones del régimen iraní en el estrecho de Ormuz y advirtió que “ponen en riesgo el comercio global”

Noticias falsas, pánico sexual y la primera cancelación estilo Twitter, pero en el siglo XIX