Judiciales

Casación confirmó la prórroga de la prisión preventiva a tres acusados por crímenes de la CNU en La Plata

La Sala IV avaló la decisión del Tribunal Oral Federal N°1 platense y extendió por seis meses la detención de tres civiles juzgados por delitos de lesa humanidad atribuidos a la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización parapolicial de ultraderecha que actuó entre 1974 y 1976

arlos “El Indio” Castillo, ya condenado a prisión perpetua en un tramo anterior de la causa CNU La Plata, volvió a juicio por otros crímenes atribuidos a la organización parapolicial (Gentileza: Gba.gob.ar)

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la prórroga de la prisión preventiva de tres civiles acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en La Plata por la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una organización parapolicial de ultraderecha que actuó entre 1974 y 1976 en la antesala y los primeros meses de la última dictadura militar.

La decisión fue adoptada este lunes por la Sala IV del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, en el expediente “Jesús, Antonio Agustín y otros s/ Ley 24.390”. Los camaristas tomaron nota y homologaron lo dispuesto por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata, que había prorrogado la prisión preventiva de los imputados por el plazo de seis meses a partir del 19 de enero de 2026, o hasta la finalización del debate oral en curso, lo que ocurra primero.

Los acusados son Carlos “El Indio” Castillo, Antonio “Tony” Jesús y José “Pipi” Pomares. El objeto del juicio lo componen los casos de 13 víctimas -9 de ellas asesinadas- en distintos hechos ocurridos en los meses previos e inmediatamente posteriores al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

En su resolución, la Cámara Federal de Casación evaluó que la prórroga de la prisión preventiva se ajustaba los parámetros previstos en la Ley 24.390 y en el Código Procesal Penal Federal, interpretados a la luz de la doctrina fijada por la Corte Suprema de Justicia en el precedente “Acosta”, también referido a delitos de lesa humanidad. El tribunal ponderó especialmente la naturaleza, dimensión y gravedad de los hechos atribuidos, la complejidad del proceso y el hecho de que el juicio oral se encuentra en pleno desarrollo.

En efecto, el debate oral comenzó el 23 de febrero pasado en la ciudad de La Plata con modalidad mixta -presencial y virtual- ante el Tribunal Oral Federal N°1, integrado por Jorge Luciano Gorini, Roberto Fernando Minguillón, María Gabriela López Iñíguez y Ricardo Basílico -juez suplente-. Por el Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Gonzalo Miranda y los auxiliares fiscales Juan Martín Nogueira y Ana Oberlin. Está prevista la declaración de alrededor de 66 testigos y las audiencias son retransmitidas en vivo.

El juicio comenzó el 23 de febrero en La Plata y tiene como objeto 13 casos —nueve homicidios— atribuidos a la CNU; en el banquillo están Carlos “El Indio” Castillo, Antonio “Tony” Jesús y José “Pipi” Pomares (Gentileza: Ministerio Público Fiscal)

De acuerdo con la acusación fiscal, los hechos fueron cometidos por grupos operativos de la Concentración Nacional Universitaria (CNU), una estructura parapolicial vinculada a sectores de la ultraderecha peronista, considerada una derivación de la organización nacionalista Tacuara“. La fiscalía sostiene que la CNU desplegó acciones armadas planificadas contra militantes políticos, trabajadores y estudiantes en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires entre 1974 y 1976, y que su accionar se inscribió en el esquema represivo previo y concomitante al golpe.

En este tramo del proceso se investigan homicidios calificados, privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos, violación de domicilio y daños. Entre los casos que llegaron a juicio se encuentran los de Jorge Rosendo Ruda y Ricardo Arturo Rave; Alcides Emilio Méndez Paz y Daniel Rayson Midon; Walter Martini y Elia Zanata; y Carlos Alberto Sathicq y Horacio Salvador Urrera, entre otros.

El “Indio” Castillo ya cuenta con una condena a prisión perpetua por hechos juzgados en un primer tramo de la causa, conocida como “CNU I”. Pomares y Jesús enfrentan ahora acusaciones por su presunta intervención en distintos secuestros, tormentos y homicidios atribuidos al accionar del grupo de tareas.

Al homologar la prórroga de la prisión preventiva, la Sala IV destacó que la medida cautelar resultaba proporcional frente a la gravedad de los delitos de lesa humanidad atribuidos y al estadio procesal en que se encuentra la causa. En consecuencia, los tres imputados continuarán detenidos mientras avanza el juicio oral en su contra, que deberá determinar su eventual responsabilidad penal por los ilícitos cometidos en La Plata durante el período previo y posterior al golpe de 1976.

