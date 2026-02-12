La artista Paula Parisot obtuvo una probation, sostiene su inocencia y acusa a la familia de su exmarido por hostigamiento

La Justicia porteña concedió la probation a Paula Seabra Parisot en la causa por presunto intento de estafa vinculada a reintegros por la manutención de sus hijos, mientras la querella de la familia Haber se opuso al beneficio y la artista impulsa en paralelo una denuncia por hostigamiento familiar con una medida cautelar vigente

En el marco de un entramado de causas judiciales locales e internacionales, vínculos familiares complejos con reclamos económicos y acusaciones cruzadas, la defensa de la artista brasileña Paula Seabra Parisot sostiene que es inocente pese a haber solicitado la suspensión del juicio a prueba (probation) en una investigación penal por intento de estafa, tramitada ante la Justicia porteña. Ese expediente, iniciado por impulso de la familia de su exesposo fallecido, derivó en agosto de 2024 en el otorgamiento de ese beneficio procesal por parte del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 7, una decisión a la que la querella se opuso. A ese panorama se sumó una denuncia de la pintora contra esa familia por supuesto hostigamiento, donde recientemente obtuvo una medida cautelar contra su excuñado.

La artista y sus antecedentes familiares

Parisot, de 47 años, nació en Río de Janeiro y desarrolló una trayectoria artística interdisciplinaria que abarca la literatura, la pintura, la escultura, la performance y la producción audiovisual. Su producción fue exhibida en Brasil, Argentina y otros países, y desde casi una década reside en la provincia de Buenos Aires. Es madre de dos hijos mellizos, nacidos en 2011. Su última obra consistió en un libro infantil.

El origen del conflicto se remonta a su relación con Richard Haber, un ciudadano brasileño con quien se casó en 2008 y se divorció en 2014 mediante un acuerdo homologado por la justicia del estado de San Pablo. Dos años más tarde, en 2016, Richard falleció a causa de un tumor cerebral. A partir de su muerte se activaron diversos procesos judiciales vinculados a la herencia, a la obligación alimentaria en favor de los menores y a la administración del patrimonio familiar.

Según surge de actuaciones judiciales tramitadas en Brasil, tras el deceso del padre de los mellizos el deber de abonar la cuota alimentaria, acordada previamente en el acuerdo de divorcio, recayó en la madre del fallecido, Myriam Haber, abuela paterna de los menores con residencia en Brasil. Esa situación dio lugar a una serie de desencuentros entre Parisot y la familia de su exesposo, en particular en relación con rendiciones de gastos, pagos efectuados y administración de recursos.

La causa penal por presunta estafa

En ese contexto se originó una causa penal que primero tramitó y se cerró en Brasil y luego se sustanció en Argentina. La denuncia fue presentada por Myriam Haber, una mujer de más de 80 años, quien se constituyó como querellante. Allí imputó a la artista de haber intentado obtener reintegros económicos indebidos mediante la presentación de comprobantes falsos o inexactos, vinculados a supuestos gastos educativos, deportivos y extracurriculares de sus nietos.

La imputación asumida después por el Ministerio Público Fiscal atribuyó a Parisot los "delitos de estafa, en grado de tentativa reiterada en tres oportunidades y “estafa en grado de tentativa mediante el uso de documento privado falso, reiterado en dos oportunidades". Bajo esos parámetros, señaló que Parisot presentó más de 150 comprobantes falsos, entre facturas, recibos y documentos con sellos apócrifos, para simular gastos vinculados a la crianza y educación de sus hijos y reclamarle, así, reembolsos de dinero a su exsuegra, a cargo parcialmente de la manutención de los menores.

La artista brasileña está radicada en Argentina hace casi una década

Los hechos, para la acusación, habrían ocurrido entre 2018 y 2020, y se habrían concretado a través de la utilización de aparentes recibos por servicios, por ejemplo, a nombre del “Club Nordelta” y el “Nordelta Golf Club”, con logos y sellos truchos.

Durante la etapa de instrucción de esa causa también fueron imputadas otras personas, entre ellas Carla Rainone, hija de la actual pareja de Parisot. A Rainone se le atribuyó haber emitido recibos falsos por supuestas clases particulares para reforzar el español de sus hijos durante los meses de septiembre a diciembre de 2020 por un monto de 280 mil pesos, “pese a carecer de cualquier formación como maestra y a que los menores (...) recibían asistencia profesional por otros tutores”.

Sin embargo, el 14 de julio de 2025 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 43 dispuso su sobreseimiento, tras considerar que no se había acreditado una participación penal relevante. Esa desvinculación fue confirmada el 23 de septiembre del mismo año por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, que indicó que las actividades cuestionadas se habían prestado, aunque no necesariamente en la extensión luego pretendida, y que no existía prueba suficiente para sostener una maniobra fraudulenta atribuible a Rainone y en perjuicio de la abuela paterna de los niños.

En cuanto a Parisot, su situación procesal avanzó hasta la elevación a juicio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 7 de la Capital Federal, donde llegó acusada, como se señaló, de inventar presuntas erogaciones vinculadas a la formación de sus hijos que no existieron o que fueron diferentes a los consignadas. Según la fiscalía, la operatoria se habría desarrollado de manera sistemática y prolongada en el tiempo, constituyendo cargos con penas de entre un mes a seis años de prisión.

Uno de los documentos adjuntados a la causa penal contra Parisot

La probation y la oposición de la querella

En esa instancia oral se celebró -en agosto de 2024- una audiencia para tratar la solicitud de suspensión del juicio a prueba de la artista, con intervención de la fiscal Carolina Del Prado, la defensa de la imputada y los representantes de la querella.

Allí el tribunal analizó los requisitos previstos en el artículo 76 bis del Código Penal. Ponderó que la eventual sanción aplicable permitiría una condena de ejecución condicional, que la imputada carecía de antecedentes penales y que el Ministerio Público Fiscal había prestado su consentimiento al pedido de la defensa. En relación con la oposición de la querella de admitir la probation, precisó que sus argumentos no habilitaban a rechazar el instituto.

En consecuencia, el tribunal oral resolvió suspender el proceso por el plazo de dos años. Durante ese período, Parisot quedó obligada a fijar domicilio -vive en el barrio de Nordelta-, someterse al control de la autoridad judicial y realizar seis horas mensuales de tareas comunitarias en el merendero-comedor comunitario “Centro de Integración Sana Convivencia”, ubicado en Ruperto Mazza 1080, en el partido de Tigre.

La querella, continuada por familiares de Richard Haber tras el fallecimiento de Myriam Haber, exsuegra de la imputada, se opuso a la concesión del beneficio procesal basándose en “la gravedad de los hechos investigados” y en el volumen de la prueba acumulada durante la instrucción. Ese planteo resultó desestimado por el tribunal.

Desde la defensa de Parisot, en cambio, se afirmaría tiempo después que la solicitud de la probation respondió a la necesidad de poner fin a un conflicto judicial de largo alcance sin que eso implicara admitir responsabilidad alguna.

La denuncia por hostigamiento contra la familia Haber

Y es que en paralelo al trámite penal en su contra, Paula Seabra Parisot Guterres promovió el año pasado una denuncia por hostigamiento “personal, familiar y mediante plataformas digitales” contra, entre otras personas, Eduardo Haber, hermano de su exesposo fallecido y fundador de una importante fintech en Brasil. El escrito fue presentado ante el Juzgado Civil Nº 23 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo del juez Ramiro Santo Fare, en el expediente 75942/2025.

La artista formuló una denuncia por hostigamiento contra la familia de su exesposo tras acceder a una probation

En esa presentación, la defensora de la pintora mencionó que la decisión de pedir una “medida alternativa” para dejar en pausa el juicio por presuntos intentos de estafa se había adoptado “sin perjuicio de sostener su falta de responsabilidad penal”. Al respecto, expresó: “Paula tomó la decisión de solicitar la aplicación de la Suspensión de Juicio a Prueba para cerrar el caso y protegerlos -a sus hijos- por el incesante hostigamiento. No podía soportar más años de litigio, aún siendo inocente”.

A su vez, y de acuerdo a los antecedentes que expuso la presentación judicial de la defensa de la artista brasileña, desde la muerte de su expareja, “ella ha sido víctima de una serie de acciones de hostigamiento, acoso e insolvencia fraudulenta del patrimonio correspondiente al acervo hereditario de sus hijos menores, por parte de los miembros de la familia de su exmarido (...)“.

Luego detalló: “-Parisot- Contrajo matrimonio con Richard Haber en el 2008 y fruto de esta relación nacieron sus dos hijos (...) en 2011. Con el paso de los años, la pareja decidió separarse en 2014 iniciando de manera conjunta el proceso de divorcio. Lamentablemente Richard Haber falleció en el año 2016 y fue a partir de este suceso que comenzó el conflicto de hostigamiento y persecución con fines económicos, con aquella familia”.

“Y es al momento de la muerte del padre de sus hijos -agregó la abogada patrocinante-, que la familia de él inició el incumplimiento deliberado del acuerdo de divorcio consensual homologado por los tribunales de Sao Pablo en 2014. Dicho acuerdo abarcaba alimentos y partición de bienes, cuya parte del pago debía realizarse durante los siguientes 8 años desde su suscripción. Sin embargo, éste no fue cumplido por la Familia Haber. Tampoco se cumplió el acuerdo de alimentos, dado que Paula y Richard vivían de los dividendos del patrimonio familiar“.

Medidas cautelares y escalada del conflicto

Según consta en una resolución dictada el tres de febrero de este año, el juez del caso analizó los informes de la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia, que calificaron el riesgo de violencia familiar como “moderado”, y así dispuso una medida cautelar por un plazo de 120 días. La decisión, en rigor, ordenó específicamente a su excuñado, Eduardo Haber, “cesar todo acto de perturbación u hostigamiento“, directo o indirecto, respecto de Parisot y de sus hijos, y le prohibió todo tipo de contacto, ya sea físico, telefónico, por redes sociales o a través de terceros. Además, le ordenó abstenerse de promover o consentir la difusión pública de información vinculada a las actuaciones y de datos relativos a sus sobrinos menores de edad.

En esa denuncia, por lo demás, Parisot describió un escenario intrincado de contiendas múltiples con los Haber, “una familia poderosa, con recursos ilimitados y conexiones políticas y judiciales en dos países”. En dicho escrito, al que tuvo acceso Infobae, se puede leer: “Es bajo lo expresado y en defensa de los intereses pecuniarios de sus hijos, que actualmente la denunciante enfrenta 19 procesos judiciales: en Brasil (17), Argentina (1) y Nueva York (1)“. Y se asegura: “El propósito que persigue sistemáticamente la familia Haber tiende a desacreditar el lazo familiar con los menores y vulnerar los derechos patrimoniales que corresponden a sus hijos”.

Otro de los documentos que se encuentran incorporados en el expediente penal por presuntos intentos de estafa

La presentación de la escritora manifestó que las distintas acciones judiciales de la familia brasileña tendrían como finalidad ejercer “presión económica, psicológica y emocional” sobre la artista. En ese marco, la defensa dio cuenta de una intensa conflictividad intrafamiliar que se habría exacerbado luego de la muerte de Richard Haber, con un telón de fondo marcado por supuestas disputas en la gestión de un acaudalado patrimonio familiar.

“Lo que aquí se expone -anunció la denuncia de hostigamiento interpuesta por Parisot el año pasado- es una forma grave de violencia estructural, económica, simbólica, judicial e institucional, ejercida de manera sistemática contra una madre y sus hijos, con el claro objetivo de silenciar, desgastar, excluir, destruir y controlar“.

Y detalló: “Se ha intentado por todas las vías posibles resolver estos conflictos ya sea por la vía legal y pacífica. Sin embargo, la respuesta ha sido más persecución, más humillaciones y más daño hacia los hijos de Paula Parisot. Lo que está en juego aquí no es solo un patrimonio: es el derecho de una madre a proteger a sus hijos, a trabajar en paz, a reconstruir su vida y a no ser perseguida por negarse a firmar su silencio”.

Patrimonio, offshore y referencias a causas en Brasil

En particular, el escrito incorporó diferentes referencias a procesos sucesorios tramitados en Brasil, en los que se investigaron presuntas maniobras de ocultamiento patrimonial mediante sociedades inmobiliarias y estructuras offshore. Los presuntos artilugios de la familia para negar y esconder el “patrimonio real”, aseguró la abogada de Parisot, irían en contra de la “vocación hereditaria” de sus dos hijos respecto a las herencias de su padre y de su abuelo Roger Clement Haber, un empresario ligado al holding Agata International y fallecido en 2010.

También asoció el conflicto familiar con investigaciones periodísticas y judiciales desarrolladas en Brasil en el marco de causas de gran impacto público, tales como el caso de corrupción del Lava Jato, en las que se mencionaron estructuras financieras supuestamente relacionadas con integrantes de la familia Haber. Según se expuso en la presentación judicial de Parisot, esos antecedentes formarían parte del contexto patrimonial y sucesorio que rodea los litigios en los que se encuentran involucrados los hijos de la artista.

“Es importante destacar que los padres de su exmarido -Roger Clement Haber y Myriam Haber- han sido acusados y estaban involucrados en los más grandes escándalos de corrupción en la historia de Brasil, como Mensalão, Banestado, Lava Jato, entre otros, como lo demuestran las notas periodísticas que adjunto”, consignó el documento elaborado por Eugenia Sukutián, abogada apoderada de Parisot.

El episodio en el colegio y la denuncia contra la hija de su pareja

Uno de los ejes del planteo por hostigamiento, que entre otros puntos habló de agresiones virtuales y de una supuesta persecución laboral para que la artista no exponga en Buenos Aires, refirió a hechos ocurridos en el ámbito escolar de los mellizos. De acuerdo con la denuncia, uno de los hijos de la denunciante fue increpado en su colegio por otro alumno, hijo de una persona presuntamente vinculada al entorno de la familia Haber. El escrito reprodujo el episodio, donde el compañero de su hijo le habría mostrado con su celular un artículo de un diario que había publicado una noticia sobre la causa por estafas seguida contra Parisot.

“Mirá esto, tu mamá es una estafadora. Mostráselo a tu hermana y a tu madre”, señaló la denuncia respecto a lo que le habría dicho el chico a uno de los hijos de la denunciante.

Como parte de una supuesta estrategia de ahogo, Parisot aseveró que la familia de su exesposo impulsó una imputación penal contra la hija de su actual pareja, Christian Rainone. Esa causa tramitó bajo el número CCC 4499/2022, y concluyó con el sobreseimiento definitivo de Carla Rainone en una resolución que, tal como se indicó, luego fue confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional porteña.

La artista quedó obligada a realizar tareas comunitarias por un plazo de dos años

Desde la perspectiva de la imputada, ese sobreseimiento refuerza su postura de que no existió ninguna maniobra delictiva organizada ni un intento de defraudación económica en perjuicio de su exsuegra, obligada por orden judicial -y en virtud de un acuerdo de divorcio homologado entre su hijo y su exnuera- a brindar manutención a sus nietos tras el fallecimiento de su hijo Richard.

La posición de la familia Haber

La familia Haber, por su parte, mantuvo una posición opuesta a la que se terminó adoptado en la causa por estafas. En su rol de querellante, Myriam al principio, y sus familiares después, afirmó que ese expediente revelaba una operatoria sistemática destinada a obtener fondos mediante documentación falsa y que la suspensión del juicio a prueba impedía un esclarecimiento pleno de los hechos en un debate oral y público.

Para la querella, en manos de los abogados Juan Martín Villanueva y Ariel Liniado, Paula Seabra Parisot Guterres pergeñó una maniobra mediante la cual intentó inducir a error mediante engaños a su exsuegra para lograr una “disposición patrimonial” de su parte. Ese ardid, sostuvo la intimación, “consistió en haber presentado, por correo electrónico (...) a Myriam Haber (...) recibos y facturas apócrifas (remitidas no en original sino en el marco de los correos electrónicos emitidos por la imputada) en miras a justificar a través de esos documentos erogaciones que supuestamente correspondían a los menores; con el objetivo de que fueran costeados por Haber, lo que finalmente no ocurrió, pero que de haberse concretado hubiese generado el consecuente perjuicio patrimonial”.

La resolución que concedió la probation dejó constancia de esa controversia. El tribunal ponderó la falta de antecedentes penales de la imputada, la calificación legal de los hechos como tentativa y la inexistencia de un perjuicio económico efectivo, y consideró que el instituto resultaba jurídicamente procedente.

Situación actual

En cuanto a la vida personal de Parisot, la denuncia por hostigamiento esbozó una reconstrucción del vínculo con su exesposo y el deterioro de su salud en los años previos a su fallecimiento. Allí se consignaron supuestos episodios de violencia psicológica y control en el ámbito doméstico, con conductas atribuidas a Richard Haber que, según la artista, “el grupo familiar” conocía “sin prestar ningún tipo de ayuda hacia ella y sus hijos”.

Esos hechos fueron mencionados con tono de reproche y como una especie de descripción del contexto familiar previo a la escalada de litigios que vendrían después.

Así las cosas, el conflicto entre las partes continúa abierto en distintos planos. La causa penal en Argentina se encuentra suspendida en virtud de la probation del mes de agosto de 2024, cuyo cumplimiento se halla bajo control judicial. En paralelo, sigue vigente la medida cautelar dictada este mes por el titular del Juzgado Civil 23 porteño, Ramiro Santo Fare.