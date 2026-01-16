Judiciales

La Justicia rechazó un nuevo pedido de libertad del represor Ricardo Cavallo

En un doble revés judicial, Casación denegó dar por cumplida su pena y rechazó la excarcelación. Ratificó así que el tiempo de detención en el exterior no cuenta y confirmó las decisiones del Tribunal Oral Federal N° 5

Ricardo Cavallo (AFP)
La Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó este viernes que Ricardo Miguel Cavallo continuará en prisión, al rechazar dos intentos simultáneos de su defensa por conseguir la libertad. En sendas resoluciones firmadas hoy, el tribunal declaró inadmisibles los recursos presentados por el ex marino, condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad.

El planteo central de la defensa se basaba en un cálculo matemático. Los abogados argumentaron que Cavallo ya lleva más de 25 años privado de su libertad si se computan los siete años que pasó detenido en el extranjero —en México y España— antes de su extradición a la Argentina. Según el escrito, no contabilizar ese tiempo implicaría un agravio de “imposible reparación ulterior”.

Sin embargo, el voto mayoritario de los jueces Guillermo Yacobucci y Javier Carbajo desestimó estos argumentos y ratificó todo lo actuado por la instancia inferior en dos resoluciones consecutivas:

  • Rechazo al “Agotamiento de Pena”: En primer lugar, el tribunal confirmó el fallo del Tribunal Oral Federal N° 5 del pasado 26 de diciembre, que había rechazado dar por cumplida la condena. La defensa insistía en contar el tiempo de detención en México (desde el año 2000), pero Casación remarcó que ese debate ya es “cosa juzgada”: la Justicia argentina determinó en 2015 —con fallo firme de la Corte Suprema en 2019— que ese período no computa para la pena local porque Cavallo estaba sometido a procesos de extradición extranjeros.
  • Rechazo a la Excarcelación: En línea con lo anterior, los camaristas validaron también la decisión del TOF 5 del 23 de diciembre, que había denegado la libertad de Cavallo “bajo ningún tipo de caución”. Los jueces recordaron que el cumplimiento de la pena perpetua no es automático a los 25 años y que el acceso a la libertad condicional requiere transitar exitosamente la progresividad del régimen penitenciario, algo que no ocurrió.

En ambos fallos, la jueza Angela Ledesma votó en disidencia técnica, proponiendo habilitar la instancia de revisión, pero la mayoría se impuso para mantener la detención.

De “Sérpico” a director del RENAVE

Conocido en los grupos de tareas como “Sérpico”, Cavallo fue uno de los líderes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA, el mayor centro clandestino de detención de la última dictadura militar. Allí participó activamente en secuestros, torturas y asesinatos entre 1976 y 1983.

Su captura internacional fue una novela en sí misma. Tras años de evadir a la justicia —llegó a usar un documento falso con el nombre de “Miguel Ángel”—, Cavallo se reinventó en México. Había llegado a ese país en 1998 como turista y logró escalar posiciones hasta convertirse en director del Registro Nacional de Vehículos (RENAVE).

El 24 de agosto de 2000, Interpol lo detuvo en Cancún cuando intentaba escapar en un vuelo hacia Argentina, horas después de que la prensa mexicana revelara su verdadera identidad.

Cavallo fue uno de los líderes del Grupo de Tareas 3.3.2 de la ESMA (Reuters)

Tras su detención, el juez español Baltasar Garzón pidió su extradición para juzgarlo por genocidio y terrorismo. El 1 de septiembre de 2000, Garzón lo procesó acusándolo de participar en 264 desapariciones y 159 secuestros. En enero de 2001 fue trasladado a Madrid, convirtiéndose en el primer militar argentino extraditado para ser juzgado en el exterior.

Sin embargo, siete años después, la Audiencia Nacional de España decidió que debía ser juzgado por los tribunales de su propio país, ya que en Argentina se habían anulado las leyes de impunidad.

Finalmente, en diciembre de 2011, el Tribunal Oral Federal Nº 5 lo condenó a prisión perpetua por crímenes atroces, incluyendo el secuestro y asesinato de las monjas francesas Alice Domon y Léonie Duquet, las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo (como Azucena Villaflor) y el periodista Rodolfo Walsh.

Esa sentencia fue confirmada por Casación en 2014. Tres años más tarde, sumó otra condena en el juicio por los denominados “vuelos de la muerte”. Por ahora, todos sus intentos para recuperar la libertad han fracasado. El ex marino deberá seguir cumpliendo su condena en la Unidad 31 de Ezeiza.

