Escoltado por Carrió, uno de los denunciantes de la mansión de Pilar se presentó ante la Justicia en una causa por extorsión

Matías Yofe, de la Coalición Cívica, compareció ante la UFI N° 3 de esa ciudad, con “Lilita” como abogada. Denunciaron un allanamiento ilegal en su casa. El dirigente está sospechado de amenazar a un testigo

Matías Yofe y Elisa Carrió
Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica en el partido de Pilar, se presentó este lunes ante la Justicia bonaerense en una causa donde se lo investiga por presunta extorsión. Ya había sido allanado el pasado viernes, en un operativo que él y su entorno calificaron como “ilícito”. Es uno de los denunciantes de la mansión de los 20 millones de dólares atribuida a dirigentes de la AFA.

Yofe llegó en horas del mediodía a la UFI N° 3 de Pilar para comparecer ante el fiscal German Camafreita. Lo hizo acompañado de Elisa Carrió, líder de la CC y abogada del imputado. También lo escoltaron otros dirigentes del partido para mostrarle su apoyo.

Según dijeron a Infobae fuentes del caso, no respondió preguntas y solamente escuchó la imputación en su contra. La Justicia esperaba obtener su teléfono personal, pero Yofe dijo no tener celular.

El dirigente pilarense está bajo investigación tras haber sido denunciado por un hombre que fue chofer de Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense.

Según este empleado, Yofe lo habría amenazado para forzarlo a declarar contra su exjefe en el marco de la causa por el fraude con las fotomultas en la que D’Onofrio está procesado en la Justicia Federal de Zárate-Campana. Los denunciantes del exministro fueron Yofe y Carrió.

El caso disparó sospechas sobre la existencia de un grupo de abogados que realizaría demandas judiciales para luego “apretar” a los involucrados.

Matías Yofe es uno de
Matías Yofe es uno de los denunciantes de la causa por la mansión de Pilar. Foto: Gaston Taylor

En el allanamiento del viernes, el fiscal Camafreita ya se había quedado con computadoras y celulares encontrados en el domicilio del denunciante de la AFA. Los operativos fueron aprobados por el juez de Garantías de San Isidro Walter Federico Saettone.

Cuestionan el allanamiento

Para la Coalición Cívica, la investigación no tiene sustento y solamente es una respuesta “mafiosa” -según sus palabras- a la denuncia contra las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino.

“Yo me apersono, les pido la orden de allanamiento y no me la dan, no salen los policías. Pido la orden de allanamiento, que es lo normal como garantía constitucional, y no sale el encargado del procedimiento. Este chico (Yofe) tiene custodia de Prefectura porque ya le mataron un gato, lo amenazaron de muerte”, contó Elisa Carrió desde la Fiscalía en diálogo con La Nación Más.

Por las irregularidades que denuncian, la líder de la Coalición Cívica confirmó que llamó al gobernador Axel Kicillof y al procurador bonaerense Julio Conte Grand, quienes según Carrió iniciaron sumarios y procesos administrativos internos.

Para Elisa Carrió, en el allanamiento a Yofe “estaban buscando todas las cuestiones vinculadas al tema de la AFA, documentación que ya no está en nuestras manos”.

La mansión de Pilar

Con la feria judicial habilitada para avanzar con la investigación, la causa donde se investiga quiénes son los verdaderos dueños de la mansión de Villa Rosa valuada en 20 millones de dólares se dirime entre dos jueces que buscan quedarse con el expediente.

En la mansión de Pilar
En la mansión de Pilar se secuestraron 54 vehículos de alta gama de y de colección

Marcelo Aguinsky, del fuero Penal Económico, rechazó inhibirse como lo había solicitado el juez federal de Campana Adrián González Charvay.

La cuestión será resuelta por la Cámara Federal de San Martín.

El juez Aguinsky consideró que el expediente debe seguir en la Ciudad de Buenos Aires porque el núcleo de la investigación son los fondos de la AFA y no la mansión de Pilar.

La semana pasada el magistrado detectó que el supuesto testaferro Luciano Pantano, ex presidente de la Asociación Civil Argentina de Futsal y de Fútbol Playa, usaba una tarjeta de crédito corporativa de la AFA y tenía gastos por más de 50 millones de pesos al mes.

Entre estos gastos están los telepases de algunos de los 54 vehículos de alta gama secuestrados en la mansión de Villa Rosa, Pilar.

Según resolvió Aguinsky en las últimas horas al rechazar el pedido para enviar el caso a Campana, “el ilícito precedente del presunto lavado de dinero estaría constituido por la figura de la administración fraudulenta” y habría sido cometido “en perjuicio de la AFA y a través de sus directivos”.

