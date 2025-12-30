El juicio por los cuadernos de la corrupción: finaliza la lectura de la acusación con Cristina Kirchner internada

La maratónica lectura de la acusación del juicio por los cuadernos de las coimas -que superó las 1200 páginas- llega a su final con la audiencia número trece del proceso en el Tribunal Oral Federal N°7.

Este martes será el turno del tercer expediente paralelo en la megacausa iniciada por los diarios del chofer Oscar Centeno, el número 18590/2018, donde se investigó el caso de los presuntos negociados en seis corredores viales, bajo la esfera del ex superministro de Planificación Julio De Vido, con el ex funcionario Claudio Uberti como protagonista. Tras la audiencia de hoy martes, el juicio será interrumpido hasta el 2 de febrero próximo, donde comenzarán las indagatorias a los acusados.

El fiscal Carlos Stornelli -con una acusación representada en el proceso por su colega, Fabiana León- pidió la elevación a juicio de diez acusados en noviembre de 2019, con De Vido en el tope de la lista. Uberti, que declaró como arrepentido, fue el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, más conocido OCCOVI, entre 2003 y 2007. Se encuentra acusado como miembro de la asociación ilícita, con seis cobros de sobornos. Los siguen ocho empresarios, como Miguel Marcelino Aznar, hoy de 75, ex presidente de Vialco S.A., acusado de pagar siete coimas.

Octubre de 2018: Claudio Uberti en Comodoro Py

Los pagos espurios fueron realizados, según sostuvo Stornelli, “para mantener la concesión, garantizar el reparto de los fondos concentrados en la Unidad de Coordinación de Fideicomisos, y evitar la imposición de sanciones por parte de la autoridad competente”.

La Unidad de Información Financiera, que interviene como querellante en el juicio, también presentará su acusación en el caso de los corredores viales. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no se encuentra acusada en este expediente, continúa internada con un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.

Entre las pruebas enumeradas se encuentra, por ejemplo, la explosiva declaración de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, la delatora original del caso de los cuadernos en los tribunales de Comodoro Py.

La vieja cúpula: Jaime, López, De Vido y Uberti (Télam)

Uberti conecta varios puntos de la historia de la corrupción kirchnerista. En noviembre último , la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena del ex funcionario a cuatro años y medio de cárcel. El delito: contrabando agravado, el primer escándalo del primer gobierno de Cristina Kirchner, el caso de la misteriosa valija cargada con 790 mil dólares que el misterioso venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país en agosto de 2007 en plena campaña presidencial y que, según Uberti mismo, forzó su renuncia de la función pública.

Su declaración como arrepentido también fue explosiva. Uberti aseveró ante el fiscal Stornelli en 2018:

“Cuando empecé a trabajar, un día me llama el ministro De Vido a su despacho. Estaba el doctor Lavagna presente, y éste le informo a De Vido que los contratos de concesión de los corredores viales finalizaban ese año, y que la idea era hacer una nueva licitación con nuevas condiciones. Esa tarea me la encomendaron a mí, y la hice con un equipo de 50 personas. Salió De Vido puteando, y me dijo el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo, porque ‘vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar”.

Luego, el ex funcionario dio una pequeña clase de contabilidad:

“En este sistema de corredores viales, pagaba mes a mes la UCOFIN. Los primeros meses sacaban una cuenta por cada uno de los seis corredores, era una cifra aproximada de 150.000 dólares... Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba 150.000 dólares al despacho del ministro De Vido, luego se lo´s llevé personalmente al despacho presidencial, y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner”.