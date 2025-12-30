Judiciales

El juicio por los cuadernos de la corrupción: finaliza la lectura de la acusación con Cristina Kirchner internada

La audiencia número trece se centrará en la causa paralela de los negociados en corredores viales con el ex funcionario Claudio Uberti como protagonista

La maratónica lectura de la acusación del juicio por los cuadernos de las coimas -que superó las 1200 páginas- llega a su final con la audiencia número trece del proceso en el Tribunal Oral Federal N°7.

Este martes será el turno del tercer expediente paralelo en la megacausa iniciada por los diarios del chofer Oscar Centeno, el número 18590/2018, donde se investigó el caso de los presuntos negociados en seis corredores viales, bajo la esfera del ex superministro de Planificación Julio De Vido, con el ex funcionario Claudio Uberti como protagonista. Tras la audiencia de hoy martes, el juicio será interrumpido hasta el 2 de febrero próximo, donde comenzarán las indagatorias a los acusados.

El fiscal Carlos Stornelli -con una acusación representada en el proceso por su colega, Fabiana León- pidió la elevación a juicio de diez acusados en noviembre de 2019, con De Vido en el tope de la lista. Uberti, que declaró como arrepentido, fue el titular del Órgano de Control de Concesiones Viales, más conocido OCCOVI, entre 2003 y 2007. Se encuentra acusado como miembro de la asociación ilícita, con seis cobros de sobornos. Los siguen ocho empresarios, como Miguel Marcelino Aznar, hoy de 75, ex presidente de Vialco S.A., acusado de pagar siete coimas.

Los pagos espurios fueron realizados, según sostuvo Stornelli, “para mantener la concesión, garantizar el reparto de los fondos concentrados en la Unidad de Coordinación de Fideicomisos, y evitar la imposición de sanciones por parte de la autoridad competente”.

La Unidad de Información Financiera, que interviene como querellante en el juicio, también presentará su acusación en el caso de los corredores viales. La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que no se encuentra acusada en este expediente, continúa internada con un cuadro de apendicitis en el Sanatorio Otamendi.

Entre las pruebas enumeradas se encuentra, por ejemplo, la explosiva declaración de Hilda Horovitz, ex pareja de Oscar Centeno, la delatora original del caso de los cuadernos en los tribunales de Comodoro Py.

Uberti conecta varios puntos de la historia de la corrupción kirchnerista. En noviembre último , la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena del ex funcionario a cuatro años y medio de cárcel. El delito: contrabando agravado, el primer escándalo del primer gobierno de Cristina Kirchner, el caso de la misteriosa valija cargada con 790 mil dólares que el misterioso venezolano Guido Antonini Wilson intentó ingresar al país en agosto de 2007 en plena campaña presidencial y que, según Uberti mismo, forzó su renuncia de la función pública.

Su declaración como arrepentido también fue explosiva. Uberti aseveró ante el fiscal Stornelli en 2018:

“Cuando empecé a trabajar, un día me llama el ministro De Vido a su despacho. Estaba el doctor Lavagna presente, y éste le informo a De Vido que los contratos de concesión de los corredores viales finalizaban ese año, y que la idea era hacer una nueva licitación con nuevas condiciones. Esa tarea me la encomendaron a mí, y la hice con un equipo de 50 personas. Salió De Vido puteando, y me dijo el presidente no va a firmar los contratos ni en pedo, porque ‘vos hiciste las cosas demasiado bien y no arreglaste la guita con la gente, no los va a firmar ni en pedo y te va a hacer cagar”.

Luego, el ex funcionario dio una pequeña clase de contabilidad:

“En este sistema de corredores viales, pagaba mes a mes la UCOFIN. Los primeros meses sacaban una cuenta por cada uno de los seis corredores, era una cifra aproximada de 150.000 dólares... Desde 2003 hasta agosto de 2007 fue así. Primero le llevaba 150.000 dólares al despacho del ministro De Vido, luego se lo´s llevé personalmente al despacho presidencial, y se los entregaba en un maletín a las manos de Néstor Kirchner”.

En pocas líneas:

12:35 hsHoy

Las empresas involucradas en el negociado de los corredores

El empresario Aznar fue considerado un miembro de la asociación ilícita

“Tengo por cierto y demostrado que Miguel Marcelino AZNAR integró una asociación ilícita junto con al menos Cristina Elisabet FERNÁNDEZ, Julio Miguel DE VIDO, Roberto BARATTA, Carlos Guillermo Enrique WAGNER, Ernesto CLARENS, Claudio UBERTI, Nelson Javier LAZARTE, Rafael Enrique LLORENS, José María OLAZAGASTI, Oscar BERNARDO CENTENO, Gerardo Luis FERREYRA, Germán Ariel NIVELLO, José Francisco LÓPEZ, y Oscar Alfredo THOMAS, Ricardo Raúl JAIME y Juan Pablo SCHIAVI que desarrolló sus actividades aproximadamente desde el mes de mayo del año 2003 y hasta el mes de noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos”, aseguró el secretario de turno. Las mayúsculas corresponden al expediente.

Las empresas involucradas en las concesiones de los corredores fueron COARCO SA - EQUIMAC SACIFeI, HOMAQ SA, DECAVIAL SAICAC - VIALCO SA, HELPORT SA - PODESTÁ CONSTRUCCIONES SA, COVICO CONCESIONARIO VIAL SA – COPRISA SA – ESTRUCTURAS SACICIF – GLIKSTEIN Y CIA SACIAM – ICF SA – NOROESTE CONSTRUCCIONES SA y SUPERCEMENTO SACI. Todas le habrían pagado sobornos al ex secretario Uberti, con De Vido como cobrador final.

12:31 hsHoy

La polémica por las preliminares de cara a las indagatorias

La audiencia comenzó poco antes de las 9:30 del martes. Previo a la lectura, se trató una cuestión de agenda vital. Al menos trece defensas plantearon cuestiones diversas de cara a las preliminares previas a las indagatorias que se realizarán en 2026.

Carlos Beraldi, defensor de CFK, afirmó:

“Se nos notificó una providencia para las cuestiones preliminares, pero se nos ha establecido un límite de exposiciones de 45 minutos. Le pido al tribunal que reconsidere esta limitación, nos parece demasiado exigua... Necesitamos que ese plazo sea un poco más extenso”.

Así, el defensor de CFK propuso presentar un adelanto, para una presentación que duraría “horas”. Gabriel Palmeiro, defensor histórico de Julio De Vido, así como de Juan Pablo Schiavo, adhirió al planteo. “Considero que debe reevaluarse”, aseveró, mientras que adelantó la chance de un recurso de reposición.

El presidente del Tribunal, Enrique Méndez Signori, consideró “razonable” el plazo de 45 minutos.

Por otra parte, varios abogados realizaron objeciones sobre la prueba suplementaria en la causa.

