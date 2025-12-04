La defensa del primer detenido en el caso ANDIS anticipó que va a declarar y pidió su liberación

La defensa del médico urólogo Pablo Atchabahian, el primer detenido del caso ANDIS, pidió hoy que se revoque su arresto domiciliario al asegurar que no hay riesgo de fuga ni de entorpecer la investigación.

También anticipó que el imputado como supuesto jefe de asociación ilícita quiere declarar en la causa y descartó cualquier posibilidad de que se convierta en un arrepentido.

El abogado Mariano Fragueiro Frías expuso durante casi una hora en una audiencia presencial ante la sala II de la Cámara Federal integrada por los jueces Martín Irurzun, Roberto Boico y Eduardo Farah, quienes quedaron en condiciones de resolver.

Por su parte el fiscal ante esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, reclamó confirmar el arresto domiciliario, durante la audiencia que presenció Infobae.

Remarcó que Atchabahian está acusado por una “calificación legal que no es antojadiza, la de jefe de asociación ilícita” cuya expectativa de pena no sería de cumplimiento condicional.

Qué planteó la defensa

Atchabahian “no ha tenido vinculación con absolutamente nadie, ni Karina Milei ni (Eduardo ‘Lule’) Menem, nada que lo vincule, no hay absolutamente nada que se le pueda sindicar, que lo vincule con personas de la importancia de los nombres que estoy mencionando”, sostuvo el defensor Fragueiro Frías.

El acusado se negó a declarar la tarde en que quedó detenido ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal del caso Franco Picardi.

Luego pidió sin éxito ante Casanello que se revoque el arresto domiciliario y ante ello apeló a la Cámara.

En el dictamen donde se opuso a que sea liberado, el fiscal Picardi argumentó que “se quiso evadir de la justicia”.

Esto fue calificado como una “mentira” por la defensa en la audiencia ante la Cámara.

“Lo encontraron en su casa. Es desopilante el razonamiento, que debe ser investigado el hecho no hay ninguna duda, pero uno qué piensa? que quieren que se acoja a ser arrepentido y por eso lo tienen ahí”, apuntó Fragueiro Frías.

Y reiteró: “Nunca hubo ningún riesgo procesal. El estaba en su casa en Mendoza no estaba en otro y acá no existe esa posibilidad de ser arrepentido”

Atchabahian “necesita defenderse, no se va a profugar. No va a eludir la acción de la Justicia, él necesita declarar. La decisión es declarar y explicar lo que tenga que explicar con la salvedad de que hay cosas que no existen”, aseguró el abogado.

Ante el Tribunal de Apelaciones, el letrado dijo que a su cliente “se lo involucra con hechos de gran sensibilidad en la comunidad, delitos que generan una alarma y entiendo que deben ser investigados hasta las últimas instancias. Eso está fuera de discusión”.

Pero el médico vinculado al escándalo de supuesto pago de coimas y direccionamiento de las compras de medicamentos para discapacidad en el organismo “tiene domicilio en Mendoza, es el que figura en su DNI”.

El abogado remarcó que “se genera una calificación que intenta frustrar la libertad durante el proceso” y cuestionó la trasmisión de “cosas que no son correctas”.

“No hay absolutamente nada en materias de riesgos procesales”, mencionó.

El acusado no se presentó en el expediente -uno de los argumentos para fundar la detención- “porque estaba en tratativas” para contratar abogado.

“Jamás se quiso evadir”, advirtió. “La ineficacia para encontrar una persona no se le puede trasladar al imputado”, concluyó además.

Crédito: Maximiliano Luna

Por qué se lo detuvo

Atchabahian está bajo arresto domiciliario con tobillera electrónica en su casa de Luján de Cuyo, Mendoza, desde el 14 de noviembre pasado.

Es el primer detenido en la causa ANDIS. La decisión se tomó por “riesgos procesales” y porque hubo episodios que para la Justicia demuestran que tenía “conocimiento concreto” de la existencia de la investigación y, pese a ello, “decidió evadirse” y no pudo ser ubicado durante las tareas de investigación.

“Debe tenerse presente que a sabiendas del allanamiento de la vivienda y de los secuestros realizados a quien sería su ex pareja y de la existencia de estas actuaciones, evadió presentarse ante la justicia”, sostuvo Picardi cuando se opuso a que se revoque el arresto domiciliario.

A la hora de resolver, el juez Casanello consideró que “los riesgos procesales permanecen incólumes”.

“Se parte de la base de una severa imputación que ofrece una amenaza de castigo incompatible con una ejecución condicional”, explicó en su resolución.

A ello se suman “las dificultades con las que se enfrentó la instrucción a la hora de dar con él”.

Para los investigadores hay peligro de entorpecer la investigación que está en plena etapa de recopilación de prueba. Además se tuvo en cuenta la “fuerte ascendencia” del acusado “sobre otras personas, algunas comprometidas en el caso y otras que puedan serle de ayuda”.

Se está ante un “panorama de riesgos ciertos que no pueden ser neutralizados sin una severa restricción”.

Por ello el juez concluyó que “la prisión domiciliaria se presenta como la medida de coerción idónea, necesaria y proporcional para garantizar, en este momento, la averiguación de la verdad y la aplicación de la ley del caso” y la persistencia del arresto domiciliario “resulta indispensable”.

La fiscalía había pedido la detención porque no pudo ser hallado y evitó la ejecución de una orden de requisa el 8 de octubre pasado.

En base a escuchas telefónicas se determinó que conocía la existencia de la causa penal y “mantendría contactos con terceros que le proveerían auxilio de manera de poder sustraerse del actuar jurisdiccional”.

Quién es el detenido

Atchabahian es un médico urólogo, exfuncionario del organismo y señalado por el fiscal Picardi en su dictamen como “una pieza central de una estructura que operó decisiones administrativas, contrataciones y pagos direccionados desde fuera de la agencia”.

Ante el juez se negó a declarar, al igual que lo vienen haciendo los demás convocados a declaración indagatoria, entre ellos Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete.

Este último está preso pero por otra causa penal, condenado por explotación de la prostitución ajena.

El nombre de Atchabahian aparece, según la investigación, “en todos los puntos sensibles del expediente”: los chats donde se delineaba la “toma de la ANDIS”, las órdenes externas sobre pagos y personal, los vínculos con proveedores y el circuito financiero que hoy reconstruye la Justicia.

En 2018, el ahora detenido fue Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud en ANDIS.

Cuando Diego Spagnuolo fue designado al frente del organismo en 2024, la fiscalía detectó que Atchabahian, sin ocupar ningún cargo formal, daba órdenes directas.