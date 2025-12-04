Judiciales

El juicio a los cuadernos: continúa la acusación a los empresarios de “la Camarita”

El proceso por la mayor causa de corrupción de la historia reciente sigue tras su quinta audiencia, donde la defensa de Julio De Vido intentó recusar al Tribunal Federal N°7

El juicio a los cuadernos de las coimas continúa hoy jueves en su séptima audiencia en el Tribunal Oral Federal N°7, luego de que, el martes pasado, la defensa de Julio De Vido, uno de los principales acusados del caso, intentara recusar a los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canedo y Germán Castelli. Los jueces suspendieron la audiencia para resolver la cuestión; un cuarto intermedio de “diez minutos” se convertiría en casi cinco horas de espera con la pantalla en negro de la transmisión del Poder Judicial en YouTube

Los abogados Maximiliano Rusconi y Gabriel Palmeiro señalaron a los magistrados -que condenaron al ex superministro kirchnerista casi dos meses atrás en la causa Gas Licuado- de una posible parcialidad, luego de la publicación de los fundamentos de esta condena. Los jueces rechazaron in limine el planteo; Rusconi habló de “palmarias violaciones”, anunció que apelaría en la Cámara Federal y que, incluso, convocaría a un veedor del Colegio de Abogados porteño para supervisar el proceso.

Julio De Vido en prisión
Julio De Vido en prisión junto a su abogado Gabriel Palmeiro

Sorteada esta polémica, continuará la agenda del proceso con la lectura del segundo pedido de elevación a juicio del caso, escrita por el fiscal Carlos Stornelli en 2019, un documento de 420 páginas. Se centra en un expediente paralelo al principal al iniciado por las anotaciones del chofer Oscar Centeno que apunta a la cartelización de la obra pública, conocido en los tribunales de Comodoro Py como el caso de “la Camarita”.

Se trata del vínculo centrado en la Cámara Argentina de Empresas Viales, que apunta al grupo de empresarios organizado bajo el empresario Carlos Wagner, el ex secretario de Obras Públicas José López y el financista Ernesto Clarens, todos ellos arrepentidos en la causa.

Es la acusación más fuerte contra los empresarios del caso: este expediente paralelo investiga un sistema de organización y reparto, un esquema de recaudación ilegal para direccionar contrataciones en el sector de obra pública civil.

Carlos Wagner, acusado clave del
Carlos Wagner, acusado clave del caso de "la Camarita", junto a Cristina Kirchner (NA)

52 empresarios deberán responder por pago de coimas. Uno de ellos, Juan Chediack, falleció en un accidente de avión en San Luis en 2023.

En esta parte, la ex presidenta también deberá responder por 175 hechos de cohecho pasivo, según la acusación en este caso. Se acusa también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex gerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la DNV, Sandro Férgola,y al ex gerente de Administración de la DNV y ex empleado de la financiera Inverness S.A. entre junio de 2003 y junio de 2005, Sergio Passacantando.

Temas Relacionados

Causa de los cuadernosCuadernos de las coimasCorrupciónCristina Fernández de KirchnerJulio De Vido

Veía desaparecer su dinero en

Una mujer se resbaló y

El juez Rafecas ordenó la

A 40 años del Juicio

Por tercera vez intentarán indagar

