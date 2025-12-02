Judiciales

Cuadernos de la corrupción: la defensa de Julio De Vido recusó a los jueces

El Tribunal Oral Federal N° 7 esperaba continuar la lectura de la imputación de la fiscalía en el sexto día del juicio. Sin embargo, la audiencia se frenó ante un sorpresivo planteo de los abogados del ex ministro

Guardar

El juicio oral por los cuadernos de las coimas con Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido como principales imputados continuará este martes en su sexta audiencia virtual dedicada a lectura de las acusaciones.

En la audiencia de hoy, tras sortear las 227 mil palabras de la acusación central escrita en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli, los secretarios letrados del Tribunal Oral Federal N°7 darán lectura al pedido de elevación a juicio de uno de los expedientes paralelos del caso iniciado por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, conocido en Comodoro Py como “la Camarita”, el vínculo centrado en la Cámara Argentina de Empresas Viales, que apunta al grupo de empresarios organizado bajo Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens. Es la acusación más fuerte contra los empresarios del caso: este expediente paralelo investiga la recaudación legal a cambio de direccionar contrataciones en el sector de obra pública civil. La acusación realizada por Stornelli, que será llevada adelante por la fiscal Fabiana León, está contenida en 420 páginas.

52 empresarios deberán responder por pago de coimas. Uno de ellos, Juan Chediack, falleció en un accidente de avión en San Luis en 2023.

En esta parte, la ex presidenta también deberá responder por 175 hechos de cohecho pasivo, según la acusación en este caso. Se acusa también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex gerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la DNV, Sandro Férgola,y al ex gerente de Administración de la DNV y ex empleado de la financiera Inverness S.A. entre junio de 2003 y junio de 2005, Sergio Passacantando.

Ernesto Clarens, arrepentido e imputado
Ernesto Clarens, arrepentido e imputado clave en el expediente paralelo

Las declaraciones como imputados colaboradores de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens fueron consideradas clave para reconstruir el funcionamiento interno del sistema.

López declaró en su testimonio como arrepentido que los pagos se establecían “según los anticipos financieros” y que el retorno habitual era del 5% de esos anticipos o un 3% aplicado sobre certificados de obra. Wagner señaló que la obra pública fue “uno de los métodos de recaudación” y describió reuniones privadas entre las empresas para definir ganadores. Clarens, otro arrepentido, explicó que recibía listados mensuales con obras, presupuestos oficiales, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecios. También, aportó documentación que el fiscal Stornelli consideró fundamental para impulsar la elevación a juicio.

En su confesión, Ernesto Clarens afirmó:

“A mediados del año 2005, estando acá, me convoca Carlos Guillermo Enrique WAGNER, para entonces Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como ‘la Camarita’... y me informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas constructoras en concepto de pago de aportes o retorno y que debía ocuparme de que le lleguen al Secretario de Obra Pública, José LÓPEZ, o quien éste me indique”.

17:22 hsHoy

La defensa de De Vido recusó al Tribunal

De Vido al entregarse en
De Vido al entregarse en Comodoro Py a mediados del mes pasado

A comienzos de la audiencia, poco después de las 14, el abogado Gabriel Palmeiro, histórico defensor de Julio De Vido, sorprendió con un anunció. Aseguró que junto, a Maximiliano Rusconi, también defensor del ex ministro, recusó al los jueces del tribunal. Habló de un tribunal imparcial como “un pilar fundamental” y pidió que se dé trámite en forma previa a la audiencia, sin ahondar en los motivos de la recusación.

Enrique Méndez Signori, presidente del Tribunal, al desconocer los contenidos de la acusación, tal como la fiscal Fabiana León, frenó la audiencia y pidió un cuarto intermedio para resolver sobre la cuestión.

La tranmisión de la audiencia en el canal de YouTube del Poder Judicial quedó vacía por unos minutos. Sin embargo, Juan Manuel Abal Medina, acusado de ser parte de las entregas de 18 coimas de empresarios como Aldo Calcaterra, Benito Roggio y Armando Loson, permaneció en cámara en su escritorio durante varios minutos.

A las 15:04, la pantalla de la transmisión continuaba en negro.

Juan Manuel Abal Medina en
Juan Manuel Abal Medina en el cuarto intermedio

Temas Relacionados

CuadernosjuicioCristina Kirchnerutimas noticias

Últimas noticias

Una camioneta desmantelada, una cláusula que casi deja a su dueña sin cobertura y un fallo esperado durante años

Una Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia y ordenó a la aseguradora indemnizar a la propietaria de un vehículo que fue robado. El tribunal examinó cada aspecto del caso, desde la falta de transferencia del automotor hasta la supuesta culpa grave atribuida a la damnificada

Una camioneta desmantelada, una cláusula

Coimas en Discapacidad: rompió el silencio el primer imputado y dijo que obedecía órdenes de otro acusado

Roger Edgar Grant declaró y respondió preguntas del juez y el fiscal. Apuntó contra Daniel María Garbelli, número dos del organismo

Coimas en Discapacidad: rompió el

Una pasajera ganó una batalla judicial por un viaje frustrado por la pandemia

La Cámara Comercial confirmó que una compañía aérea y una agencia de viajes deben devolver el monto total abonado por los vuelos cancelados. Rechazó la aplicación de penalidades y las cláusulas de limitación de responsabilidad

Una pasajera ganó una batalla

Piden indagar a la exfiscal Viviana Fein por el descontrol en la escena del crimen de Alberto Nisman

Lo solicitó el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación del asesinato del extitular de la UFI Amia. De qué se la acusa

Piden indagar a la exfiscal

“Queremos que lo que dice una sentencia se aplique”, aseguró el juez que lideró la reforma del Código Penal

El presidente de la Comisión, que presentó los cambios del texto matriz jurídico, remarcó la necesidad de garantizar seguridad y legalidad en el país. “La gente ya no quiere más demagogia”, sentenció

“Queremos que lo que dice

ÚLTIMAS NOTICIAS

YouTube Recap: actívalo y conoce

YouTube Recap: actívalo y conoce tu resumen del año 2025 con tus creadores de contenidos favoritos

De la charla al anuncio, por qué tu teléfono parece saber de qué hablas y cómo puedes protegerte

Cómo será el nuevo juicio por la muerte de Maradona: el cronograma que decidieron los jueces

Una reconocida marca de ropa brasileña llegó a un shopping porteño: qué vende y a qué precios

“¡Oh cabezas locas de las religiosas!" propone una experiencia inmersiva en el Centro Cultural Rojas

INFOBAE AMÉRICA

Limp Bizkit rindió homenaje a

Limp Bizkit rindió homenaje a Sam Rivers en el primer concierto tras su muerte

Nueva Jersey declara emergencia en cinco condados por tormenta de nieve y riesgo de hielo en las rutas

Estados Unidos aseguró que cuenta con un plan de contingencia ante una eventual fuga de Nicolás Maduro en Venezuela

El pavo salvaje, ¿un símbolo de resiliencia animal?: cómo pasó de menos de 30.000 a millones en Estados Unidos

Daniel Radcliffe y Tom Felton se reencuentran: así se ven 24 años después de ‘Harry Potter y la piedra filosofal’

DEPORTES

Con 20 millones de dólares

Con 20 millones de dólares para gastar, las figuras que buscará Marcelo Gallardo para la refundación de River Plate

Enzo Fernández recordó el video de los festejos de la selección argentina tras la Copa América que desató un conflicto con Francia: “Fue una época difícil”

Controversia en Brasil: salió de prisión tras cumplir una condena por tráfico de drogas y jugó la final con una tobillera electrónica

Copa del Mundo de Rugby 2027: cómo será el histórico sorteo con todos los equipos definidos y qué rivales podrían enfrentar Los Pumas

Cómo quedó el mapa de pilotos de la Fórmula 1 para la temporada 2026 tras la confirmación de los tres pilotos de Red Bull