Cuadernos de la corrupción: la defensa de Julio De Vido recusó a los jueces

El juicio oral por los cuadernos de las coimas con Cristina Fernández de Kirchner y Julio de Vido como principales imputados continuará este martes en su sexta audiencia virtual dedicada a lectura de las acusaciones.

En la audiencia de hoy, tras sortear las 227 mil palabras de la acusación central escrita en 2019 por el fiscal Carlos Stornelli, los secretarios letrados del Tribunal Oral Federal N°7 darán lectura al pedido de elevación a juicio de uno de los expedientes paralelos del caso iniciado por las anotaciones del chofer Oscar Centeno, conocido en Comodoro Py como “la Camarita”, el vínculo centrado en la Cámara Argentina de Empresas Viales, que apunta al grupo de empresarios organizado bajo Carlos Wagner, José López y Ernesto Clarens. Es la acusación más fuerte contra los empresarios del caso: este expediente paralelo investiga la recaudación legal a cambio de direccionar contrataciones en el sector de obra pública civil. La acusación realizada por Stornelli, que será llevada adelante por la fiscal Fabiana León, está contenida en 420 páginas.

52 empresarios deberán responder por pago de coimas. Uno de ellos, Juan Chediack, falleció en un accidente de avión en San Luis en 2023.

En esta parte, la ex presidenta también deberá responder por 175 hechos de cohecho pasivo, según la acusación en este caso. Se acusa también al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, el ex secretario de Obra Pública José López, al ex director de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al ex gerente de Obras y Servicios Viales y Subadministrador General de la DNV, Sandro Férgola,y al ex gerente de Administración de la DNV y ex empleado de la financiera Inverness S.A. entre junio de 2003 y junio de 2005, Sergio Passacantando.

Ernesto Clarens, arrepentido e imputado clave en el expediente paralelo

Las declaraciones como imputados colaboradores de José López, Carlos Wagner y Ernesto Clarens fueron consideradas clave para reconstruir el funcionamiento interno del sistema.

López declaró en su testimonio como arrepentido que los pagos se establecían “según los anticipos financieros” y que el retorno habitual era del 5% de esos anticipos o un 3% aplicado sobre certificados de obra. Wagner señaló que la obra pública fue “uno de los métodos de recaudación” y describió reuniones privadas entre las empresas para definir ganadores. Clarens, otro arrepentido, explicó que recibía listados mensuales con obras, presupuestos oficiales, empresas adjudicatarias y porcentajes de sobreprecios. También, aportó documentación que el fiscal Stornelli consideró fundamental para impulsar la elevación a juicio.

En su confesión, Ernesto Clarens afirmó:

“A mediados del año 2005, estando acá, me convoca Carlos Guillermo Enrique WAGNER, para entonces Presidente de la Cámara de la Construcción, a una reunión en la Cámara Argentina de Empresas Viales, conocida como ‘la Camarita’... y me informó que el Gobierno nacional había decidido obtener fondos de la obra pública a través de una operatoria que demandaba mi intervención en la recepción de los mismos de parte de algunas constructoras en concepto de pago de aportes o retorno y que debía ocuparme de que le lleguen al Secretario de Obra Pública, José LÓPEZ, o quien éste me indique”.