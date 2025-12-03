Las presuntas fallas en la investigación por la muerte de Nisman que le imputan a Fein

Fein en la escena del crimen. Ahora será imputada por el descontrol en el departamento de Nisman

La ex fiscal del caso por la muerte de Nisman, Viviana Fein, tendrá que responder en declaración indagatoria por acusaciones vinculadas a serias falencias en su investigación que derivaron en un “grave perjuicio” e “impactaron de manera directa” en el esclarecimiento del hecho.

Lo hará si acepta hablar y contestar preguntas ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. La cita es a las 10 del lunes 15 de diciembre en Comodoro Py 2002.

Un plan criminal

La Justicia advirtió que hubo un “plan criminal” para “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación a lo ocurrido al fallecido fiscal federal Alberto Nisman. Para ello resultaba “esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.

En el extenso dictamen donde se pidió la indagatoria, Taiano evaluó que las deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.

Homenaje a Nisman a diez años de su muerte en enero de 2015 EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó " la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Ello impidió “reunir todos los elementos que se deben resguardar en una potencial escena del crimen, lugar y momento trascendental para la recolección de prueba”.

De qué se acusa a Fein

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.

Viviana Fein, la primera fiscal del caso

La fiscal “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho, limitándose al interior del departamento”, además tardó casi una hora y media en llegar al lugar desde que fue advertida sobre lo que pasaba.

Cuando arribó, afirma el dictamen fiscal, “no tomó medidas para revertir” la “situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen ni dejó constancia de ello”. También “manipuló y permitió la manipulación de elementos de prueba”.

Fein “no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación”, se enumera además, entre otros aspectos. Todo se realizó “en forma contraria al correcto accionar en la escena del crimen”.

Las consecuencias

Las conductas investigadas “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de los allí presentes bajo su órbita, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación originada a raíz del fallecimiento del fiscal”

Al momento de morir en forma violenta -fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento- Nisman estaba “a cargo de la investigación del atentado terrorista más grave de nuestro país”, recordó la fiscalía.

Además, “acababa de denunciar a la Presidenta de la Nación y a otros altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional por encubrir dicho ataque en favor de los imputados -miembros jerárquicos de la República Islámica de Irán y de la organización terrorista Hezbollah -”. También estaba a punto de exponer su denuncia en el Congreso de la Nación.

El dictamen señala también que la fiscal llegó “casi tres horas después de iniciado el procedimiento” y cuando ingresó a Le Parc había en el lugar alrededor de 20 personas. Nadie tenía la vestimenta adecuada para un procedimiento de ese tipo. A nadie se le preguntó quién era ni qué hacía allí.

“Pese a que era evidente la situación irregular que se estaba desarrollando en la escena del crimen, la fiscal no arbitró ningún tipo de medida tendiente a modificar dicha situación”, continúa la imputación.

Tampoco buscó “determinar el estado en el que se encontraba el departamento al momento de su llegada” ni “modificó la circunscripción deficiente del lugar del hecho -el departamento- ampliándola al complejo en su totalidad”.

“Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control, puesto que no se restringió la libre circulación por la escena del hecho, no se utilizaron herramientas ni vestimenta adecuadas, levantamiento de rastros y evidencia incompleto”, continua la acusación fiscal. Hubo una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho”.

El pedido de indagatoria para Fein fue presentado por la fiscalía, que tiene delegada la investigación. El juez Ercolini hizo lugar y la convocó para el 15 de diciembre. La fiscal nunca presentó un descargo en el caso, pese a que fue notificada de la imputación en agosto pasado.