Judiciales

Las presuntas fallas en la investigación por la muerte de Nisman que le imputan a Fein

La ex fiscal tendrá que responder por el “descontrol” en la “escena del crimen” y falencias que “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio”

Guardar
Fein en la escena del
Fein en la escena del crimen. Ahora será imputada por el descontrol en el departamento de Nisman

La ex fiscal del caso por la muerte de Nisman, Viviana Fein, tendrá que responder en declaración indagatoria por acusaciones vinculadas a serias falencias en su investigación que derivaron en un “grave perjuicio” e “impactaron de manera directa” en el esclarecimiento del hecho.

Lo hará si acepta hablar y contestar preguntas ante el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. La cita es a las 10 del lunes 15 de diciembre en Comodoro Py 2002.

Un plan criminal

La Justicia advirtió que hubo un “plan criminal” para “desviar la atención de la hipótesis homicida” en relación a lo ocurrido al fallecido fiscal federal Alberto Nisman. Para ello resultaba “esencial una investigación que no profundizara sobre las circunstancias que rodearon la muerte”.

En el extenso dictamen donde se pidió la indagatoria, Taiano evaluó que las deficiencias “generaron un grave perjuicio e impactaron de manera directa en el curso de la investigación del homicidio del fiscal”.

Homenaje a Nisman a diez
Homenaje a Nisman a diez años de su muerte en enero de 2015 EFE/ Juan Ignacio Roncoroni

Lo que pasó entre la noche del 18 y la tarde del 19 de enero de 2015, el fin de semana durante el cual la Justicia da por probado que Nisman fue asesinado, provocó " la irreversible pérdida y alteración de evidencias”.

Ello impidió “reunir todos los elementos que se deben resguardar en una potencial escena del crimen, lugar y momento trascendental para la recolección de prueba”.

De qué se acusa a Fein

Fein era por entonces titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción 45 de la Capital Federal, estaba de turno y por ende era “directora del procedimiento” que comenzó la noche del 18 de enero de 2015 en el complejo Le Parc de Puerto Madero.

Se la acusa de “no haber preservado debidamente la escena del hecho ni recolectado todos los elementos probatorios que allí se encontraban”.

Viviana Fein, la primera fiscal
Viviana Fein, la primera fiscal del caso

La fiscal “circunscribió de manera deficiente la escena del hecho, limitándose al interior del departamento”, además tardó casi una hora y media en llegar al lugar desde que fue advertida sobre lo que pasaba.

Cuando arribó, afirma el dictamen fiscal, “no tomó medidas para revertir” la “situación de descontrol en la cual se encontraba la escena del crimen ni dejó constancia de ello”. También “manipuló y permitió la manipulación de elementos de prueba”.

Fein “no recopiló ni advirtió la existencia de elementos de prueba esenciales para la investigación”, se enumera además, entre otros aspectos. Todo se realizó “en forma contraria al correcto accionar en la escena del crimen”.

Las consecuencias

Las conductas investigadas “permitieron la alteración de la escena del crimen, perpetrada por el accionar de la propia fiscal y de los allí presentes bajo su órbita, afectando de este modo en forma directa el correcto desarrollo y el resultado de la investigación originada a raíz del fallecimiento del fiscal”

Al momento de morir en forma violenta -fue hallado con un disparo en la cabeza en el baño del departamento- Nisman estaba “a cargo de la investigación del atentado terrorista más grave de nuestro país”, recordó la fiscalía.

Además, “acababa de denunciar a la Presidenta de la Nación y a otros altos miembros del Poder Ejecutivo Nacional por encubrir dicho ataque en favor de los imputados -miembros jerárquicos de la República Islámica de Irán y de la organización terrorista Hezbollah -”. También estaba a punto de exponer su denuncia en el Congreso de la Nación.

El dictamen señala también que la fiscal llegó “casi tres horas después de iniciado el procedimiento” y cuando ingresó a Le Parc había en el lugar alrededor de 20 personas. Nadie tenía la vestimenta adecuada para un procedimiento de ese tipo. A nadie se le preguntó quién era ni qué hacía allí.

“Pese a que era evidente la situación irregular que se estaba desarrollando en la escena del crimen, la fiscal no arbitró ningún tipo de medida tendiente a modificar dicha situación”, continúa la imputación.

Tampoco buscó “determinar el estado en el que se encontraba el departamento al momento de su llegada” ni “modificó la circunscripción deficiente del lugar del hecho -el departamento- ampliándola al complejo en su totalidad”.

“Se llevaron a cabo cientos de diligencias sin el más mínimo control, puesto que no se restringió la libre circulación por la escena del hecho, no se utilizaron herramientas ni vestimenta adecuadas, levantamiento de rastros y evidencia incompleto”, continua la acusación fiscal. Hubo una “palmaria manipulación del mobiliario en la escena del hecho”.

El pedido de indagatoria para Fein fue presentado por la fiscalía, que tiene delegada la investigación. El juez Ercolini hizo lugar y la convocó para el 15 de diciembre. La fiscal nunca presentó un descargo en el caso, pese a que fue notificada de la imputación en agosto pasado.

Temas Relacionados

Alberto NismanViviana Feindeclaración indagatoriaultimas noticias

Últimas Noticias

Una denuncia de Carrió sobre una quinta adjudicada a Claudio Tapia salió de Comodoro Py y pasó al fuero Penal Económico

El juez Daniel Rafecas se declaró incompetente y el nuevo magistrado a cargo del caso es Martín Aguinsky. La Coalición Cívica puso el foco en una casa de Pilar

Una denuncia de Carrió sobre

Subrogación de vientre: un fallo reconoció el derecho de la gestante a no figurar legalmente como madre

En un fallo que impacta en el debate sobre filiación y derechos reproductivos, y revela de un vacío legal, la Justicia declaró la inconstitucionalidad de un artículo del Código Civil y admitió la impugnación de maternidad promovida por la gestante

Subrogación de vientre: un fallo

Condenaron al banquero Carlos Rohm a 5 años de prisión y ordenaron el decomiso de 45 millones de dólares

El tribunal federal N°3 de la Capital Federal comprobó maniobras ilícitas que perjudicaron a cientos de ahorristas argentinos

Condenaron al banquero Carlos Rohm

Denunció que sufrió una descarga eléctrica en la vereda de su casa, pero la Justicia rechazó la demanda

Una mujer reclamó los daños sufridos al recibir un impacto de alto voltaje mientras acomodaba la basura en un cesto metálico junto a una luminaria defectuosa. Si bien en primera instancia se hizo lugar al reclamo, la Cámara de Apelaciones finalmente revocó el fallo

Denunció que sufrió una descarga

Escándalo en una reunión de consorcio: insultos, demandas cruzadas y una condena por injurias

Un enfrentamiento verbal en una asamblea desató una guerra judicial inesperada entre un propietario y un asesor legal

Escándalo en una reunión de
DEPORTES
Diego Latorre contó detalles inéditos

Diego Latorre contó detalles inéditos de su recordada frase del cabaret en Boca: “Sé quién era el compañero que habló con la prensa”

El liderazgo de Zak Brown y las decisiones menos visibles que reescribieron el destino de McLaren en la Fórmula 1

Dolor en el fútbol argentino: los mensajes en homenaje al entrenador de Luján Santiago Fredes

El posible camino de Los Pumas hasta la final del Mundial de Rugby 2027 y el historial con los rivales del grupo

Alpine anunció al rookie que reemplazará a Pierre Gasly en la práctica de Abu Dhabi y confirmó al piloto de postemporada

TELESHOW
Lali Espósito presenta su documental:

Lali Espósito presenta su documental: cuándo se estrena y cómo verlo online

Wanda Nara y Maxi López más cerca que nunca: complicidad, risas y miradas ante las cámaras

Ivana Figueiras aclaró cómo está su salud tras los rumores de internación

Sabrina Rojas criticó el look de Pampita sin saber que estaba al aire: “¿Se puede decir eso?"

Quién es Dante Barbera, el niño que reemplazó a Soy Rada en el programa de Mario Pergolini

INFOBAE AMÉRICA

La Cámara de Diputados de

La Cámara de Diputados de Paraguay sancionó el presupuesto 2026

Uruguay alerta por resurgimiento de casos de sarampión y pide a nacidos después de 1967 verificar sus vacunas

Chile aprobó una ley que prohíbe el uso de teléfonos celulares en las escuelas a partir de 2026

La verdadera historia de “It’s My Life”: el día en que Bon Jovi convirtió una película en un himno generacional

La OMS rechazó el pedido de Bolivia y mantiene la hoja de coca como una sustancia “peligrosa”