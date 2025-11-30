Murió Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

Ekel Meyer, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy (Fuente: Poder Judicial Jujuy)

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Ekel Meyer, falleció este domingo luego de sufrir complicaciones en su salud a causa de una enfermedad.

El magistrado había llegado al máximo tribunal en diciembre de 2020 como vocal, y durante los últimos dos años ejerció la presidencia del cuerpo.

Antes de llegar a la cúpula del Poder Judicial provincial, Meyer ostentó el cargo de ministro de Seguridad durante la gestión del gobernador Gerardo Morales.

Fue abogado y además tuvo su paso por la militancia y dirigencia política en las filas del radicalismo jujeño, partido por el que además llegó a ser concejal en San Salvador de Jujuy y diputado provincial.

Tras conocerse la trágica noticia empezaron las repercusiones y despedidas en el arco político. Una de las primeras en pronunciarse fue la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich: “Lamento profundamente el fallecimiento de Ekel Meyer. Compartimos años de trabajo por la justicia: primero en Seguridad de Jujuy y hasta su último día en la Corte Suprema provincial”, posteó en su cuenta de X.

“Ekel fue clave para terminar con el imperio de Milagro Sala. Firme, valiente y comprometido con la verdad. Mi abrazo y acompañamiento a su familia”, completó Bullrich.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Dr. Ekel Meyer, en la inauguración de una nueva Oficina de Escucha y Protección de Grooming y Bullying, uno de los últimos actos de los que participó

La Suprema Corte jujeña ya había lamentado la pérdida del vicepresidente del tribunal, Sergio Jenefes. Este juez murió en septiembre a sus 76 años, luego de 17 años de trabajo en la Justicia local.

El último viernes juraron como nuevos jueces de la Corte los doctores Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina y Eduardo Uriondo, quienes se incorporaron formalmente tras su designación. Aquejado por su salud, Ekel Meyer no había podido asistir a la ceremonia.

El presidente del tribunal supremo se había corrido desde septiembre se había corrido, al menos públicamente, de las gestiones que correspondían a su función. Encaró como una de sus últimas misiones el avance del proyecto de ley para crear el Consejo de la Magistratura jujeño, por el que compareció ante las comisiones de Legislación General, Finanzas y Asuntos Institucionales de la Legislatura provincia.

En agosto había participado del 8º Precongreso de Niñez, Adolescencia y Familia, en el que anunció la creación de la primera Oficina Judicial especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.

“La Oficina tendrá como funciones la sensibilización en derechos, la elaboración de estadísticas, la detección de necesidades y la capacitación continua bajo estándares internacionales. Es un paso fundamental hacia una justicia más humana, especializada y accesible”, anunció Meyer en aquella oportunidad, de acuerdo a lo publicado por medio Somos Jujuy.

Noticia en desarrollo.