Judiciales

Julio De Vido se entregó en Comodoro Py y quedó detenido por la tragedia de Once

Está acompañado por su abogado Maximiliano Rusconi. Deberá purgar una pena de cuatro años de prisión. Aún está pendiente una definición sobre el pedido para que le otorguen domiciliaria

Guardar
Julio De Vido en Comodoro Py

El ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido llegó puntual a las 8 este jueves a los tribunales de Comodoro Py para entregarse ante la Justicia y quedar detenido luego de que la Corte Suprema de Justicia dejó firme su condena por la tragedia ferroviaria de Once.

De esta manera, el Tribunal Oral Federal N° 4 comenzó a hacer efectiva la ejecución de la pena de cuatro años que debe purgar por haber sido declarado culpable del delito de administración fraudulenta.

El exfuncionario kirchnerista sería trasladado esta tarde a la cárcel de Ezeiza, donde le harán controles médicos protocolares.

A las 10, De Vido y el resto de los 86 acusados en la causa Cuadernos deben conectarse a la segunda audiencia del juicio. Para esto los jueces le prepararon una sala privada con conexión a internet. Recién cuando termine se daría su traslado al Complejo Penitenciario.

Noticia en desarrollo

Temas Relacionados

Julio De Vidoúltimas noticias

Últimas Noticias

La Justicia responsabilizó a un banco y a la víctima por una maniobra de “phishing”

La Cámara Comercial confirmó una sentencia que obliga a indemnizar a una clienta. La entidad deberá devolver parte del dinero sustraído. Cómo fue la maniobra

La Justicia responsabilizó a un

Condenaron a una agencia de viajes por no devolver o reprogramar paquetes a Disney cancelados por la pandemia

Una Cámara de Apelaciones consideró que la empresa no reintegró completamente los importes cobrados, tal como lo exigía la normativa vigente. El tribunal elevó los montos de las indemnizaciones, incluida una sanción adicional

Condenaron a una agencia de

En medio del debate por la duración del juicio, hoy comienza la segunda audiencia de la causa Cuadernos

El proceso contra Cristina Kirchner y otros 86 acusados sigue bajo modalidad remota, mientras la Cámara Federal de Casación discutirá con los jueces del Tribunal Oral 7 los cambios para agilizar el juicio y garantizar mayor transparencia

En medio del debate por

Julio De Vido vuelve a la cárcel: la Justicia le rechazó un pedido y hoy quedará detenido

El ex ministro de Planificación Federal tiene que cumplir cuatro años de condena por la tragedia de Once. Este jueves debe presentarse en Comodoro Py

Julio De Vido vuelve a

Avanzan en el análisis de investigaciones contra varios jueces federales en el Consejo de la Magistratura

Este miércoles se reunió la Comisión de Acusación. El titular del Juzgado Federal 4 de Mar del Plata, Alfredo López, fue citado a declarar en el marco de una denuncia por antisemitismo. Propusieron desestimar una denuncia contra Arroyo Salgado y rechazaron otra contra Gustavo Hornos

Avanzan en el análisis de
DEPORTES
Barcelona tiene en la mira

Barcelona tiene en la mira a una joya de la selección argentina con un impactante promedio de gol

La confesión de Ivan Rakitić sobre la MSN: “Este ataque, el fútbol europeo no lo volverá a tener”

Novak Djokovic relató su historia de amor con su esposa Jelena Ristic y contó un particular detalle

Argentina y México volverán a verse las caras en un Mundial: el historial completo antes del cruce en el Sub 17

Los jugadores de la Selección que se juegan gran parte de sus chances de ir al Mundial en el partido frente a Angola

TELESHOW
La sorpresiva respuesta de Mario

La sorpresiva respuesta de Mario Pergolini cuando le preguntaron si recibiría a la China Suárez en su programa

El regreso de Cristina Pérez a Telefe en Camino a casa: “Estoy abriendo una nueva historia”

Marcelo de Bellis: “Mi mamá no quería que actúe”

Guns N’ Roses recordó su show en Argentina y destacó la pasión del público: “Hicieron que estos conciertos fueran inolvidables”

Quién fue el cuarto eliminado de MasterChef Celebrity que conmovió a Wanda Nara: “Te debo mucho a vos”

INFOBAE AMÉRICA

Un informe de legisladores de

Un informe de legisladores de EEUU revela que el régimen chino manipuló el precio global de los minerales críticos durante décadas

Qué es el hielo XXI, el hallazgo que reescribe los límites de la física y podría revolucionar la exploración planetaria

Una mujer con cáncer terminal logró cumplir su último deseo y murió tras la boda

El ranking de las contraseñas más populares del año revela que millones aún utilizan combinaciones fáciles de hackear

Israel bombardeó un depósito de armas e infraestructura subterránea de Hezbollah en el sur de Líbano