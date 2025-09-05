Procesaron sin prisión preventiva al joven acusado de arrojarle piedas al presidente Milei

El momento del ataque con piedras a la comitiva presidencial/ AFP)

En el marco de la investigación que lleva adelante el juez de Quilmes, Luis Armella, para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque con piedras contra el presidente Javier Milei, su hermana y y funcionaria, Karina Milei, y el diputado nacional José Luis Espert, fuentes judiciales confirmaron a Infobae que se dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de Thiago Roman Florentin, acusado de ser el autor del hecho.

El joven, de 22 años, deberá cumplir con una serie de “normas de conducta” dispuestas por el juez, entre ellas no generar actos de violencia en los lugares a los que asista, cuyo incumplimiento derivará en un nuevo arresto por parte de la Justicia.

Según pudo averiguar este medio, Florentín, de 22 años y con domicilio en la localidad de Alejandro Korn, en el partido bonaerense de San Vicente, milita activamente en el MTR (Movimiento Teresa Rodríguez) “Votamos luchar por el cambio social”.

Justamente, desde esta agrupación de izquierda confirmaron la identidad de Florentín en redes sociales y exigieron su liberación. “¡Libertad a nuestro compañero Thiago ya! Detenido por luchar“, escribió la agrupación junto a una foto del joven.

El momento del ataque a la comitiva presidencial /AFP

“Reclamando la libertad y el desprocesamiento de Thiago Florentín, preso por reclamar contra el ajuste y la presencia de Milei y su banda en Lomas. Junto a su familia; su organización, el MTR y otros espacios populares. Juzgado N° 2, Lomas de Zamora. 28/8, 10:30hs", reza la publicación realizada por el grupo “Barrios Lomas” en la red social Facebook, junto a una foto de los manifestantes portando panfletos con el rostro del detenido.

El ataque

El miércoles de la semana pasada, por la tarde, el presidente Milei estaba encabezando una caravana en Lomas de Zamora, junto a Karina Milei y José Luis Espert, entre otros representantes de La Libertad Avanza, cuando militantes de la oposición atacaron a la comitiva y se enfrentaron a la seguridad.

Por los incidentes, hubo otras dos personas detenidas. Un hombre fue aprehendido por tirarse sobre la camioneta de la comitiva, pero luego fue liberado. En tanto Thiago Florentín quedó detenido por atentado a la autoridad tras arrojar piedras.

El acto multitudinario se salió de control cuando los atacantes se acercaron a insultar y arrojar objetos al vehículo donde se encontraba el Presidente y el resto de la comitiva. Ante la falta de seguridad, tuvieron que evacuar. El mandatario y su hermana se fueron en otra camioneta, mientras que Espert se marchó en la moto de un militante.

“En un momento, cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. A unas chicas que hacen fotografías les tiraron piedras a la cintura. Se puso muy violento y, por una cuestión de seguridad, decidimos terminar el evento”, explicó Espert.