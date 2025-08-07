Judiciales

Rechazaron la prisión preventiva para el ex marido de Julieta Prandi, acusado de abuso sexual y violencia

El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana denegó el pedido de encarcelamiento contra Claudio Contardi, pero dictó la prohibición de acercamiento hacia la actriz. Se prevé que el juicio oral continúe este viernes con los alegatos finales

Guardar
La modelo Julieta Prandi, constituida
La modelo Julieta Prandi, constituida como querellante en el proceso contra su ex marido (Fotografía: RS Fotos)

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana rechazó este jueves el pedido de prisión preventiva contra el empresario gastronómico Claudio Contardi, imputado por presuntos delitos de abuso sexual con acceso carnal, violencia psicológica y amenazas contra su expareja y madre de sus hijos, la actriz y conductora Julieta Prandi. En la misma resolución, los jueces dispusieron imponerle al imputado una prohibición de acercamiento respecto de la denunciante.

El juicio oral continuó este jueves con su segunda audiencia, tras una primera jornada en la que el acusado negó los hechos y sostuvo ante el tribunal que fue víctima de una “falsa denuncia” por parte de la modelo, quien también declaró y sostuvo que su relación con el acusado había sido “un infierno” atravesado por controles obsesivos, amenazas y violencia.

La jornada en los tribunales de Campana estuvo atravesada por episodios de tensión e imprevistos, entre ellos un cuarto intermedio obligado por una fuga de gas detectada en el edificio judicial.

El acusado enfrenta cargos por “abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, con una serie de hechos reiterados”. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Julieta Prandi en 2021 ante la UFI N° 4 de Escobar, con jurisdicción sobre el barrio privado “Septiembre”, donde vivía el matrimonio. Según consta en el expediente, los hechos habrían ocurrido entre el 28 de julio de 2015 -tras el nacimiento del primero de los dos hijos de la pareja- y marzo de 2018, cuando se mudaron a la localidad de Martínez. La relación se disolvió formalmente en 2019.

El empresario gastronómico Claudio Contardi
El empresario gastronómico Claudio Contardi

La denunciante consignó en las actuaciones que era tomada del cuello por su entonces pareja con el propósito de someterla. Al resistirse y expresar a viva voz su rechazo, el acusado habría ejercido violencia psicológica, diciéndole que, por ser su esposa, tenía la “obligación” de mantener relaciones sexuales con él. En ciertos episodios, los abusos habrían ocurrido mientras ella dormía.

El juicio oral se desarrolla desde el miércoles en el primer piso del TOC N°2 de Campana, ante los jueces Daniel Répolo,Lucia Leiro y Mariano Aguilar, quienes esta tarde, luego de escuchar los testimonios propuestos por ambas partes, resolvieron rechazar la prisión preventiva contra Contardi solicitada por Javier Baños, abogado integrante del equipo de la denunciante que lidera Fernando Burlando. Sin embargo, los magistrados accedieron al pedido de imposición de una restricción perimetral del empresario con respecto a la modelo.

Así las cosas, este jueves declaró Ángel Peloso, jefe de seguridad del barrio privado donde convivía el matrimonio Contardi-Prandi. A requerimiento de la defensa, en manos de los hermanos Nicolás y Tomás Nitzcamer, Peloso se presentó como testigo y ante preguntas de las partes afirmó que nunca notó nada irregular desde su perspectiva. Indicó que conocía a los dos por su labor en el lugar -en el que trabaja hace más de 20 años- y recordó que la actriz ingresaba y salía del barrio acompañada por su entonces pareja, en taxi, remis o caminando.

Como contrapunto, las declaraciones de personas propuestas por los acusadores para el debate oral delinearon un escenario de deterioro emocional, aislamiento y vulnerabilidad de la demandante. Verónica Maciel, amiga de la actriz desde que sus hijos coincidieron en el jardín de infantes, relató que en una oportunidad visitó en su casa de Martínez y la encontró notablemente afectada: angustiada y sin poder sostener la mirada. Al despedirse, Prandi le dijo: “Quédate tranquila, voy a estar bien”. Tiempo después, según declaró, la conductora le confesó que atravesaba una situación de extrema necesidad económica, sin recursos para comprar medicación para su hijo o alimentos. Le contó también el calvario vivido y, en palabras de Maciel, sería “incapaz de hacer una denuncia falsa por abuso”.

Julieta Prandi, junto a sus
Julieta Prandi, junto a sus abogados, en la sala de audiencias de los tribunales de Campana

Flavia Crupit, psicóloga de Prandi desde 2022, brindó una exposición técnica sobre su estado de salud mental. Describió que la paciente llegó con un cuadro de alta fragilidad, que incluía crisis de ansiedad, pesadillas, náuseas, arcadas y problemas respiratorios. Señaló que durante el proceso terapeutico, Prandi relató episodios de abuso reiterado cometidos por su expareja. “Hay cosas que no se pueden inventar”, afirmó la profesional, al sostener que no halló signos de mendacidad en sus dichos.

Lorena Re, otra amiga cercana, rememoró un momento en el que Prandi le dijo: “Si no venís a verme, yo me muero”. Luego la visitó en su domicilio y notó que su estado anímico y económico era alarmante. Describió que vivía en un departamento modesto cerca del colegio de sus hijos, no podía comprar “ni un kilo de milanesas” y debió asistirla tanto con tareas del hogar como con dinero.

Otra voz relevante fue la de Paola Rojas, quien trabajaba en la casa de Prandi cuidando a sus hijos. Según declaró, la vio en múltiples ocasiones llegar a su departamento entre lágrimas. Contó que más de una vez la actriz le confió que el padre de sus hijos se negaba a proveer medicamentos y que incluso la amenazaba. También relató un episodio puntual en el que Contardi dejó a los dos menores en la puerta del hogar sin previo aviso, mientras ella esperaba a unos operarios: “Julieta me dijo que debía acercarme a una comisaría para denunciarlo”, comentó.

La jornada cerró con la intervención de la psicóloga Bárbara Tomasicci, quien evaluó a Prandi tres años atrás en el marco de una pericia oficial donde llegó a concluir que la denunciante había sido víctima de violencia psicológica, física, sexual y patrimonial, con consecuencias en su salud psíquica. También declaró el novio actual de la denunciante, Emmanuel Ortega, quien hizo referencia al frágil estado emocional de su pareja.

Se prevé que el proceso judicial finalice mañana con los alegatos de cierre, donde las partes acusadoras formularán sendos pedidos de prisión contra el imputado, mientras que la defensa requerirá la absolución de su cliente.

Temas Relacionados

Abuso sexualJusticiaZárateJulieta PrandiÚltimas noticias

Últimas Noticias

Confirmaron el procesamiento de Vanina Biasi por comparar a Israel con el nazismo

Lo decidió por unanimidad la Cámara Federal porteña, que ratificó lo dispuesto por el juez Daniel Rafecas. Además, embargaron los bienes de la ex diputada por 10 millones de pesos

Confirmaron el procesamiento de Vanina

La Corte Suprema pone en suspenso la extradición de un ex Brigadas Rojas que reclama Italia

Se trata de Leonardo Bertulazzi, un caso en el que tiene especial interés el gobierno de Georgia Meloni. La Justicia debe discutir ahora la revocación de su condición de refugiado, dispuesta por Javier Milei

La Corte Suprema pone en

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”

Durante el juicio que se lleva a cabo en Campana, el empresario gastronómico mantuvo su postura de inocencia y se mostró escueto ante la prensa

La palabra de Claudio Contardi,

Julieta Prandi habló sobre el acto fallido de su exmarido en el juicio por violación: “Le ganó el inconsciente”

En la segunda jornada en los Tribunales de Campana, la modelo se mostró expectante ante la próxima resolución de la Justicia sobre Claudio Contardi. En la tarde de este jueves se espera la declaración de su pareja Emanuel Ortega como testigo clave en su recuperación

Julieta Prandi habló sobre el

Ruta del dinero K: la Cámara aceptó como prueba una escucha de Lázaro Báez

Se trata de una conversación en la que el empresario dijo que su dinero era de alguien de “arriba”. Se utilizará como evidencia en el tramo del expediente donde se investiga a Cristina Kirchner

Ruta del dinero K: la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Confirmaron el procesamiento de Vanina

Confirmaron el procesamiento de Vanina Biasi por comparar a Israel con el nazismo

Cómo una alimentación saludable ayuda a prevenir el cáncer colorrectal en jóvenes

Sigue la polémica por el pato que atacó a un perro en Mendoza: ahora presentaron un proyecto en el Concejo Deliberante

El peronismo profundiza la campaña en la Tercera sección, tras la foto de Milei en La Matanza

El auge del levantamiento de pesas femenino: por qué cada vez más mujeres desafían los estereotipos

INFOBAE AMÉRICA
Zelensky pidió a una cumbre

Zelensky pidió a una cumbre trilateral de Ucrania con Rusia y Estados Unidos ante la inminente reunión de Putin y Trump

La reconstrucción de Mariupol avanza bajo el control ruso tras la devastación causada por el ejército de Vladimir Putin

Roman Polanski regresa a Estados Unidos con “J’accuse – El affaire Dreyfus", seis años después de su estreno

El líder de las bandas armadas de Haití amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición

La oposición brasileña reunió firmas para pedir la destitución del juez Alexandre de Moraes tras el arresto domiciliario de Bolsonaro

TELESHOW
Alex Caniggia fue tajante sobre

Alex Caniggia fue tajante sobre su pelea con Charlotte antes de viajar a China: “La bloqueé y priorizo a mi familia”

El sentido mensaje de Carolina Baldini a Gianluca Simeone por su retiro del fútbol: “Tener el coraje de jugártela”

Marcela Tauro se emocionó en vivo en el segundo aniversario de la muerte de su madre: “Pasa rápido”

Eva Bargiela reveló el nombre que eligieron con Gianluca Simeone para su hijo: “Íbamos cambiando todo el tiempo”

La palabra de Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, acusado de violación: “Jamás la traté mal”