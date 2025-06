Cristina Kirchner presentó una lista reservada de personas que podrán visitarla, pero insistió en que no haya restricciones

Cristina Kirchner (Sebastián Alonso)

La defensa de la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner presentó hoy el listado de personas para que puedan visitarla en su prisión domiciliaria sin necesidad de autorización judicial, pero insistió en su planteo de la semana pasada para que no haya ningún tipo de restricciones en las personas que puedan ir al departamento de San José 1.111.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el abogado de la ex mandataria, Alberto Beraldi, presentó el listado en el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py. Lo hizo en el último día que la justicia le había dado. Presentó un pen drive donde constan los nombres de familiares, abogados, médicos y custodios. La defensa pidió que esa información sea reservada.

Se trata de las personas que pueden acceder al departamento sin autorización judicial. Así lo dispuso el tribunal la semana pasada cuando le otorgó la prisión domiciliaria.

Pero la ex presidenta quiere que no haya límites ni autorizaciones en las personas que pueden ir a verla. Así lo planteó la semana pasada. Le pidió al tribunal oral que ese límite sea revocado y que caso contrario apelará la decisión a la Cámara Federal de Casación Penal.

“Quienes cumplen su pena en un domicilio particular pueden desarrollar todas las actividades que no se encuentran prohibidas por la ley”, sostuvo la defensa en su planteo y agregó que “la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario, más allá que el acatamiento estricto y riguroso de la privación de la libertad. Tal potestad complementaria no está expresamente prevista en ninguna disposición legal o reglamentaria”.

Los abogados de la ex presidenta objetaron que no fundamentaron el por qué solo familiares, médicos, custodios y defensores pueden entrar sin autorización judicial a la prisión domiciliaria. Y agregaron como ejemplo otro grupo de personas a los que Cristina Kirchner debería ver diariamente. Citó a profesionales contables, sus apoderados, peritos designados en otras causas penales que tiene, asesores por su función política y amigos.

El tribunal oral ya tuvo que intervenir en una controversia sobre la prisión domiciliaria. Y fue sobre si la ex presidenta podía o no usar el balcón de su departamento desde el que saluda a la militancia que va a verla a su casa.

El abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi

“A fin de despejar cualquier duda sobre el alcance de la referida norma de conducta impuesta, debemos recordar (aunque resulte ocioso) que el tribunal no ha vedado a la Sra. Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, en principio, el uso y goce de ningún espacio específico de la arquitectura del inmueble en el que habita”, resolvieron la semana pasada los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

El tribunal le había impuesto a Cristina Kirchner que se abstenga “de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes”. Sobre ese punto, los magistrados agregaron que “se espera de la solicitante el criterio, la prudencia y el sentido común suficientes para discernir en qué contexto el uso del balcón resultará una acción inocua y en cuál podrá implicar una perturbación para la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes (única y exclusiva situación que se pretende proteger con la regla de conducta en cuestión)”.

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto a la prisión domiciliaria de la ex presidenta. En su dictamen habían señalado que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional” como esa. Y agregaron: “no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno o humanitario reconocido a las personas privadas de su libertad”.

Así, los fiscales están en plazo para poder apelar la prisión domiciliaria. Lo mismo la defensa de la ex presidenta respecto del uso de la tobillera electrónica que ordenó el tribunal oral. La ex mandataria había pedido que no se la coloquen, lo que ocurrió la semana pasada.