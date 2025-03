No se pudo determinar por qué el celular de Sabag Montiel se reseteó y sobreseyeron a los policías acusados

El celular de Fernando Sabag Montiel

Una de las mayores incógnitas en la causa por el intento de homicidio de la ex presidenta Cristina Kirchner fue por qué el celular de Fernando Sabag Montiel -quien le apuntó con un arma a centímetros de la cara- se reseteó cuando los peritos quisieron acceder a su contenido. Y esa incógnita seguirá sin resolverse.

Tras dos años y medio de investigación, la jueza federal María Servini concluyó que “con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel“. Así la magistrada sobreseyó a Alejandro Heredia, Camila Seren y Pablo Kaplan, los peritos que trabajaron sobre el teléfono.

La jueza explicó en su resolución de más de 200 páginas que dictó el 25 de febrero pasado, y a la que accedió Infobae, que la investigación determinó dos hipótesis sobre qué pudo pasar con el celular: que hubo una actuación dolosa a imprudente de los peritos, y por lo cual fueron denunciados, o que el bloqueo del teléfono se debió a una interacción inesperada entre el software que se usó y el que estaba instalado en el celular que no sería el original y propio de fábrica correspondiente a ese equipo.

Sabag Montiel fue detenido la noche del 1 de septiembre de 2022 cuando intentó matar a Cristina Kirchner al apuntarle con un arma a centímetros de la cara. Al ser detenido se le secuestró el celular -Samsung modelo SM-A505G- y se lo llevó hasta el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti que estaba a cargo de la causa. Como Sabag Montiel se negó a dar su clave para acceder al contenido, se ordenó hacer un peritaje.

El trabajo se realizó esa madrugada en el juzgado y estuvo a cargo de Heredia, operador del sistema UFED del Departamento Técnico de Cibercrimen de la Policía Federal Argentina. Cuando se hizo el peritaje no se pudo acceder al celular y fue remitido a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) porque tenía un mejor equipamiento para hacerlo. Allí, intervinieron Seren y Kaplan, peritos informáticos de la PSA. El móvil llegó encendido y y con la leyenda “SAMSUNG GALAXY A50-WARNING: CMDLINE PARAMETER” en su pantalla y al hacer el peritaje el teléfono quedó reseteado. Así, no se pudo acceder al contenido.

Por ese motivo se inició una causa judicial en paralelo a la del atentado para determinar si hubo una actuación dolosa o negligente de los peritos.

Fernando Sabag Montiel (Foto: REUTERS/Tomas Cuesta)

La investigación incluyó peritajes, análisis de legajos y declaraciones de especialistas y se determinó que los motivos de lo ocurrido con el celular fueron por un trabajo imprudente de los peritos o por un problema de software. “Es imposible determinar con un mínimo grado de convicción cuál de las dos opciones de las que hablamos fue la que efectivamente tuvo lugar en los hechos”, sostuvo Servini y agregó que “no puede descartarse que todo hubiera ocurrido por razones fuera del conocimiento y control de quienes se toparon con el teléfono de Sabag Montiel por aquellas jornadas”.

La magistrada destacó también que los peritos que intervinieron en la causa señalaron que los procedimientos que aplicaron los tres acusados fueron los correctos. “Aunque no pueda ser absolutamente concluyente al respecto, existen razones más que suficientes como para barajar como muy probable la hipótesis de que el reseteo investigado hubiera respondido en últimas instancias al software no oficial instalado en el teléfono de mentas, algo que los peritos actuantes no tenían forma de saber por aquél entonces", sostuvo la jueza.

Así, Servini resolvió sobreseer a los tres acusados porque no se pudo determinar que hayan cometido un delito.

Pero la Justicia sigue intentado acceder al celular. El próximo jueves se hará el último intento a pedido de Gabriela Baigún, la fiscal del juicio oral en el que están siendo juzgados Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo. Estará a cargo de peritos de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

Pero los especialistas advirtieron que el procedimiento “implica elevados riesgos que podrían dejar inutilizado en forma permanente el dispositivo original”. Por eso será la última oportunidad de acceder al celular y determinar si hay información útil para la causa.