La mamá de Fabiola Yañez declara este jueves en el marco de la causa por violencia de género contra Alberto Fernández

Fabiola Yañez denunció por violencia de género a Alberto Fernández

La causa por violencia de género contra Alberto Fernández continúa su curso. Luego de que Infobae revelara un audio en el que se puede escuchar al ex presidente insultar a Fabiola Yañez, Myriam Verdugo —madre de Yáñez— declarará hoy desde las 10 de la mañana en los tribunales de Comodoro Py.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder este medio, Verdugo viajó desde Madrid para presentarse a declarar en la causa iniciada por la denuncia de su hija. De hecho, fue una de las primeras personas en ser convocadas como testigos por la Fiscalía desde el inicio de la investigación.

Su testimonio se retrasó, debido a que debía declarar desde España por videoconferencia bajo exhorto internacional. Sin embargo, la querella que representa a Yañez, a cargo de la abogada Mariana Gallego, confirmó que lo haría de forma presencial en los tribunales. De esta manera, tal como estaba previsto, la declaración comenzará a media mañana.

El testimonio de Verdugo podría ser clave en la investigación, puesto que vivió con su hija en la Quinta de Olivos cuando la víctima sufrió la violencia de género denunciada.

Hasta el momento, la Justicia logró establecer una cronología de los hechos gracias a los testimonios de los testigos, entre los que se encuentran amigos, familiares, ex empleados y otras personas de interés en la causa. Las declaraciones se complementan con las fotos, videos y audios que Gallego entregó desde que Yañez decidió avanzar judicialmente contra el ex mandatario.

Yañez declaró en la causa desde España (EFE/ Daniel González)

Mientras la investigación sigue su curso, comienzan a conocerse más precisiones sobre cómo era la relación entre Fernández y Yáñez. Infobae tuvo acceso exclusivo a un audio que está en el expediente, en el que se puede escuchar una conversación de la pareja. Todo sucedió en el chalet principal de la Quinta de Olivos, en el cuarto presidencial.

“‘Ay, lo que hay que ver es la producción de Sandra’. ¿Qué Sandra, la concha de tu madre? Debe ser una mierda de serie, ¿y cuándo quiero ver una película argentina no se puede ver porque son todas una mierda? Pero esa como la hace tu amiga….¡andá a la puta que te parió, vos y todas tus crías, boluda!”, se lo escucha decir al ex presidente.

Luego, Fabiola contesta: “Shhhh, shhh, bajá la voz. Siempre hiciste eso, me alejaste de todas las personas que para vos eran una amenaza”. “Pero quedate con ellas, boluda. Qué amenaza…”, responde Fernández.

Tamara Yañez fue la última en prestar declaración en la causa

Hace unos días, la última persona en declarar en el marco de la causa fue Tamara Yañez, hermana de la ex primera dama. La mujer contó que vio cómo Fernández “agarró del brazo fuerte” a Fabiola después de que haya entrado a los gritos a la habitación. Esto habría sucedido en 2021, pero no pudo precisar la fecha.

“Yo estaba con mi hija de 7 u 8 años. Nosotras ya estábamos en la habitación que después fue de Francisco. Yo tenía la puerta de la habitación cerrada y empecé a escuchar gritos de Alberto, subo el volumen de la televisión porque estaba mi hija y no estaba dormida; me puso nerviosa la situación que no paraba, me fui al baño y empecé a cepillarme los dientes con la puerta abierta del baño y mi hermana abre la puerta de ingreso a la habitación, yo la miro y él viene, la agarra del brazo y se la lleva a su habitación. La agarró del brazo fuerte y le dijo ´vení´”, declaró.

A su vez, Tamara Yañez relató que la violencia verbal era permanente. “Verbales siempre, eran comunes y podía haber terceros. La hacía callar en la mesa, en una cena. Eso pasaba siempre, de callarla, de dejarla atrás en una caminata o cuando llegaban a un lugar”, contó y recordó una sesión de fotos en la residencia de Chapadmalal en la que le gritó.