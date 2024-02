Eduardo Casal fue elegido por unanimidad como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos

Eduardo Casal fue elegido presidente de la AIAMP

El Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal fue elegido como presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). El jefe de los fiscales de Argentina fue votado por unanimidad de los presentes obteniendo 19 votos con la ausencia de los representantes de Nicaragua y México para el período comprendido entre los años 2024 y 2026. Casal fue elegido en el marco de la trigésimo primera Asamblea General de la AIAMP celebrada el jueves 1 y viernes 2 de febrero en la ciudad de Santiago de Chile.

La elección del Procurador General argentino por parte de sus pares iberoamericanos muestra un respaldo y aval al compromiso de su gestión al frente del Ministerio Público Fiscal con la promoción de la justicia, la modernización de la institución, la defensa de su independencia, la implementación del sistema acusatorio, la mejora en la eficiencia y eficacia de las investigaciones, el recupero de activos de origen ilícito, el fortalecimiento de la participación de las víctimas de delitos y especialmente en una cooperación internacional y regional dinámica y efectiva.

Durante su mandato, Eduardo Casal se enfocará en fortalecer la cooperación entre los Ministerios Públicos de la región y el desarrollo de nuevas estrategias para investigar el crimen organizado transnacional. Dentro de esa definición quedan englobadas numerosas. actividades criminales entre las que vale mencionar al narcotráfico, el lavado de activos, la trata de personas y la corrupción, entre otras.

Además, el jefe de los fiscales argentinos buscará, durante su gestión al frente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, defender la independencia y la autonomía de los Ministerios Públicos y velar por la protección de las víctimas, testigos y los fiscales a cargo de las investigaciones.

La votación a favor del Procurador General de la Nación

La AIAMP fue fundada en 1954 y nuclea actualmente a los Ministerios Públicos Fiscales de 22 países iberoamericanos: Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Asimismo, la a Asociación cuenta con redes de fiscales especializados en diferentes tipos de criminalidad y grupos de trabajo que son pilares fundamentales para la cooperación internacional entre los Ministerios Públicos de Iberoamérica.

Estos espacios de encuentro y colaboración permiten a los representantes de las instituciones compartir experiencias y buenas prácticas, identificar problemas comunes y formular soluciones conjuntas, desarrollar proyectos y estrategias de cooperación y fortalecer la capacitación y el intercambio de conocimientos.

El trabajo de estas redes y grupos de trabajo de la AIAMP ha permitido importantes avances en la cooperación judicial en Iberoamérica, especialmente en el combate a la criminalidad trasnacional organizada.

En esta edición de la Asamblea de la AIAMP se contó con la participación y apoyo de socios estratégicos como el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas y la Organización Internacional Ítalo Latinoamericana.

Asimismo, la Asamblea General contó con la participación de representantes y delegados de la Asociación Internacional de Fiscales, de la Fiscalía Europea, de la Secretaría General Iberoamericana, de EUROJUST, de ILANUD, de GlobE Network, del grupo “Pathfinders for Peaceful, Just and Inclusive Societies”, y de la Red Jaguar.

Por primera vez, se contó con la participación de la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorismo de Italia, y su Fiscal Giovanni Melillo, quien tuvo la oportunidad de dictar una conferencia sobre el código antimafia de Italia.

En esta oportunidad durante la Asamblea General se conmemoraron los 70 años de la creación de la AIAMP, que fue fundada en el marco del I Congreso Interamericano del Ministerio Público en San Pablo, Brasil, cuyo nombre inicial fue Asociación Interamericana de Ministerios Públicos.