El Gobierno decidió retirar más de 60 pliegos que ya habían sido enviados al Senado

En su segundo día en funciones, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, decidió retirar un total de 62 pliegos de jueces, fiscal y defensores oficiales que habían sido enviados al Senado durante el gobierno de Alberto Fernández. La medida, habitual cuando hay cambio de gobierno, fue coordinada con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Algo similar ocurrió en 2015, cuando asumió Mauricio Macri, y luego a fines de 2019, con el gobierno de Alberto Fernández. En el primer caso se retiraron unos 30 pliegos. En cambio, en el último recambio había más de 200 pliegos acumulados en la comisión de Acuerdos por el proceso electoral.

En esta ocasión se retiraron 62 pliegos: 29 de jueces, 9 vocales de Cámara, 10 fiscales del Ministerio Público Fiscal, y 14 defensores oficiales.

Según el Ministerio de Justicia, hay pliegos para cubrir cargos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Santa Fe, Santa Cruz, Misiones, Santiago del Estero, y Buenos Aires.

“Desde el Ministerio de Justicia analizaremos caso por caso, teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el presidente Milei, su jefe de Gabinete y respetando el procedimiento correspondiente, para proponer jueces independientes, idóneos, no políticos ni amigos”, dijo Cúneo Libarona a través de un comunicado oficial.

El anuncio todavía no aterrizó en la comisión de Acuerdos del Senado, al menos hasta las 15 horas. Fuentes de esa comisión especulan que podría incorporarse en el llamado a sesiones extraordinarias.

Luego de las elecciones generales, el kirchnerismo intentó aprobar 16 pliegos que fueron enviados en mayo de este año. En ese paquete estaba el pliego de Juan Rafael Stinco, cuestionado por sus vínculos con el gobernador Axel Kicillof, para el juzgado nacional en lo Contencioso Administrativo Federal 7. El otro pliego señalado es el de María Laura Manin, funcionaria del Ministerio del Interior y de estrecha confianza con el ex ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

En ese listado también aparecía el pliego de Lucas Alberto Colla, propuesto para la Fiscalía ante el juzgado de primera instancia de Caleta Olivia.

El nuevo ministro de Justicia se enfrentará a un problema recurrente de los últimos años: la enorme cantidad de vacantes en la justicia nacional y federal de todo el país. En septiembre de este año, según datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación, había un 27,3% de cargos sin ocupar.

En los juzgados federales de Comodoro Py hay 4 juzgados vacantes de un total de 12. Son los que tenían Claudio Bonadio -quien falleció en febrero de 2020- Rodolfo Canicoba Corral y Luis Rodríguez -se jubilaron- y Sergio Torres -pasó a integrar la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires-.

Por las vacantes de los juzgados de Bonadio, Canicoba Corral y de Torres se iniciaron concursos públicos para designar a sus titulares. Los dos están condiciones de aprobarse desde febrero del año pasado.

También hay vacantes sensibles en la Cámara de Casación. La salida de Ana María Figueroa dejó a ese tribunal con tres jueces menos. A eso habría que agregarle que Juan Carlos Gemignani se tomó una licencia de un año -hasta agosto de 2024- para hacer un trabajo de investigación.

Las vacantes de los cargos que dejaron Catucci y Riggi se tramitan en un concurso. Es el más nuevo que abrió el Consejo de todas las vacantes de Comodoro Py.

Entre las decisiones pendientes, Cúneo Libarona debe definir quién será el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, que está frenado hace meses por las diferencias entre el oficialismo y la oposición.

