Miguel Piedecasas: “El Consejo de la Magistratura debe abrir el concurso para cubrir la vacante de Figueroa”

El abogado Miguel Piedecasas

Para el integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación Miguel Piedecasas la situación de la jueza Ana María Figueroa, perteneciente a la Cámara Federal de Casación Penal, es clara: debe dejar el cargo por haber llegado a los 75 años, la edad máxima que fija la Constitución Nacional. Y, además, por no tener un nuevo acuerdo del Senado para continuar, a pesar que la Cámara alta esté en trámite del pliego.

“El Consejo de la Magistratura debe abrir el concurso para cubrir la vacante de Figueroa”, dijo el abogado en diálogo con Infobae. Para Piedecasas la situación de Figueroa debe ser tratada por la Comisión de Selección del Consejo que podría reunirse la semana que viene, aunque todavía no fue convocada.

En diálogo con este medio, Piedecasas repasó el marco legal para los jueces que llegan a los 75 años, edad que Figueroa cumplió ayer. “La reforma constitucional de 1994 estableció con claridad que la magistratura judicial se ejerce hasta los 75 años y la caducidad en el mandato se produce de pleno derecho al alcanzar dicha edad”, sostuvo y agregó que la Carta Magna permite la continuidad en el cargo por cinco años con un nuevo acuerdo del Senado.

“El 28 de marzo de 2017, la Corte Suprema pronuncia el fallo “Schiffrin” y convalida el límite de edad establecido en la norma constitucional y exhorta al Consejo de la Magistratura para que adopte las medidas que considere necesarias para asegurar la plena vigencia de la norma constitucional”, señaló como otro punto jurídico a destacar.

Luego explicó que en 2017 el Ministerio de Justicia de la Nación emitió dos resoluciones en las que estableció que el juez que quería continuar en el cargo debía pedir un nuevo acuerdo un año antes de cumplir los 75 años y que si llegaba a edad sin la aprobación, su caducidad sería automática.

“En ese momento, quedaron sin tratamiento situaciones especiales, que referían a magistrados que tenían sentencias judiciales que le otorgaban la inamovilidad en sus cargos sin límite de edad; otros que tenían medidas cautelares que les permitían permanecer provisoriamente en sus cargos y otros/as que ya tenían pedido de nuevo acuerdo en el Senado y que no podían ser alcanzados por los efectos retroactivos de esa nueva reglamentación”, explicó y agregó que el Consejo dictó la resolución 521/2017 para esos casos y para reglamentar el fallo Schiffrin de la Corte Suprema.

La jueza Ana María Figueroa

“El Consejo dicta una nueva resolución, 511/2018 que aclara expresamente que la resolución 521/17, solo mantenía su vigencia para los supuestos excepcionales, pero no para los demás jueces en ejercicio de sus funciones (año 2018), para los cuáles resultan plenamente aplicables las resoluciones del Ministerio de Justicia, o sea que deben iniciar el trámite un año antes y que si no tienen acuerdo del Senado al cumplir los 75 años, caducan de pleno derecho en su función”, enmarcó la situación. Y agregó: “De manera tal que aquellas juezas o jueces que para el año 2017, no tenían pedido de nuevo acuerdo en el Senado, no pueden invocar la resolución 521/17 y su designación caduca de pleno derecho al cumplir 75 años”.

Esa es la situación de la jueza Figueroa. Para Piedecasas en esos casos “el Ministerio de Justicia debe notificar al Consejo de la Magistratura para que convoque a concurso para cubrir esa vacante” y que si eso no ocurre “podría eventualmente plantearse directamente por parte del Consejo de la Magistratura que se ha producido la vacante y someter a decisión de la Comisión de Selección y del Plenario la convocatoria a concurso para su cobertura”.

Para el abogado eso es lo que debe hacer el Consejo ahora, sobre todo porque ayer Figueroa envió al organismo una nota explicando su situación e informando que esperara que el Senado culmine el trámite de su pliego. “El Consejo, ante el ingreso de la nota de Figueroa, y el cumplimiento de la edad de 75 años debe tratar el tema en la Comisión de Selección y definir la apertura del concurso. Mi opinión es la apertura del concurso. El tema no fue charlado entre los consejeros. Las notas ingresaron ayer”, explicó. Y agregó: “Todavía no hay fecha de reunión de la Comisión de Selección. Pero es una posibilidad es que se reúna la semana que viene como ya están citadas otras comisiones”.

