La Coalición Cívica denunció al Gobierno por la construcción en Tierra del Fuego de un puerto de China

El puerto se haría en la ciudad de Río Grande

Luego de que el gobernador fueguino Gustavo Melella firmara la autorización que le abre las puertas a la construcción de una base multipropósito en la zona más austral del país al régimen de Xi Jinping, tres diputados nacionales de la Coalición Cívica presentaron una denuncia penal contra el titular de esa provincia y distintos miembros del gabinete nacional por considerarlos responsables de delitos contra la seguridad de la nación, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos, entre otros. Además solicitaron una “medida de no innovar” para que no entre en ejecución el acuerdo con el régimen asiático, según la denuncia a la que accedió Infobae.

La denuncia fue presentada por los diputados nacionales Manuel López, Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, integrantes de la Coalición Cívica, en respuesta a la medida del gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, quien ratificó mediante el decreto provincial 3312/22 la construcción con capitales chinos de una base naval surgida de un acuerdo con la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Group Co. Ltd, dándole giro a Mónica Urquiza, presidenta de la Legislatura fueguina, para que sea tratado por sus legisladores.

“Que, conforme a lo dispuesto por el art. 174 y siguientes del CPPN, y teniendo en cuenta los acontecimientos de público conocimiento relacionados con la firma de un Memorando de Entendimiento entre la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y la empresa estatal china Shaanxi Chemical Industry Gorup Co. Ltd – incumpliendo normas procedentes y derivadas de la Constitución Nacional - con gravosas consecuencias geopolíticas para la Nación Argentina, venimos por el presente a efectuar formal denuncia”, se lee en inicio del escrito de 22 páginas al que tuvo acceso Infobae.

Gustavo Melella y Xi Jinping

La presentación apunta contra el jefe de Gabinete de Ministros, Agustín Rossi; el Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; el Ministro de Defensa Jorge Taiana y el gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego Gustavo Melella por considerarlos responsables de los delitos “contra la seguridad de la nación, contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, entre otros no excluyentes. Además los denunciantes solicitaron una “medida de no innovar” que suspenda la entrada en vigor del acuerdo en cuestión.

El memorándum recientemente ratificado -escrito tanto en chino como en castellano- destaca que el régimen asiático eligió el enclave austral por su ubicación “en el extremo sur de Sudamérica, es rica en recursos de gas natural y es una de las nuevas potencias industriales de Argentina”, en relación al ensamble tecnológico que se lleva a cabo en Tierra del Fuego. En ese marco, durante el desarrollo de la denuncia los legisladores nacionales de la Coalición Cívica explicaron que el área elegida es considerada “un foco de atención para actores estatales y no estatales de todo el mundo”.

Y al respecto precisaron: “Desde un tiempo a esta parte se verifican acciones de polarización entre los dos principales contendientes: China por un lado y, EEUU; RUGB y la OTAN por el otro. Por los hechos, es posible advertir que los contendientes encontraron un espacio de disputa de poder regional y que las facilidades que ofrece Argentina a China en materia de consolidación local a través de su intervención en todos los mercados de recursos valiosos generan una mirada de sospecha de su principal oponente. Un espacio muy distante de sus territorios y de sus poblaciones. Dicho de otro modo, no se encuentran amenazadas sus poblaciones ni su integridad territorial.”

Maximiliano Ferraro y Mariana Zuvic, dos de los denunciantes junto al diputado Manuel López, de la Coalición Cívica

La diputada Zuvic ya había adelantado su intención de presentar una denuncia en esta cuestión a la que calificó como una “entrega histórica de nuestra soberanía”. “9 meses ocultaron el Memorándum con China. Durante 9 meses en sendos pedidos de informes y accesos -de información- solicitamos a MRECIC, MINDEF, MECON, JGM el contenido del memorándum”, detalló. Y completó: “El Memorando de Entendimiento de Melella con una empresa del Estado chino no respeta los dispuesto en el artículo 124 de la Constitución que exige sea conocido por el Congreso. Esto aborda facultades delegadas como las relaciones exteriores y la defensa nacional sin que dichas áreas hayan tomado la intervención de su competencia”.

Por otro lado, en relación a las suspicacias que despertó el contexto en el que se ratificó el Memorándum de Entendimiento, los denunciantes señalaron en su escrito: ”No deja de llamar la atención el momento político en que se promueve no deja de ser llamativo. Hace pocos días finalizó la gira de funcionarios del gobierno nacional a China en busca de acuerdos comerciales y auxilio financiero. En coincidencia con la visita, el profesor Melella envió el MdE con la empresa estatal china, para su tratamiento en la legislatura provincial”.

“El EAS es un foco de atención para actores estatales y no estatales de todo el mundo. Desde un tiempo a esta parte se verifican acciones de polarización entre los dos principales contendientes: China por un lado y, EEUU; RUGB y la OTAN por el otro. Por los hechos, es posible advertir que los contendientes encontraron un espacio de disputa de poder regional y que las facilidades que ofrece Argentina a China en materia de consolidación local a través de su intervención en todos los mercados de recursos valiosos generan una mirada de sospecha de su principal oponente. Un espacio muy distante de sus territorios y de sus poblaciones. Dicho de otro modo, no se encuentran amenazadas sus poblaciones ni su integridad territorial. Los frentes en los que discurren estas tensiones se mantienen por ahora en temas ambientales, de control de vías navegables, puertos, tecnologías avanzadas, minerales y metales preciados. De uno y otro lado presionan para que no cedamos ante el otro”, se sostuvo.

“El caso que nos convoca exige una definición de la más alta política de Estado pues devela la incógnita acerca hacia qué lado se inclinará la balanza. Baste recordar que tales decisiones no corresponden siquiera a un solo poder de la República. Sin embargo, estamos frente a la pretensión de consumación de un hecho que nos ubicaría de un lado de la grieta sin siquiera conocer, por una grave omisión dolosa, las consideraciones de los especialistas RESPONSABLES de las áreas competentes. No es posible que ello se dirima sin la debida intervención judicial que haga pesar sobre los responsables los efectos de la antijuricidad de sus actos. Cuánto tiempo faltará para ver cantidades crecientes de ejercicios militares en un nuestro EAS, buques de ambos bandos. En el medio, Argentina indefensa y sometida a la decisión del señor gobernador profesor Gustavo Melella”, se añadió.

Luego del sorteo realizado este viernes, la instrucción de la causa penal quedó en manos del fiscal federal Franco Piccardi y la jueza federal del caso será María Servini.

Seguir leyendo: