Ricardo Jaime está en libertad tras casi siete años preso: cuáles fueron las seis condenas por corrupción en su contra

Ricardo Jaime ayer semi escondido cuando llegó al departamento de Córdoba en el que fijó domicilio

Ricardo Jaime fue un pionero en lo que a corrupción respecta. Allá por 2013, cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner, fue el primer ex funcionario kirchnerista que estuvo prófugo de la Justicia. También fue el primer ex funcionario del kirchnerismo en reconocer que había cobrado coimas mientras fue secretario de Transporte durante 2226 días 2003 y 2009.

En 2013 lo condenaron en Córdoba por el intento de robo de material allanado en una propiedad en Córdoba cuando en 2010 avanzó con fuerza la causa en la que se lo investigaba. Finalmente también fue condenado por el delito de enriquecimiento ilícito.

En 2015 -antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara la Casa Rosada- confesó que dos empresarios -a los que debía controlar desde su despacho público- le habían pagado coimas. Por ello pactó una pena baja: es decir que en 2015 lo condenaron por coimero, por corrupto. Fue el primero, aunque no el último.

También fue el primer ex funcionario kirchnerista en quedar preso. El 2 de abril de 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, fue ordenada su detención. Desde aquel día y hasta ayer Jaime estuvo detenido. Algún tiempo con prisión preventiva que se superpuso con períodos de cumplimiento de alguna de las seis condenas que le dictaron por casos de corrupción. No fue el único ex funcionario kirchnerista detenido por casos de corrupción, pero Jaime sí fue el último en salir de la cárcel.

Jaime hasta ahora fue condenado en seis casos de corrupción y pasó seis años, 11 meses y 16 días preso en la cárcel de Ezeiza. El Tribunal Oral Federal 7 -que tiene pendiente de realización el juicio por el Caso Cuadernos en el que Jaime es uno de los acusados de recibir coimas de empresarios del transporte- ordenó su libertad. Los jueces consideraron que no había que prorrogar la prisión preventiva a partir de que el estado de salud de Jaime empeoró en los últimos tiempos. Cerca de las 4.30 de la mañana del sábado, casi a oscuras, Jaime fue liberado desde la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina. Hacia allí lo habían trasladado bien temprano desde la cárcel de Ezeiza. Partió rumbo a Córdoba donde fijó domicilio ante el TOF 7 que lo liberó.

El yate que era de Jaime -tenía un valor de un millón de dólares-fue cedido a la Prefectura Naval Argentina

Sobre Jaime pesan seis condenas. Una de ella es por su responsabilidad en la Tragedia de Once, un caso de corrupción seguida de muerte: allí le fijaron una pena de seis años de prisión que tiene que ser revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Jaime llegó pobre a Buenos Aires cuando fue convocado por su viejo amigo Néstor Kirchner allá por mayo de 2003 para hacerse cargo la secretaría de Transporte que, entre otras cosas, manejó millones de pesos en subsidios. Pero como funcionario se enriqueció ilícitamente: la fuente del aumento injustificado de su patrimonio no fue otra que las coimas pagadas por los empresarios que hicieron grandes negocios en el área de transporte.

En abril de 2022 en un mismo juicio lo condenaron a ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito y por la compra de trenes chatarra a España y Portugal. Por aquella millonaria adquisición de material ferroviario Jaime cobró coimas, y por eso también fue condenado.

En el mismo juicio fueron condenados como testaferros su hija Julieta, su ex pareja Silvia Reyss y dos hijas de ella: Agostina y Lorena Jayo. Es que Jaime puso bienes a nombre de sus familiares y de su círculo de negocios para intentar ocultar su propiedad. No pudo. Lo descubrieron. También fue condenado como testaferro y como vehiculizador de coimas Manuel Vázquez, un buscavidas y hacedor de negocios oscuros que le enseñó a Jaime cómo lograr tener dinero por fuera de lo que cobraba como funcionario público.

El Tribunal Oral Federal 6 que lo condenó por enriquecimiento ilícito y ordenó el decomiso de varios bienes que se comprobó, fueron comprados con el dinero producto de las coimas.

- La casa donde vive su hija Julieta en Villa Carlos Paz, Córdoba.

- Un departamento ubicado en el distinguido Barrio Parque en Avenida Figueroa Alcorta 3060, en la Capital.

- Un departamento situado en la calle Chaco en, Río Gallegos, Santa Cruz.

-Una casa en el country Cuatro Hojas, en Mendiolaza, Córdoba,

- Una casa en el barrio el Benteveo, Córdoba.

-Un yate valuado en un millón de dólares.

-Un Toyota Corolla

-Un Honda, Legend

-Y el dinero que le encontraron en una caja fuerte en 2010: 50.200 pesos, 45.329 dólares, 10.020 euros y 300 reales.

El avión-valuado en cuatro millones de dólares- que usó Ricardo Jaime mientras fue secretario de Transporte.

Los bienes recién serán decomisados cuando la condena quede firme. Es decir que por ejemplo, la hija de Jaime que vive en una casa comprada con dinero ilegal en Carlos Paz, podrá seguir allí hasta que en algunos años la condena sea confirmada primero por Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

La fiscal del juicio por enriquecimiento ilícito, Gabriela Baigún, había pedido que otros bienes se agreguen a los que ordenó decomisar el TOF 6. Entre ellos está el hotel Saint Tropez, ubicado en Carlos Paz, que fue comprado por un grupo empresario con negocios en el transporte y administrado por Julieta Jaime, una de las hijas del ex secretario de Estado.

En el juicio por enriquecimiento ilícito se lo acusó de haber tenido a través de testaferros un diario y una radio en Córdoba destinadas a hacer campaña a favor del kirchnerismo. Pero también de poseer un avión de 4 millones de dólares. Cuando en mayo de 2009 se reveló que Jaime utilizaba como propio un avión Learjet, comenzó a perder el favor de sus protectores. En julio de 2009 luego de la derrota electoral de aquel año, Cristina Fernández de Kirchner lo echó. La mancha de corrupción era tan grande que lo obligaron a dejar el cargo de secretario de Transporte.

La última condena dictada contra Jaime es de septiembre de 2022 allí el Tribunal Oral Federal 8 lo halló culpable de haber pactado el cobro de una coima con la empresa Alstom. El pago se iba a efectivizar cuando se concretara el faraónico proyecto del Tren Bala que jamás se realizó.

Jaime fue uno de los varios ex funcionarios del kirchnerismo con problemas judiciales, procesamientos y condenas por casos de corrupción. Su apellido estuvo ligado en los últimos años a la palabra coima. Estuvo más días preso-2541- que los que ejerció el cargo de secretario de Transporte.

Lejos quedaron aquellos días en los que disfrutó del lujo que le otorgaron las coimas pagadas por los empresarios: tuvo un avión, un yate, motos, autos y casas. Disfrutó de viajes y de cenas en los restaurantes más caros de una Buenos Aires que lo deslumbró.

Ahora volvió a Córdoba, al departamento que era de sus padres en el barrio Alto Alberdi de la capital de la provincia mediterránea. Está libre y controlado por una tobillera electrónica. Y todavía le esperan varios casos pendientes por corrupción.

