El Procurador General no fue invitado a la apertura de sesiones del Congreso

El procurador Eduardo Casal (Nicolás Stulberg)

El procurador general interino de la Nación, Eduardo Casal, no fue invitado a participar de la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación que hará hoy a las 11 el presidente de la Nación Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fuentes oficiales señalaron a Infobae que hasta hoy a la mañana la invitación no había llegado a pesar que desde la Procuración se comunicaron con ceremonial del Congreso.

Así, Casal será el único representante de las cabezas del Poder Judicial de la Nación que no recibió la invitación. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación la recibieron el lunes y la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, el viernes pasado.

El gobierno es crítico de Casal al punto que presentó un proyecto de ley para reformar la Procuración General de la Nación para lograr su salida. Casal reemplazo al frente de la Procuración a Alejandra Gils Carbó cuando renunció en octubre de 2017. Tomó el cargo por ser el procurador general ante la Corte Suprema más antiguo, tal como marca la ley.

Cuando Alberto Fernández llegó a la presidencia de la Nación en diciembre de 2019 una de las primeras medidas que tomó fue proponer al juez federal Daniel Rafecas como procurador general. Pero su pliego nunca fue tratado por el kirchnerismo en el Senado. Mauricio Macri también había propuesto a la jueza del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires Inés Weinberg de Roca pero no contó con el aval del peronismo para ser designada como jefa de los fiscales.

Te puede interesar: Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz irán a la Asamblea Legislativa a escuchar el discurso de Alberto Fernández

En la apertura de sesiones ordinarias del año pasado Casal había sido invitado pero le otorgaron un lugar en el Congreso que no correspondía con su cargo -lo ubicaron en una de las bandejas- y se retiró del lugar por respeto a la institucionalidad de su cargo.

Por su parte, en medio de la polémica por el pedido de juicio político por parte del gobierno nacional contra la Corte Suprema, los miembros del máximo tribunal confirmaron que al menos dos de sus integrantes estarán hoy en el Congreso.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia

Según pudo saber Infobae, los representantes de la Corte serán su presidente, Horacio Rosatti, y su vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, aunque no se descarta que hoy mismo decidan ser parte de la ceremonia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

La explicación que dieron desde el cuarto piso de Tribunales es que, a pesar de lo tardía de la invitación —llegó recién este lunes—, decidieron que vayan Rosatti y Rosenkrantz como autoridades del máximo tribunal.

Te puede interesar: Alberto Fernández ultima los detalles de su discurso ante el Congreso: balance de gestión y reproches por los proyectos frustrados

La asistencia de Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz a la Asamblea Legislativa se da en el marco del juicio político que inició el gobierno a través de una iniciativa del propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández. Justamente será el discurso del propio mandatario, en el Congreso de la Nación, el que presenciarán dos de los magistrados apuntados.

Tanto en la Corte Suprema como en el resto del Poder Judicial esperan un discurso de Alberto Fernández con críticas y reclamos, tal la línea que tiene el gobierno nacional con la justicia desde el inicio de la gestión.

Como se mencionó, la invitación para asistir al acto de apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional llegó el lunes a última hora de la tarde, lo que llevó a que desde distintos sectores de la política surgieran todo tipo de especulaciones respecto a si los Ministros de la Corte Suprema iban a asistir o no al parlamento. Sin embargo, la aparente demora en enviar la invitación no llamó la atención en el cuarto piso del Palacio: no es la primera vez que ocurre algo similar.

Seguí leyendo: