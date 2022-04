Il gruppo della squadra argentina ai Mondiali 2022 in Qatar: giorni, orari e stadi delle tre partite

La fortuna dei palloni ha determinato che l'Argentina fa parte del Gruppo C della Coppa del Mondo in Qatar e condividerà l'area con Arabia Saudita, Messico e Polonia. La squadra di Lionel Scaloni disputerà la prima partita il 22 novembre contro l'Arabia Saudita al Lusail Stadium.

In caso di avanzamento nel concorso, i loro rivali negli ottavi lasceranno la zona D che compone la Francia, il ripescaggio di Conmebol contro Asia (Perù vs Emirati Arabi Uniti/Australia), Danimarca e Tunisia.

Sebbene la FIFA abbia pubblicato in anteprima un programma delle partite, che lascia già segnato il percorso della Nazionale, pochi minuti dopo il sorteggio ha aperto le porte ad alcuni cambiamenti nel breve termine: «Il calendario aggiornato verrà pubblicato in FIFA non appena gli stadi e gli orari delle partite saranno stati confermati».

Albiceleste aveva un gruppo accessibile, almeno all'interno del panorama offerto dalla grancassa. Debutterà contro l'Arabia Saudita, e dal ciborio 2 è stato il Messico (26/11), evitando di affrontare i più potenti (come la Germania), anche se non bisogna disdegnare il potere degli Aztechi, guidati da una vecchia conoscenza: la Tata Martino. E il terzo avversario è stato la Polonia (30/11), la squadra che ha come bandiera Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco che, ha appena combattuto con Lionel Messi i premi come miglior calciatore 2021: la Flea ha vinto il Pallone d'Oro e il polacco ha vinto il premio FIFA The Best.

La delegazione, guidata da DT Lionel Scaloni insieme al suo staff tecnico (Walter Samuel, Roberto Ayala, allenatore fisico Luis Martín e Pablo Aimar) e Claudio Tapia, presidente dell'AFA (insieme ad altri manager come Luciano Nakis e Víctor Blanco, dipendenti e amministratori) sono rimasti soddisfatti, ma con cautela, senza sovvertire i rivali. In una Coppa del Mondo, i suoi membri lo sanno, può essere un grave errore.

«Quello che ho giocato lo avremmo accettato. È un gruppo con squadre difficili. Il Messico è un avversario difficile che conosciamo; la Polonia ha finito per battere bene la Svezia e l'Arabia ha segnato molto bene. Rispettiamo tutti, logicamente crediamo di poter fare bene, che possiamo fare una buona fase di gruppo, ma il rispetto è il massimo», ha detto il Gringo.

Poi, si è concentrato sugli Aztechi, con i quali la nazionale ha pianificato di giocare un'amichevole, che ora sarà esclusa. «Il Messico è storicamente un rivale difficile. L'ho sofferto nel 2006 come giocatore hanno giocato una grande partita per noi, abbiamo vinto ai tempi supplementari con un gol di Maxi (Rodríguez). È stata una partita molto complicata. Ha una tradizione di Coppa del Mondo ed è un rivale complicato. La Polonia è una buona squadra, con giocatori famosi e di alto livello. A priori abbiamo delle occasioni, come avremmo avuto se un altro avesse giocato perché abbiamo gareggiato da pari», ha concluso.





L'AGENDA DELL'ARGENTINA AI MONDIALI

• DATA 1:

martedì, 22 novembre

7h: Argentina contro Arabia Saudita (Stadio Lusail)





• DATA 2:

Sabato 26 novembre

16:00: Argentina-Messico (Stadio Lusail)





• DATA 3

mercoledì, 30 novembre

16h: Argentina-Polonia (stadio 974)





* Ora Argentina

