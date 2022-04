Arabia Saudita, el gigante asiático dormido que fue dirigido por técnicos argentinos: lo que hay que saber del rival del debut de Argentina en el Mundial

Los saudíes tuvieron a cuatro entrenadores argentinos a lo largo de su historia: dos fueron mundialistas

Los Hijos del Desierto asoman como uno de las grandes potencias asiáticas y seguramente el seleccionado árabe más destacado. Con tres títulos continentales en su haber, es un gigante dormido: no logra éxitos desde la Copa Asiática del 96. Arabia Saudita tiene un equipo nacional relativamente moderno, ya que disputó su primera Copa del Mundo en 1994, la única vez que pasó la primera ronda. Cuatro entrenadores argentinos supieron experimentar con los saudíes: Jorge Solari, Gabriel Calderón, Edgardo Bauza y Juan Antonio Pizzi.

El sorteo de la Copa del Mundo dictaminó que los saudíes pararan en el Grupo C, junto a Argentina, México y Polonia. Serán justamente los primeros adversarios del elenco de Lionel Scaloni: el partido será el martes 22 de noviembre en el estadio Lusail.

LA HISTORIA DE LOS HALCONES VERDES

A pesar de haber registrado su primer partido internacional en el año 1957 (victoria 3-1 ante Siria), el seleccionado de Arabia Saudita se estableció en el mundo del fútbol en 1984, cuando disputó su primera Copa Asiática con una extraordinaria actuación: lideró su zona en la primera ronda, eliminó en los penales a Irán por las semifinales y derrotó 2-0 a China en la final, en Singapur. Y la gloria se repetiría en la siguiente competencia continental, cuando volvió a ser puntero en su zona, eliminó a Irán en tiempo reglamentario por las semis y se consagró en los penales ante Corea del Sur, en Doha (1988).

Estuvo cerca del tricampeonato en Japón 1992, año en el que disputó la Copa Rey Fahd (Copa Confederaciones en la que cayó en al final contra la Argentina de Alfio Basile), pero perdió en la última instancia contra el dueño de casa. La revancha estaría cerca: en el 96 se subió a lo más alto del podio después de vencer en la tanda de penales a Emiratos Árabes Unidos, anfitrión. Ese lauro lo llevó a estar en el primer escalafón histórico junto a Irán, hasta que los japoneses irrumpieron en la escena con los títulos de 2000, 2004 y 2011 que se sumó al del 92.

JORGE SOLARI, EL PRIMER DT ARGENTINO EN TERRITORIO SAUDÍ

El Indio Solari, único entrenador de la historia que puso a Arabia Saudita en octavos de final de un Mundial

Antes del Mundial de Estados Unidos 94, el embajador de Arabia Saudita visitó en la Casa Rosada al por entonces presidente Carlos Saúl Menem y le comentó que el seleccionado necesitaba un entrenador. El riojano le dijo que le conseguiría al mejor de Argentina. Carlos Bilardo, que venía del título de México 86 y el subcampeonato de Italia 90, rechazó la propuesta. Y un amigo del Indio que era parte de la custodia de Menem lo recomendó. Así fue el desembarco de Solari en suelo árabe.

El estreno de los Hijos del Desierto en copas mundiales fue exitoso: traspié ante Holanda (1-2) y triunfos frente a Marruecos (2-1) y Bélgica (1-0) para acceder a los octavos de final como segundo de la zona. En la fase eliminatoria se toparon con Suecia, que había salido ilesa de su grupo con Brasil: los escandinavos se impusieron 3-1 (luego superarían en cuartos a la Rumania que había eliminado a Argentina, perderían en semis con los brasileños y golearían 4-0 a Bulgaria en el partido por el tercer y cuarto puesto).

A pesar de la buena performance, el estratega argentino fue despedido. Contó el episodio en una entrevista con Infobae: “Me fui porque el Rey quería que jugase un delantero que no estaba en condiciones de hacerlo. Carecía de velocidad y tenía 40 años. Quisieron imponer un jugador y no les hicimos caso. Utilizamos al que creíamos que estaba en condiciones y morimos con la nuestra. No me llamaron nunca más, a pesar de que no repitieron una campaña como la nuestra”.

UN HECHO INSÓLITO: ECHARON A UN ENTRENADOR EN PLENO MUNDIAL

El brasileño Parreira fue echado en pleno Mundial de Francia 98

Del 94 al 98 desfilaron cinco entrenadores por el banco (el saudí Mohammed Al-Kharashy, el brasileño Zé Mario, el portugués Nelo Vingada, el austríaco Hansel Waldem y el alemán Otto Pfiser) antes de la designación de Carlos Alberto Parreira, que sería protagonista de uno de los episodios más escandalosos de la historia de los Mundiales. El carioca comandó al equipo en los primeros dos compromisos de la Copa del Mundo de Francia, pero fue destituido después de consumarse las dos derrotas (1-0 ante Dinamarca y 4-0 ante Francia, a la postre campeón).

La familia real de Arabia Saudita se reunió seis horas en un hotel de Burdeos con el técnico brasileño y le informó sobre la decisión indeclinable de anular su contrato. Incluso acudieron al mitin con el nombre de su reemplazante: Mohammed Al-Kharashy, quien había iniciado el proceso posterior a la salida de Solari. Los Verdes estuvieron cerca de ganarle a Sudáfrica en el tercer cotejo por el Grupo C, pero en tiempo de descuento los africanos concretaron el 2-2 definitivo.

LA PASARELA DE TÉCNICOS ARGENTINOS Y ACTUALIDAD

Pizzi durante su paso por la selección saudí (REUTERS/Thaier Al-Sudani)

A la frustración del 98 se les sumaron las de Corea-Japón 2002 y Alemania 2006. En el primer Mundial disputado en suelo asiático fue vapuleado 8-0 por Alemania en su debut, mientras que después cayó con Camerún e Irlanda. En suelo europeo arrancó con un empate ante Túnez, pero pereció contra Ucrania (0-4) y España (0-1). El argentino Gabriel Calderón fue el que había encaminado a la Copa del Mundo en las Eliminatorias, aunque antes del inicio lo despidieron para darle el buzo de técnico al brasileño Marcos Paquetá.

Camino a Sufáfrica 2010, quedó tercero en su zona detrás de las Corea del Sur y Corea del Norte (tuvo peor diferencia de gol que esta última) y luego de dos igualdades en la repesca continental ante Baréin, se vio perjudicado por la diferencia del gol de visitante en tiempo de descuento (si triunfaba, hubiera ganado el repechaje definitivo ante Australia). La Eliminatoria rumbo a Brasil 2014 fue la de peor registro: apenas un triunfo ante Tailandia para ser eliminado antes de la ronda final.

El holandés Bert van Marwijk condujo al equipo a la clasificación de Rusia 2018, pero consumado el objetivo fue echado para darle lugar a Edgardo Bauza, que venía de ser reemplazado de la selección argentina por Jorge Sampaoli. El Patón duró apenas tres encuentros: lo despidieron porque “no gustó su forma de entrenar”. El croata Krunoslav Jurčić tomó las riendas como interino pero a la Copa del Mundo fue Juan Antonio Pizzi, quien se mantuvo en el cargo pese a la prematura eliminación (goleada 5-0 en contra ante el anfitrión, caída 1-0 ante Uruguay y victoria 2-1 ante Egipto).

Salem Al-Dawsari, la figura más importante de Arabia Saudita (REUTERS/Ahmed Yosri)

El francés Hervé Renard, sin grandes pergaminos como futbolista pero con experiencias en varios clubes además de cuatro seleccionados (Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos), se hizo cargo del seleccionado saudí en 2019 y selló el boleto para Qatar 2022. Los árabes terminaron invictos en la primera fase por encima de la línea de Uzbekistán, Palestina, Singapur y Yemén. El buen andar se mantuvo en la siguiente ronda, en la que volvió a liderar el Grupo B, dejando en el segundo puesto a Japón por la última victoria ante Australia, que quedó tercero.

La particularidad de los Hijos del Desierto es que todos sus componentes militan en el fútbol doméstico. Entre sus figuras se destacan Salem Al-Dawsari, máximo goleador de la clasificatoria junto a Saleh Al-Shehri con 7 tantos (ambos juegan en Al-Hilal), Fahad Al Muwallad (Al-Ittihad) y la joven promesa de 21 años Firas Al-Buraikan, que milita en Al-Fateh.

