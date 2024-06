Día del Padre: entre emociones, recuerdos y alegría, los saludos de los famosos en esta jornada especial

Este domingo se celebra el Día del Padre y varios famosos aprovecharon para saludar a los suyos y a los papás de sus hijos con fotos inéditas y tiernas dedicatorias. Entre ellos se destacaron: Soledad Aquino, Carmen Barbieri, Andy Kusnetzoff, Evangelina Anderson, Nicole Neumann, entre otros.

El saludo de Soledad Aquino a Marcelo Tinelli (Foto: Instagram)

“Marce, que tengas un bello Día del Padre. Sos un excelente papá. Te adoro por siempre”, escribió Soledad Aquino en un posteo donde compartió una foto de su expareja Marcelo Tinelli junto a sus cinco hijos: Candelaria, Juanita, Lorenzo, Micaela y Francisco. “Muy feliz día, Marce querido. Te quiero siempre”, agregó sobre la imagen.

Andy Kusnetzoff quiso recordar a su papá, Juan Carlos, recientemente fallecido, con un emotivo texto. “Cuando tenía 21 años, estuve internado por una hemorragia interna durante dos meses. La situación no pintaba bien, y mi papá me acompañó todas esas noches. Ya recuperado, me regaló un texto que lo pinta entero. Cálido, culto, cariñoso y sabio. En este primer Día del Padre sin su presencia física, lo comparto. ¡Feliz día, papá!”.

El saludo de Andy a su papá Juan Carlos (Foto: Instagram)

“Paternidad. Para Andrés, pensando en José Pedroni. Y un día, un dulce día, con manso dolorimiento, te irás curando solo, como un árbol al viento. Y será el regocijo de mirarte a los ojos, a los ojos del hijo. Y encontrar tu mirada azul, celeste, profunda, escorpiana, devolviéndome la luz, retornando de las sombras infernales de la nada. Una noche de octubre del 92. Mirándote. Papá”, escribió el conductor radial.

Marina Calabró homenajeó a su papá, el actor Juan Carlos, con quien tenía un vínculo muy estrecho y amoroso. Con una imagen de ellos dos juntos, le dedicó un cálido mensaje: “Tengo mil, pero esta es mi favorita con vos. Porque resume lo que éramos: compinches. Gracias por tu incondicionalidad, tus consejos sabios (que a veces seguí y cuando no me equivoqué); por tu mirada comprensiva que siempre alojó mis inseguridades; por tus abrazos que hacían de mi mundo un lugar mucho mejor; y por tu fe en mí, que todavía hoy me sostiene y me acompaña. Te amo Calita. ÚNICO Y MÁGICO, pero sobre todo REAL. Feliz día a todos!!!”

El emotivo recuerdo de Marina Calabró para su papá Juan Carlos este día del Padre (Instagram)

Carmen Barbieri se volcó a su cuenta de Instagram para publicar una foto de ella junto a su padre, Alfredo, acompañada de la leyenda: “Feliz día, papá querido”. Evangelina Anderson hizo lo mismo en una de sus stories cuando, minutos después de la medianoche, compartió una foto junto a su familia donde saludó a su pareja, Martín Demichelis.

El recuerdo de Carmen Barbieri a su papá Alfredo (Instagram)

El saludo de Evangelina Anderson a Martín Demichelis (Foto: Instagram)

Evangelina Anderson agasajó a su esposo Martín Demichelis, padre de sus tres hijos - Bastián, Lola y Emma - con una foto en blanco y negro de la familia y un texto que acompañó: “Feliz día Papi”, le escribió junto a un emoji de una carita con corazones rojos en los ojos.

Nicole Neumann también saludó a su actual marido, Manu Urcera, quien en los próximos días será padre de Cruz. La modelo subió una foto de ambos con la pancita al aire y escribió: “Feliz primer Día del Padre”. Por estos días, la pareja se encuentra viviendo una de las etapas más felices en su vida. A meses de contraer matrimonio con el piloto de turismo carretera, Nicole transita la última parte de su embarazo. La inminente llegada del primer hijo del flamante matrimonio, no hace más que emocionar a los futuros padres.

El saludo de Nicole Neumann a Manu Urcera (Instagram)

Muna Pauls compartió una foto junto a su padre Gastón. La misma muestra a los dos de espaldas viendo juntos el mar. “No hace falta agregar nada, te amo papá”, escribió la joven, que inmediatamente recibió la respuesta del actor y productor: “La más hermosa de la historia del universo”.

El saludo de Muna a Gastón Pauls (Foto: Instagram)

También se viralizó un video publicado por Boing (FM 97.3) donde se muestran diferentes declaraciones de Tini Stoessel y Emilia Mernes, quienes le dedican tiernos mensajes a sus padres, que en algún momento de sus vidas estuvieron batallando entre la vida y la muerte en diferentes circunstancias. Ellas, orgullosas, le reconocen el camino que hicieron gracias al apoyo constante en cada momento.

El saludo de Martona Stoessel y otras cantantes a su papá (Video: Radio Boing)

Por su parte, Ronen Suarc escribió una líneas dedicadas a su padre Alejandro Gabriel, que en mayo pasado se quitó la vida trágicamente, arrojandose a las vías del tren. “A casi dos meses de tu peor decisión, elijo recordarte como hasta el último momento sonriendo, hablando de cosas interesantes, charlas largas con mucho humor. Eras así un hombre íntegro de una honestidad intachable, esos son valores que jamás voy a olvidar. Esa luz, esa inteligencia, esa sonrisa se apagó en el último tiempo y no tuviste herramientas para poder salir adelante. Tomaste la peor decisión pero la respeto y te iré entendiendo en algún momento de la vida”, señaló en el texto que acompañó con imágenes junto a él en diferentes momentos.

El recuerdo de Ronen (Instagram)

Y agregó: “Gracias por ser mi papá y siempre vivirás en mí. Mi primer Día del Padre sin su presencia física y sin poder llamarlo. Te amo donde estés, sabelo. Hablen de salud mental siempre y si necesitan compartir sus historias acá estoy para escucharlos siempre. Los quiero mucho”.