Ciencia

El Niño 2026 en Argentina: un informe analiza el mapa de lluvias para la primavera y el riesgo de inundaciones

Un estudio elaborado por la Universidad de Buenos Aires advierte que parte del país registrará precipitaciones por encima de las marcas habituales entre septiembre y noviembre. Este panorama meteorológico elevará la probabilidad de desbordes fluviales y anegamientos

Un parque con árboles de flores violetas, bancos de madera, suelo mojado por la lluvia y personas caminando con paraguas bajo un cielo gris.
El pronóstico climático ubica al Litoral como la región con mayor riesgo de crecidas, anegamientos e inundaciones por las lluvias intensas asociadas a El Niño. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La primavera podría llegar con un escenario de lluvias por encima de los valores habituales y temperaturas normales o inferiores a lo esperado en amplias zonas del centro y sur de Argentina.

La advertencia fue difundida por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que señaló a El Niño como el principal factor detrás de estas condiciones. El fenómeno eleva el riesgo de crecidas, anegamientos e inundaciones, con especial atención en el Litoral.

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“Venimos de un invierno en el que los efectos de El Niño ya se habían empezado a sentir, con temperaturas en promedio más moderadas y con lluvias más intensas en varias regiones. Lamentablemente, todos estos impactos se van a potenciar en los próximos meses porque es en la primavera cuando este fenómeno se manifiesta con más fuerza sobre nuestro país”, afirmó Matilde Rusticucci, investigadora del Conicet y profesora emérita del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos de la UBA, en la publicación de Exactas.

Las lluvias serán la señal más marcada del trimestre

Pronóstico trimestral SMN
Pronóstico trimestral SMN (SMN)

El eje central del informe es el aumento de las precipitaciones en una porción amplia del país entre septiembre y noviembre. Según ese repaso, el pronóstico climático trimestral elaborado por organismos nacionales prevé probabilidades muy altas de lluvias superiores a las normales en el norte del Litoral y el oeste de Cuyo, además de registros por encima de lo habitual en La Pampa, el sudoeste de la provincia de Buenos Aires y el noreste de la Patagonia.

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A ese mapa se suma una franja con lluvias entre normales y superiores a las habituales en el sur del Litoral, Córdoba, San Luis, Buenos Aires y el noroeste patagónico. En cambio, el centro-oeste de Formosa y Chaco, junto con el este de Salta y Santiago del Estero, quedarían dentro de parámetros normales, mientras que el NOA y el sudoeste patagónico mostrarían valores por debajo de los promedios del trimestre.

El Litoral concentra el mayor riesgo de crecidas e inundaciones

Misiones, Corrientes, el este de Formosa, Chaco y Santa Fe concentran la mayor preocupación por el impacto de las lluvias y la presión sobre ríos y cuencas. (Facebook: Red de Medios Misiones)
Misiones, Corrientes, el este de Formosa, Chaco y Santa Fe concentran la mayor preocupación por el impacto de las lluvias y la presión sobre ríos y cuencas. (Facebook: Red de Medios Misiones)

La zona de mayor preocupación abarca Misiones, Corrientes, el este de Formosa, Chaco y Santa Fe, junto con el sur de Brasil y el norte de Uruguay. Allí se concentraría el núcleo de las lluvias más abundantes. Para los especialistas, esa combinación puede traducirse en una presión extra sobre ríos y cuencas ya sensibles en años con Niño activo.

Rusticucci explicó que cuando se habla de lluvias más intensas de lo habitual se hace referencia a episodios en los que el agua caída puede superar la capacidad de absorción del suelo. A eso se agrega el aporte de las precipitaciones en el sur de Brasil, que incrementan el caudal de los ríos aguas abajo. La investigadora citó como señal temprana el cierre de la Garganta del Diablo en las cataratas del Iguazú.

La provincia de Buenos Aires también quedó bajo observación

Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
La provincia de Buenos Aires quedó bajo observación porque el escurrimiento lento y la sucesión de tormentas pueden agravar los anegamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el foco más nítido se ubica más al norte, desde la Facultad de Ciencias Exactas UBA advierten que la provincia de Buenos Aires podría verse afectada por el arrastre de agua y por su propia geografía. En grandes sectores del territorio bonaerense, el escurrimiento es lento, un factor que puede agravar anegamientos cuando se encadenan varias tormentas.

“Con arroyos que ya no van a desaguar tan fácilmente, y una tormenta tras otra en zonas donde no puede escurrir el agua, puede haber problemas”, señaló Rusticucci. En esa línea, mencionó también reportes sobre movimientos de ganado en el Delta ante la suba del agua.

Las temperaturas estarán entre valores normales y más bajos

Varias personas con abrigo caminan por un sendero asfaltado junto a un lago, rodeado de árboles, flores y edificios al fondo.
Las temperaturas de primavera se ubicarán entre normales e inferiores a las habituales en el centro y sur de Argentina, mientras que en el norte serían normales o levemente superiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo gran eje del panorama para la primavera pasa por la temperatura. De acuerdo con el material de Exactas UBA, el centro y el sur del país mostrarán registros entre normales e inferiores a los habituales. Ese patrón incluye a gran parte de Cuyo, La Pampa, la provincia de Buenos Aires, sectores de Córdoba, el sudoeste de Santa Fe y áreas del centro-norte patagónico.

En el norte argentino, en cambio, el comportamiento esperado es distinto. Allí dominarían temperaturas medias normales o levemente superiores a las normales. La explicación que aportó Rusticucci se apoya en la nubosidad asociada al exceso de humedad. “En la mayor parte del país, excepto el norte, se esperan días con baja amplitud térmica”, indicó. Y agregó que la abundante cobertura nubosa limita la suba de las máximas y evita bajas pronunciadas de las mínimas.

La OMM advirtió que El Niño seguirá fortaleciéndose

Mapa en relieve de Estados Unidos con nubes y lluvia en el sur y corrientes de aire azul sobre el océano Pacífico.
La OMM advirtió que El Niño ya está establecido y se fortalecerá en los próximos meses, con capacidad de alterar lluvias, temperaturas y eventos extremos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La facultad también incorporó a sus previsiones el diagnóstico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que en un comunicado reciente sostuvo que El Niño ya está firmemente establecido y se intensificará en los próximos meses. Para los organismos internacionales, un episodio de gran intensidad puede alterar de manera significativa los patrones de lluvia y temperatura y reforzar eventos extremos en distintas regiones del mundo.

La secretaria general de la OMM, Celeste Saulo, advirtió que ya se observan interrupciones y daños por sequías e inundaciones y que esos impactos podrían crecer a medida que el fenómeno gane fuerza. En el caso argentino, la primavera suele ser la etapa en la que esa señal aparece con más claridad, en especial sobre el Litoral.

El historial climático del SMN refuerza la preocupación por un trimestre más lluvioso

Vista aérea de una ciudad de noche con edificios altos, calles mojadas, coches, árboles y un cielo oscuro con múltiples rayos que caen.
El SMN señaló que cinco de las diez primaveras más lluviosas y cuatro de las diez más frías en Argentina ocurrieron bajo condiciones de El Niño, que podría persistir hasta febrero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos que recuperó la UBA aparece un trabajo estadístico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) según el cual cinco de las 10 primaveras más lluviosas ocurrieron bajo condiciones de El Niño. El mismo relevamiento señala que cuatro de las 10 primaveras más frías también coincidieron con este fenómeno.

Desde 1981, añadió ese informe, se registraron 15 eventos Niño durante la primavera, de los cuales cinco fueron fuertes. El antecedente más cercano de esa categoría ocurrió en 2015. Esa serie histórica sirve como apoyo para dimensionar el riesgo que hoy observan los especialistas.

El avance de El Niño se combina con un escenario de mayor incertidumbre climática

Vista satelital del Océano Pacífico con franjas anaranjadas y turquesas entre América y Oceanía bajo formaciones nubosas.
El SMN señaló que cinco de las diez primaveras más lluviosas y cuatro de las diez más frías en Argentina ocurrieron bajo condiciones de El Niño, que podría persistir hasta febrero de 2027. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En una nota previa, Infobae retomó el pronóstico trimestral del SMN y señaló un escenario que coincide con la advertencia difundida por Exactas UBA.

Además, incorporó un estudio científico que plantea una mayor variabilidad del sistema El Niño-Oscilación del Sur en un planeta más cálido. Ese punto no modifica el foco principal de la nota de Exactas, pero agrega una dimensión de fondo sobre el comportamiento reciente del clima.

Los efectos del fenómeno podrían extenderse más allá de la primavera

Un hombre, una mujer y dos niños caminan por la arena alejándose del mar bajo un cielo cargado de nubes oscuras de tormenta.
“Los pronósticos de la OMM muestran casi el 100% de probabilidad de que persista hasta febrero de 2027” (Imagen Ilustrativa Infobae)

La proyección que recogió la UBA no se agota en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Según la OMM, hay una probabilidad cercana al 100% de que El Niño persista hasta febrero de 2027, y los pronósticos mencionados por Rusticucci contemplan incluso una posible prolongación hasta marzo.

La especialista recordó que, cuando este tipo de episodios intensos se extendieron hasta ese mes en Argentina, las consecuencias incluyeron grandes inundaciones, sobre todo en las provincias del Litoral. Con ese telón de fondo, el seguimiento del trimestre aparece como un primer indicador de una temporada que podría mantener la presión sobre las regiones más expuestas.

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