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Los fanáticos del rugby tendrán nuevos beneficios para ver a Los Pumas

Galicia y Visa sellaron un acuerdo con la UAR que incluye preventa de entradas y experiencias exclusivas

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Siete jugadores de rugby con camisetas celestes y blancas a rayas, shorts blancos y medias celestes y blancas están de pie en una cancha de césped
Galicia y Visa sellaron una alianza con la UAR para sumar beneficios y experiencias para los aficionados (Juan Gasparini/Banco Galicia)

Con el objetivo de brindar beneficios especiales y fortalecer la experiencia de los aficionados a uno de los deportes más relevantes en el país, Galicia y Visa concretaron una alianza con la Unión Argentina de Rugby (UAR).

La iniciativa contempla una serie de experiencias diferenciales vinculadas con el calendario nacional e internacional. Entre las principales ventajas se destacan la preventa exclusiva de entradas para los partidos más importantes, la posibilidad de pagarlas en cuotas sin interés y el acceso preferencial a espacios especialmente diseñados para los fanáticos.

“Este acuerdo refuerza nuestro compromiso por estar cerca de nuestros clientes, ofreciéndoles experiencias únicas vinculadas a aquello que los apasiona. Estamos muy entusiasmados con esta alianza para seguir impulsando el deporte”, explicó Fabiola Cundari, Chief Marketing Officer de Galicia sobre el alcance del acuerdo.

Beneficios exclusivos para clientes

La nueva alianza prevé una serie de beneficios para los clientes de Galicia con tarjeta Visa. Entre las ventajas anunciadas, se incluyen:

  • Preventa exclusiva de entradas para los partidos más relevantes del año y la posibilidad de abonar en seis cuotas sin interés.
  • Acceso preferencial a los espacios del Fun Fest, un clásico de las jornadas de rugby.
  • Participación en la experiencia Captain Run, que permite presenciar los entrenamientos oficiales previos a los partidos.
  • Ingreso a Casa Puma, donde los asistentes podrán conocer a los jugadores y compartir momentos junto al seleccionado nacional.
  • Financiación de hasta seis cuotas sin interés en compras en la UAR Store con tarjetas Visa Galicia.

Además, el acuerdo prevé la creación de propuestas adicionales orientadas a reforzar el vínculo entre los fanáticos y el rugby argentino.

Siete jugadores de rugby con camisetas celestes y blancas a rayas, shorts blancos y medias celestes y blancas están de pie en una cancha de césped
Los clientes con tarjetas Visa Galicia acceden a la preventa exclusiva de entradas y el pago en seis cuotas sin interés (Juan Gasparini/Banco Galicia)

Torneos internacionales con sello propio

En el marco del entendimiento, ambas entidades darán nombre a competencias internacionales de importancia. En 2026, la Copa Visa – Galicia enfrentará a la selección argentina con los combinados de Sudáfrica (Springboks) y Australia (Wallabies), dos potencias del hemisferio sur.

Para 2027, el calendario incluirá el Visa – Galicia Rugby Championship, considerado uno de los certámenes más relevantes de la región y que convoca a los equipos más destacados del rugby internacional.

“Tenemos el claro propósito de ayudar a mejorar la vida de todos, siendo la mejor forma de pagar y recibir pagos. Conectamos a personas y comercios en todo el mundo para ayudarlos a crecer y mejorar”, remarcó Silvana Antoniazzi, VP de Marketing en Visa, sobre el propósito de la empresa en el sector.

Asimismo, la ejecutiva remarcó el orgullo que tiene la empresa de seguir apoyando a la UAR y al rugby argentino como hace 30 años, trabajando juntos con compromiso y valores compartidos.

Una historia e innovación en servicios financieros

Cabe destacar que Galicia cuenta con una trayectoria de 120 años acompañando el desarrollo del país. Con más de 6.500 colaboradores y una red que abarca atención presencial y digital, la entidad posee un compromiso con la innovación y el progreso económico, social y ambiental.

Esta entidad ofrece servicios a más de seis millones de clientes y promueve la construcción de una sociedad inclusiva y responsable. Entre sus canales digitales, sobresalen Online Banking, App Galicia, y la atención personalizada a través de redes sociales y WhatsApp.

Por su parte, Visa es uno de los líderes del sector de pagos digitales a nivel mundial, facilitando transacciones en más de 200 países y territorios. La empresa sostiene que el acceso a servicios financieros innovadores y seguros es clave para el desarrollo de economías inclusivas.

En esa línea, el entendimiento entre estas entidades y la Unión Argentina de Rugby representa un paso relevante para el ecosistema deportivo local. A través de esta alianza, los clientes podrán acceder a promociones exclusivas, experiencias únicas y ventajas diferenciales, mientras las empresas continúan promoviendo valores asociados al deporte y la inclusión financiera.

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