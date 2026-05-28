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Infobae Talks Energía: gas natural, data centers y Vaca Muerta, las claves del negocio que viene

Ejecutivos de empresas líderes debatirán sobre inteligencia artificial, innovación operativa, crédito e inversiones en un escenario de fuerte transformación para el sector

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TALKS - Real Estate
Agostina Scioli, host de Infobae Talks, recibirá a referentes de la industria energética argentina para debatir sobre tecnología, innovación y el futuro del sector (Maximiliano Luna)

La industria energética de la Argentina atraviesa uno de los momentos más dinámicos de su historia reciente. El avance de Vaca Muerta, la incorporación de inteligencia artificial en las operaciones, la digitalización de los servicios y el surgimiento de nuevos modelos de negocio empujan una transformación profunda que impacta de lleno en el desarrollo económico y productivo del país.

En ese marco, Infobae Talks Energía reunirá a los principales referentes de la industria para analizar el presente del sector, sus desafíos y las oportunidades que se abren de cara a los próximos años.

El impacto de Vaca Muerta

Santiago Caló, gerente de Planificación Operativa y Control de Gestión de Axion Energy, abrirá el programa con una lectura sobre el momento que atraviesa la industria energética local y el impacto concreto que el crecimiento de este yacimiento genera en las operaciones de la compañía. La formación neuquina dejó de ser una promesa para convertirse en el motor de una reconfiguración profunda de toda la cadena de valor del sector.

En su intervención, Caló también abordará el rol de la tecnología en la mejora de la eficiencia operativa y en la anticipación de fallas, junto con las nuevas exigencias ambientales que moldean la agenda de la industria.

Inteligencia artificial y su valor concreto en las operaciones

El crecimiento de la IA dejó de ser un fenómeno ajeno a las empresas energéticas para convertirse en una herramienta con aplicaciones directas en la operación diaria. Jorge Monczor, director de Tecnologías de la Información de Pampa Energía, pondrá el foco en dónde se produce hoy ese valor concreto dentro de una compañía de esta escala y cómo evolucionan las áreas de IT en un contexto de transformación acelerada.

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Monczor también explicará qué desafíos aparecen en ese proceso de adopción tecnológica y qué distingue el enfoque de la organización frente a otras del rubro. La pregunta sobre qué diferencia a la empresa será uno de los ejes centrales de su conversación.

El financiamiento como palanca del desarrollo energético

Ignacio Badaloni, Head of Energy & Mining de Galicia, aportará la perspectiva del sistema financiero sobre el crecimiento del sector. Su intervención describirá las necesidades específicas que esta industria plantea hoy en materia de crédito y los instrumentos con los que el banco acompaña a las compañías del rubro en sus proyectos de inversión y expansión.

El análisis de datos y la tecnología potencian hoy esas soluciones, y Badaloni explicará cómo ese vínculo entre finanzas e innovación se traduce en propuestas concretas para un mercado en plena expansión. Las oportunidades que se abren de cara a los próximos años también formarán parte de su análisis.

Transformación interna en la gestión de un servicio esencial

La distribución de gas en el área metropolitana implica abastecer a millones de usuarios con estándares de seguridad y continuidad que no admiten margen de error. Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicaciones de Metrogas, conversará sobre los cambios concretos que atravesó la compañía en los últimos años y cómo la innovación y la digitalización impactaron tanto en los procesos internos como en la experiencia del usuario.

Di Lázzaro también pondrá en valor el rol de los equipos y la cultura organizacional en ese proceso de transformación, y describirá en qué etapa se encuentran hoy y cuáles son los desafíos que vienen.

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Seguridad operacional y el rol estratégico del gas natural

Dante Dell’Elce, gerente general de Litoralgas, presentará la realidad de una distribuidora regional donde la seguridad y la calidad del servicio son condiciones no negociables. Su intervención describirá los principales desafíos de la compañía y qué implica, en términos concretos, garantizar estándares elevados en la distribución de gas natural día a día.

El concepto de excelencia operacional que guía su gestión, el rol estratégico de este elemento para el desarrollo industrial del país y los planes de crecimiento para los próximos años completarán una participación que pone el foco en la solidez de la infraestructura energética como base del desarrollo productivo.

Gas flareado, data centers y nuevas demandas de energía

El desperdicio de gas en los yacimientos es uno de los problemas más visibles de la industria, y también una oportunidad que pocas compañías supieron aprovechar. Ariel Perelman, CEO y cofundador de Bigsur Energy, cerrará la edición explicando cómo la compañía transforma ese recurso —habitualmente quemado en antorcha— en energía aprovechable, con aplicaciones que van desde la minería de criptomonedas hasta la alimentación de data centers.

El crecimiento de la inteligencia artificial genera una demanda de energía que abre posibilidades inéditas para este modelo de negocio. Perelman explicará el potencial que Vaca Muerta representa para escalar esa propuesta y por qué la Argentina puede posicionarse como un actor de peso en este segmento emergente a nivel global.

Infobae Talks Energía ofrecerá un espacio de intercambio entre referentes de una industria clave para el desarrollo del país. La transmisión en vivo tendrá lugar el jueves 4 de junio desde las 15 horas, a través de la home y el canal de YouTube de Infobae.

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