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Un desfile en Buenos Aires rompió esquemas y acercó la moda al público

Para presentar la temporada Otoño-Invierno 2026, Galerías Pacífico propuso un formato de pasarela dinámico que priorizó la proximidad y el vínculo con los asistentes

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La colección presentó una diversidad de estilos que marcaron el pulso de la temporada (Galerías Pacífico)

En el universo de la moda, cada temporada propone nuevas narrativas estéticas que dialogan con el contexto cultural. Los espacios donde se presentan esas colecciones también construyen sentido y aportan identidad a la experiencia. En ese cruce entre diseño, arquitectura y vivencias, surgen propuestas que trascienden la simple exhibición.

En ese marco, Galerías Pacífico retomó su protagonismo con una iniciativa centrada en la temporada Otoño-Invierno 2026. El reconocido centro comercial convocó a marcas de peso para desplegar una puesta que combinó creatividad y cercanía con el público.

El encuentro se realizó el 22 de abril en La Place, un espacio que se transformó para albergar una experiencia diferente. Allí, la moda se integró con el entorno en un formato pensado para generar interacción directa con los asistentes.

Un formato que transformó la pasarela

La propuesta rompió con el esquema tradicional de pasarela frontal. En su lugar, se planteó un circuito coreográfico que rodeó las mesas, lo que permitió múltiples puntos de vista durante el recorrido de las modelos.

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La iniciativa propuso un circuito coreográfico que acercó las colecciones al público (Galerías Pacífico)

El evento se desarrolló en simultáneo con un cocktail, lo que aportó dinamismo a la escena. Esta decisión buscó generar una atmósfera distendida, donde cada detalle formó parte del espectáculo.

Además, la cercanía entre modelos e invitados modificó la percepción habitual del desfile. Cada pasada se volvió más accesible, con un enfoque que priorizó la experiencia del público presente.

Figuras invitadas en una experiencia que trascendió la pasarela

La conducción estuvo a cargo de Fabián Medina Flores, figura reconocida por su trayectoria en el análisis de tendencias. Su presencia aportó una mirada especializada que acompañó el desarrollo del desfile.

Entre los invitados se destacaron Sabrina Rojas, Sofía Zámolo, Dolores Trull, Rulo Schijman, CAE, Celeste Montanari y Adriana Costantini, quienes acompañaron la presentación de las nuevas colecciones.

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Los invitados participaron de una experiencia que integró moda y cercanía en un mismo espacio (Galerías Pacífico)

Por su parte, el line-up reunió a firmas que representaron distintos estilos dentro del mercado local e internacional. Participaron Adriana Costantini, Akiabara, Azzaro, Cuesta Blanca, Desiderata, GNZ, India Style, Las Pepas, Markova, Mishka, Nike, Paula Cahen D’anvers, Penguin, Portsaid, Tascani, Vipeluquerías y Wanama.

En conjunto, estas marcas configuraron un mapa diverso que reflejó la amplitud de propuestas presentes en el shopping. Cada colección aportó identidad propia, lo que enriqueció la narrativa general del evento.

Historia, arte y patrimonio en un mismo espacio

Cabe destacar que Galerías Pacífico cuenta con una rica historia en el país. Su origen se remonta al siglo XIX, cuando se proyectó como el “Bon Marché Argentino”, inspirado en modelos europeos.

Luego, una remodelación clave en 1945 redefinió su estructura y sumó valor artístico al edificio. En ese proceso se incorporaron los murales de la cúpula central, que hoy son considerados patrimonio cultural.

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Fabián Medina Flores condujo el evento con una mirada especializada sobre tendencias (Galerías Pacífico)

En este sitio, obras de Antonio Berni, Juan Carlos Castagnino, Manuel Colmeiro, Lino Enea Spilimbergo y Demetrio Urruchúa construyen una narrativa visual que se mantiene vigente en la actualidad.

Más tarde, en 1989, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional. Tres años después, se inauguró como centro comercial y cultural, lo que marcó el inicio de una nueva etapa.

Con el correr del tiempo, el lugar logró convertirse en un ícono de la Ciudad de Buenos Aires. En la actualidad, su propuesta combina consumo, arte y turismo en un mismo recorrido.

Experiencia, marcas y proyección

El desfile Otoño-Invierno 2026 se inscribió dentro de una estrategia más amplia orientada a generar experiencias. No se trató solo de presentar colecciones, también buscó construir un vínculo más cercano con el público.

En esa línea, el evento fortaleció la identidad del shopping como un espacio donde convergen tendencias y cultura urbana. La integración de marcas, escenografía y público configuró una experiencia inmersiva.

La iniciativa se integró a una agenda que impulsa propuestas culturales y comerciales. Esta combinación permite renovar el interés del público y sostener una oferta dinámica durante todo el año.

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