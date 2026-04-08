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Así será la prueba piloto para ordenar el uso de celulares en escuelas argentinas

El proyecto comenzará en nueve instituciones y combinará herramientas tecnológicas con capacitaciones dirigidas a estudiantes, familias y docentes

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Alumnos de la Red Itínere guardan sus celulares en fundas especiales durante la jornada escolar (MotivEd)

Durante los últimos años, la inquietud por el impacto de los dispositivos móviles en la educación escolar se instaló en el debate público. Diversos estudios internacionales advierten sobre el aumento de la distracción digital en las aulas, un fenómeno que afecta tanto al aprendizaje como a las relaciones entre estudiantes y docentes.

En este contexto, la startup uruguaya MotivEd impulsa un programa para gestionar el uso del celular en escuelas que combina una herramienta operativa con formación y acompañamiento institucional. En las próximas semanas, la empresa iniciará un plan piloto para 800 alumnos en el territorio nacional junto a la Red Itínere, que agrupa a nueve colegios.

Un modelo adaptado a la realidad escolar

Según datos de las pruebas PISA 2022, la Argentina está entre los países con mayores niveles de distracción por dispositivos móviles en clase. El informe señala que la presencia del teléfono en el aula compite con la concentración de los estudiantes y afecta el rendimiento académico.

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El programa piloto se implementa en nueve colegios con el objetivo de mejorar la atención (MotivEd)

Frente a este escenario, MotivEd diseñó un modelo que ya funciona en cuatro colegios uruguayos, donde participan más de mil alumnos. Cada uno guarda su celular en una funda de cierre magnético, conocida como “pouch”, la cual bloquea la señal y solo puede abrirse con un imán especial que controla la institución.

A diferencia de sistemas previos, este modelo evita que la escuela deba custodiar los celulares. Según explicaron desde la startup, este enfoque disminuye riesgos y simplifica la gestión interna, ya que el alumno conserva el dispositivo, pero pierde la disponibilidad.

Resultados observados en Uruguay

La directora del Instituto Preuniversitario de Montevideo (PREU), Fernanda Presno, relató que, antes de la implementación, utilizaban un sistema de cajas para recolectar teléfonos: “Había que organizar la recolección y no resolvía lo que pasaba fuera del aula. Incluso cuando los teléfonos estaban guardados, las notificaciones seguían entrando. El sistema de fundas simplificó la dinámica del colegio y mejoró la interacción social en los recreos”.

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Docentes y familias participan de talleres sobre hábitos digitales saludables junto a los estudiantes (MotivEd)

Nicolás Viñales, cofundador de MotivEd, sostuvo que el problema radica en el uso del celular durante toda la jornada escolar y que es importante poner el foco en la atención de los alumnos: “Es la materia prima del aprendizaje y de los vínculos”.

El plan piloto con la Red Itínere se desarrollará durante tres meses. El proceso incluye mediciones antes y después de la implementación, con el objetivo de evaluar cambios en el bienestar de los estudiantes.

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Las fundas permiten mantener los dispositivos bloqueados bajo responsabilidad de cada estudiante, y desbloquearlas cuando la institución lo define (MotivEd)

Hacia nuevos hábitos digitales

El programa incorporará capacitaciones dirigidas a familias y docentes, con el propósito de promover hábitos digitales saludables y fortalecer el vínculo entre estudiantes y tecnología. La organización de padres Manos Libres participará con charlas y contenidos específicos para acompañar el proceso.

La expansión de este modelo a la Argentina coincide con una tendencia global en la que cada vez más sistemas educativos avanzan en regulaciones para el uso del celular en escuelas. Países como Francia, Brasil, Chile, Corea del Sur y diversas jurisdicciones de Estados Unidos ya adoptaron políticas que restringen o regulan la presencia de dispositivos móviles en el aula.

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Nicolás Viñales, cofundador de MotivEd (MotivEd)

Desde la Red Itínere, su fundador Darío Álvarez Klar remarcó que la meta es acompañar a los estudiantes en el desarrollo de autonomía y hábitos responsables. “Cuando se integra a un proceso educativo, deja de ser una prohibición y realmente estamos educando”, afirmó.

En la misma línea, Viñales señaló que este flagelo no solo se podrá resolver con una herramienta operativa: “Si no trabajamos en hábitos digitales, el problema vuelve a aparecer; por eso, ofrecemos un programa que combina una solución operativa con formación para estudiantes, docentes y familias”.

La llegada de MotivEd a la Argentina representa una respuesta concreta a un conflicto que crece en la región. Al mismo tiempo, marca el inicio de una etapa en la que las escuelas buscan equilibrar innovación tecnológica y formación pedagógica dentro del aula.

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