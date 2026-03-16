Una universidad escala al cuarto lugar entre los mejores lugares para trabajar en la Argentina

La universidad impulsa un modelo institucional basado en confianza, aprendizaje permanente y transformación cultural (Universidad Siglo 21)

La transformación de las organizaciones educativas ya no depende únicamente de programas académicos o infraestructura tecnológica. En el escenario actual, la capacidad para construir culturas laborales sólidas, promover el desarrollo profesional y fomentar la innovación interna se vuelve determinante para sostener proyectos institucionales de largo plazo. En ese contexto, el clima laboral aparece como un factor central para potenciar resultados y proyectar el futuro de la educación.

Además, cada vez más instituciones entienden que el verdadero motor de evolución reside en las personas que integran sus equipos. El fortalecimiento de entornos de confianza, la promoción del aprendizaje permanente y la incorporación de nuevas tecnologías permiten consolidar espacios de trabajo dinámicos, capaces de responder a los desafíos de un mundo en constante cambio.

Un reconocimiento que consolida una cultura organizacional

En ese marco, Universidad Siglo 21 fue distinguida por décima vez por Great Place to Work, el ranking que reconoce a los mejores lugares para trabajar en Argentina. Esta vez, la institución obtuvo el reconocimiento dentro de la categoría de organizaciones que cuentan con entre 251 y 1000 colaboradores, reafirmando su compromiso con la gestión de talento.

Asimismo, la distinción refleja un proceso sostenido de evolución institucional basado en la promoción de liderazgos participativos y el desarrollo de equipos orientados a la innovación. Este enfoque ha permitido consolidar una cultura organizacional que prioriza la colaboración y el crecimiento profesional.

Universidad Siglo 21 fue distinguida por décima vez por Great Place to Work, consolidando su modelo de gestión de talento y cultura organizacional (Universidad Siglo 21)

Por otra parte, la casa de estudios reúne actualmente más de 90.000 estudiantes y supera los 110.000 egresados, lo que evidencia el alcance de su propuesta académica. En ese contexto, el reconocimiento internacional también destaca el valor de una comunidad interna que potencia la experiencia de aprendizaje.

El rol del talento en la experiencia educativa

Detrás de ese resultado se encuentra una comunidad codocente que impulsa la experiencia institucional desde múltiples áreas de gestión. Su participación resulta clave para sostener un modelo educativo que prioriza la innovación educativa.

En paralelo, el modelo de trabajo integra la tecnología como un componente estratégico para potenciar el desarrollo humano. Entre esas herramientas se destaca la incorporación de inteligencia artificial, utilizada para optimizar procesos y mejorar la experiencia de aprendizaje.

Laura Rosso, rectora de la institución, representa un liderazgo que impulsa la innovación educativa y el desarrollo organizacional (Universidad Siglo 21)

Asimismo, la institución sostiene que el futuro educativo se construye a partir de la combinación entre tecnología y talento humano. Bajo esa premisa, las herramientas digitales funcionan como aliadas que potencian la creatividad, la eficiencia y la capacidad de adaptación de los equipos.

Formación continua y adaptación al cambio

Por otro lado, la universidad impulsa iniciativas de capacitación permanente destinadas a fortalecer competencias profesionales. Estos programas buscan acompañar la evolución de los equipos frente a los desafíos de un contexto marcado por la transformación digital.

Al mismo tiempo, estos procesos contribuyen a alinear las habilidades del equipo con las demandas de un entorno globalizado. De este modo, la organización busca anticiparse a los cambios del mercado educativo y convertirlos en oportunidades de desarrollo institucional.

Con más de 90.000 estudiantes y 110.000 egresados, la institución continúa fortaleciendo su comunidad educativa (Universidad Siglo 21)

Liderazgo y visión institucional

En este contexto, la conducción académica adquiere un significado especial bajo la gestión de Laura Rosso, rectora de la institución. Su trayectoria representa un hecho destacado, ya que es la primera egresada en la historia de la universidad y ahora es la máxima autoridad académica.

En ese sentido, la institución impulsa iniciativas de capacitación en inteligencia artificial y nuevas tecnologías, con el objetivo de fortalecer las capacidades digitales de sus equipos y potenciar la innovación en los procesos educativos y de gestión.

“La innovación tecnológica solo alcanza su máximo potencial cuando es impulsada por equipos que se sienten protagonistas, autónomos y en constante evolución profesional. Nuestro propósito es que cada persona en Siglo 21 encuentre un entorno de confianza donde su desarrollo individual se traduzca en un impacto real para el futuro de la educación”, destaca la rectora.

Un modelo que proyecta el futuro educativo

La consolidación de este modelo organizacional demuestra que la innovación educativa depende en gran medida de la calidad de las culturas laborales que la sostienen. La combinación entre tecnología, liderazgo participativo y desarrollo humano se convierte en una base sólida para impulsar transformaciones profundas.

El reconocimiento otorgado por Great Place to Work confirma el camino recorrido por la secretaría de Gestión Humana de Universidad Siglo 21 en materia de gestión de talento y fortalecimiento institucional. La distinción no solo celebra un logro puntual, sino que refleja una estrategia sostenida que ubica a las personas en el centro de la construcción del futuro educativo.