Energía, música y encuentros: así se vive Lollapalooza Argentina

Citroën, auto oficial de Lollapalooza Argentina 2026, presenta 'Aura Hunting'. El Influencer Chucho Manucho salió a preguntarle a la gente sus secretos para mantener la energía durante el festival

Por segundo año consecutivo, Citroën participa como automotriz oficial de Lollapalooza Argentina. En ese contexto, presenta una iniciativa vinculada con la tecnología híbrida y el confort. La propuesta gira alrededor del nuevo Citroën C4 Híbrido, modelo que la compañía eligió presentar al público en el marco del festival.

El vehículo introduce una motorización híbrida suave que combina un motor naftero con asistencia eléctrica de 48 volts. Ese sistema mejora la eficiencia y aporta mayor suavidad en la conducción diaria, una característica que se suma a uno de los rasgos históricos de la marca: el confort como eje central de la experiencia a bordo.

Ese concepto también se traslada al Hipódromo de San Isidro, con una dinámica que explora cómo cada persona encuentra su propio equilibrio entre energía y descanso durante una jornada extensa de música. En un evento donde miles de asistentes recorren escenarios durante horas, cada uno construye su propia forma de vivir la experiencia.

El influencer Chuco Manucho recorrió el predio de Lollapalooza Argentina para conversar con el público y descubrir cómo cada persona vive la experiencia del festival (Gastón Taylor)

Un recorrido por el festival para descubrir cómo vive la gente la experiencia

En ese contexto, el creador de contenido Chucho Manucho llegó al predio para recorrer el festival y conversar con el público en busca de una consigna simple: descubrir cómo cada asistente mantiene su energía durante Lollapalooza. La propuesta toma como punto de partida la idea de que la zona de confort puede convertirse en el impulso para vivir nuevas experiencias.

Durante su recorrido, Chucho se acercó a distintos grupos de amigos y fanáticos que se movían entre escenarios. A partir de preguntas directas, abrió el diálogo sobre qué significa el confort dentro del festival y cuáles son esos pequeños rituales que ayudan a sostener el entusiasmo entre show y show.

Las respuestas muestran miradas distintas sobre una misma experiencia. Algunos priorizan la intensidad cerca del escenario principal. Otros eligen observar el espectáculo desde un punto más tranquilo del predio, donde la música se vive con otro ritmo.

Citroën participa como automotriz oficial de Lollapalooza Argentina 2026 (Gastón Taylor)

“Para mí el confort en el Lolla es encontrar un rato de sombra con amigos. Ahí recargo energía para volver al pogo”, contó Martina, una de las asistentes con las que Manu conversó durante su recorrido.

La propuesta forma parte de la presencia de Citroën en Lollapalooza Argentina 2026, donde la marca participa como automotriz oficial y presenta el nuevo Citroën C4 Híbrido como protagonista de esta acción vinculada con el confort y tecnología híbrida.

La charla también abrió espacio para hablar de esos artistas o canciones que funcionan como impulso en la vida cotidiana. En medio del clima del festival, cada respuesta conectó recuerdos personales con el momento que se vive frente a los escenarios.

“Cuando escucho a mi banda favorita me meto en el pogo sin pensar. Es la forma más real de vivir el show”, explicó Tomás, que llegó desde Rosario para ver a uno de los artistas principales del line up.

El intercambio también reveló pequeñas fórmulas personales para mantener el ánimo en lo más alto a lo largo de la jornada. “Si necesito energía, pongo una canción de rock que me guste y listo. Me cambia el ánimo en segundos”, resumió Paula antes de seguir su camino hacia el próximo recital.

El Citroën C4 Híbrido combina tecnología híbrida y confort, dos de los ejes que la marca destaca en su presencia en el festival (Gastón Taylor)

Ese recorrido por el festival conecta con el concepto que Citroën busca transmitir con su nuevo modelo: la zona de confort puede ser el punto de partida para vivir experiencias intensas, incluso en un evento multitudinario como Lollapalooza.

De esta manera, Citroën busca vincular esas características con el estilo de vida urbano. El festival funciona como escenario para presentar el modelo ante un público diverso que combina fanáticos de la música, creadores de contenido y visitantes que recorren el evento en busca de nuevas experiencias.

Al final del recorrido, la experiencia deja una idea clara: cada persona vive Lollapalooza de una manera distinta. Algunos buscan la intensidad del pogo frente al escenario. Otros encuentran su momento en una pausa entre recitales.

En ese equilibrio entre energía y bienestar aparece el concepto que impulsa la propuesta de Citroën: la zona de confort puede ser el punto de partida para llegar mucho más lejos.