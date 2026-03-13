In House

Una empresa del sector agropecuario fue reconocida por su modelo de gestión de personas

Great Place to Work posicionó a Timac Agro entre los mejores lugares para trabajar en la Argentina

Guardar
El equipo de Timac Agro
El equipo de Timac Agro forma parte de una estrategia que pone a las personas en el centro de la organización (Timac Agro)

En un escenario empresarial cada vez más competitivo, la cultura organizacional se consolidó como un factor determinante para el crecimiento de las compañías. El bienestar de los equipos, la calidad del ambiente laboral y las oportunidades de desarrollo profesional ocupan hoy un lugar central dentro de la agenda corporativa.

En ese contexto, Timac Agro Argentina fue reconocida por Great Place to Work como una de las mejores empresas para trabajar en la Argentina. El reconocimiento destaca el compromiso de la compañía con la construcción de un entorno laboral basado en la confianza, el desarrollo profesional y el trabajo en equipo.

Este tipo de distinciones surge a partir de evaluaciones que analizan la experiencia de los colaboradores dentro de cada organización. Aspectos como liderazgo, comunicación y oportunidades de crecimiento forman parte de los criterios que determinan el posicionamiento de cada empresa.

Además, el reconocimiento pone en valor el esfuerzo de las compañías que promueven espacios laborales positivos. En ese sentido, la certificación refleja la percepción directa de los colaboradores y la importancia de construir una cultura de confianza.

El equipo de Timac Agro
El equipo de Timac Agro forma parte de una estrategia que pone a las personas en el centro de la organización (Timac Agro)

Un modelo de trabajo centrado en las personas

Dentro de la estrategia de la empresa, el desarrollo de los colaboradores ocupa un lugar prioritario. La firma impulsa una cultura corporativa basada en la cercanía, el respeto profesional y la participación activa de cada integrante del equipo de trabajo.

En la compañía hacen hincapié en que gran parte de su éxito radica en la promoción de un entorno donde la confianza interna y la colaboración resultan pilares fundamentales. Este enfoque busca fortalecer el compromiso de los equipos y generar un.

Por otra parte, la organización se caracteriza por garantizar un ambiente laboral dinámico y potenciar el talento interno mediante programas de formación y crecimiento profesional. De esta manera, los colaboradores cuentan con herramientas que impulsan sus carreras.

El reconocimiento obtenido refleja precisamente ese modelo de gestión. La evaluación de Great Place to Work considera la percepción de los trabajadores sobre la credibilidad de los líderes, la equidad en las oportunidades y el sentido de pertenencia.

El equipo de Timac Agro
El equipo de Timac Agro forma parte de una estrategia que pone a las personas en el centro de la organización (Timac Agro)

Desarrollo profesional e innovación como ejes de crecimiento

Un aspecto que remarcan en Timac Agro es que el trabajo colaborativo permite que distintas áreas compartan conocimientos y experiencias. Esta dinámica facilita la generación de nuevas ideas y fortalece la innovación interna dentro de la organización.

De igual manera, la empresa mantiene un fuerte vínculo entre su cultura interna y la misión que impulsa en el sector agropecuario. El desarrollo del equipo humano se vincula directamente con la capacidad de ofrecer soluciones tecnológicas y asesoramiento especializado.

Por esa razón, el bienestar laboral se convierte en un elemento clave dentro de la estrategia corporativa. Un equipo comprometido y motivado contribuye a consolidar el crecimiento de la compañía en el sector agropecuario.

Un reconocimiento que refleja una visión de futuro

La distinción obtenida representa un respaldo al modelo de gestión que impulsa la empresa. La construcción de un clima laboral positivo se transformó en uno de los ejes de su estrategia organizacional.

Asimismo, la compañía continúa fortaleciendo iniciativas orientadas al bienestar de sus colaboradores. Programas internos, espacios de participación y políticas de acompañamiento forman parte de su gestión interna.

En consecuencia, el reconocimiento también refleja el impacto que tiene una cultura basada en la confianza y el respeto. Estas prácticas permiten consolidar equipos sólidos y promover un ambiente laboral saludable.

El posicionamiento de Timac Agro Argentina entre las empresas destacadas por Great Place to Work evidencia la importancia de construir organizaciones centradas en las personas. En un entorno productivo cada vez más exigente, el compromiso con el talento humano aparece como una de las claves para impulsar un crecimiento sostenible.

Temas Relacionados

Timac AgroGreat Place to WorkCultura OrganizacionalDesarrollo Profesional

Últimas Noticias

Lollapalooza 2026: segunda década del festival con nuevos espacios y experiencias

Estrellas internacionales y talentos locales forman parte de una grilla cargada en tres días a puro movimiento. En la nota, las claves para recorrer el predio y los horarios para acceder cada día

Lollapalooza 2026: segunda década del

El fenómeno global del fitness competitivo desembarca en la Argentina con su primera carrera oficial

La competencia internacional HYROX impulsa su llegada al país junto a PUMA, partner global de la disciplina, con la realización de diferentes Physical Fitness Tests de cara al encuentro previsto para el 13 de junio

El fenómeno global del fitness

Miguel Galuccio obtuvo el reconocimiento al empresario argentino del año

El fundador y CEO de Vista Energy fue reconocido por AmCham por su trayectoria y el crecimiento de la compañía, en el marco del cierre de la Argentina Week organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos

Miguel Galuccio obtuvo el reconocimiento

El crédito productivo gana protagonismo en el sector rural

El Banco Nación participa en Expoagro 2026 con propuestas de financiamiento para fortalecer la actividad agroindustrial

El crédito productivo gana protagonismo

Atomik presentó en Boedo la camiseta más grande del fútbol argentino

El evento reunió a miles de simpatizantes en una noche cargada de emoción e identidad barrial

Atomik presentó en Boedo la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un abogado con la matrícula

Un abogado con la matrícula suspendida amenazó a una jueza laboral con prenderla fuego

Arrecifes de coral en peligro: cómo el calentamiento global afecta su capacidad de adaptación en el océano

Tamara Pettinato habló del juicio contra Felipe y dijo que su hermano “no recuerda qué pasó” y por eso no declaró

Vuelven las altas temperaturas y sin lluvias: cómo estará el tiempo durante el fin de semana en el AMBA

Los 80 años de Liza Minnelli: cómo sus looks icónicos dejaron una huella en la moda

INFOBAE AMÉRICA
La agencia marítima de la

La agencia marítima de la ONU convocó una sesión extraordinaria para analizar la crisis en el estrecho de Ormuz

Estados Unidos propone escoltar buques por el estrecho de Ormuz “en cuanto sea militarmente posible”

Mientras se enfrenta a Irán, Israel despliega más recursos militares para su guerra con Hezbollah en el Líbano

Trump afirmó que la guerra en Irán avanza “muy bien” y dijo que es un país de “terror y odio”

Sudáfrica interceptó cuatro pesqueros chinos que habían manipulado sus sistemas de rastreo

TELESHOW
Una participante fue eliminada de

Una participante fue eliminada de Gran Hermano tras permanecer solo 11 días dentro de la casa: “Estoy emocionada”

El emotivo saludo de Claudia Villafañe a su nieta Roma por sus 7 años: “Mi mano siempre va a estar ahí”

Daniela Christiansson mostró los preparativos para el cumpleaños de su hija Elle: ¿estará Maxi López?

Nicolás Cabré se tatuó toda la espalda: las imágenes del impactante diseño que eligió

Mercedes Morán se mostró partidaria de tener una relación abierta: “Tuve mucha gente tóxica”