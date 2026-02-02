Una piscina roja en Mar del Plata interpeló a turistas y locales

Mediante una piscina roja, la propuesta abordó la menstruación como un tema atravesado por silencios culturales y mandatos persistentes

El verano suele presentarse como un territorio de libertad, disfrute y cuerpos expuestos al sol, al agua y al movimiento. Sin embargo, existen experiencias que todavía quedan condicionadas por silencios, creencias heredadas y conversaciones pendientes.

En la playa o la pileta, muchas mujeres toman decisiones atravesadas por el miedo, la incomodidad o las recomendaciones ajenas. Evitar meterse al agua, cambiar planes o limitar actividades forma parte de una realidad que se repite temporada tras temporada.

Frente a ese escenario, las marcas también empiezan a ocupar un rol en la conversación pública. En ese cruce entre visibilidad, mensaje y experiencia aparece “Verano sin Tabú”, la activación que Kotex —especialista en productos de cuidado e higiene menstrual— llevó a la costa marplatense durante la temporada 2026.

La acción de Kotex en la costa marplatense generó conversación entre quienes transitaban el parador (Mauro Bianchi)

Una intervención que incomoda para generar conversación

La propuesta se desarrolló en Mar del Plata, uno de los destinos más concurridos del país. Allí, la marca eligió un parador emblemático para desplegar una acción pensada para interpelar y generar conversación en un espacio cotidiano y altamente expuesto. El objetivo fue provocar una reacción inmediata.

En lugar de un abordaje tradicional, Kotex intervino visualmente la pileta del parador, transformándola en una piscina completamente roja. La imagen rompió con la postal habitual del verano y obligó a quienes circulaban por el lugar a detenerse, observar y preguntarse por su significado.

El objetivo de esta acción fue representar el límite invisible que todavía deja a muchas mujeres fuera del mar durante su menstruación. El mensaje fue directo y contundente: “Lo que te deja afuera en verano no es la menstruación, es el tabú”.

La intervención buscó visibilizar los tabúes que aún rodean a la menstruación durante el verano (Mauro Bianchi)

Según datos de un estudio realizado por Kotex, junto a la consultora OH! Panel, el 93% de las mujeres evita meterse al agua mientras está menstruando y el 87% modifica sus actividades por incomodidad o miedo a fugas.

“Creemos que acompañar también implica animarse a cuestionar aquello que todavía nos limita. Con ‘Verano sin Tabú’ buscamos visibilizar esa barrera invisible y generar una conversación real que ayude a derribarla”, señaló Claudia Cassella, gerente de Marketing para Cono Sur de Kimberly-Clark.

Influencers y amplificación del mensaje

Para potenciar el alcance de la propuesta, la acción contó con la participación de influencers y creadoras de contenido que acompañaron la experiencia desde el lugar. “Es normal que tengamos algunos tabúes, pero esta actividad nos hizo reflexionar y tratar de tenerlos cada vez menos presentes”, señaló Juli Puente, una de las figuras presentes junto a Bri Domínguez, Emi Vrancic y Carmela Castro Ruiz.

Carmela Castro Ruiz reflexionó sobre los tabúes de la menstruación en verano (Kotex)

Su participación permitió trasladar la intervención más allá del espacio físico del parador. A través de redes sociales y contenidos en tiempo real, la experiencia llegó a nuevas audiencias, especialmente jóvenes, que encontraron en esas referentes un punto de identificación para hablar del tema con mayor naturalidad.

Además, la activación fue presentada y transmitida en vivo a través de OLGA, el canal de streaming, en el marco del programa TDT de Verano. La cobertura reforzó el carácter público de la propuesta y amplificó su impacto mediático durante la temporada.

Una costumbre que va quedando atrás

“Todavía se escucha mucho el tema de que si estás menstruando no podés ir a una pileta o al mar, pero esto es completamente un mito: no hay una evidencia científica que diga que esto genera más infecciones ni hay riesgos de ninguna patología”, señaló la ginecóloga Lorena Pacienza (MN 111.074), quien estuvo presente en la activación.

La pileta intervenida en el parador Prius se convirtió en el eje visual de la activación “Verano sin Tabú” (Mauro Bianchi)

Desde la marca, el mensaje apunta a correr el eje de la incomodidad individual hacia una reflexión colectiva y la educación. Este posicionamiento se refleja en campañas de alto impacto como Normalicemos lo Normal y en su participación activa en el Día de la Higiene Menstrual.

En línea con este enfoque, durante 2025 Kotex consolidó una alianza con Fundación Bellamente para impulsar el programa educativo #ChauTabú en escuelas de CABA y AMBA, alcanzando a más de 4.400 adolescentes mediante talleres diseñados para desarmar prejuicios, brindar contenidos claros y promover instancias de intercambio.

“Verano sin Tabú” se inscribe en una línea de trabajo sostenida que la marca desarrolla desde hace años, con campañas orientadas a normalizar la menstruación y a cuestionar prejuicios instalados. En este caso, el verano aparece como un escenario clave para profundizar ese debate.

La activación en Mar del Plata propone algo más que una acción visual de alto impacto. Invita a revisar costumbres naturalizadas y a poner en agenda aquello que todavía incomoda. En ese gesto, Kotex busca que el disfrute estival deje de tener condiciones implícitas y que la conversación siga abierta.