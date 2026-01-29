Cómo cambia la experiencia de los equipos de trabajo cuando se integra la IA a las organizaciones

Las soluciones inteligentes impulsan la productividad en sectores clave (Imagen ilustrativa Infobae)

El avance de los agentes de inteligencia artificial (IA) en organizaciones de Argentina está generando transformaciones profundas en la experiencia laboral y la productividad. La introducción de agentes de IA permitió a numerosas compañías reducir en un 40% los niveles de estrés reportados por sus equipos, liberar entre 4 y 6 horas diarias por empleado y aumentar la facturación en algunos casos hasta un 180%.

Estos resultados, recabados por la empresa tecnológica Pampa Labs, se observan en sectores tan diversos como la salud, la logística, la capacitación y el comercio.

El reemplazo de tareas repetitivas por soluciones conversacionales inteligentes provocó que los trabajadores dejaran de lado procesos mecánicos para enfocarse en actividades estratégicas. La automatización no solo optimizó tiempos y redujo errores, sino que también permitió escalar operaciones hasta tres veces sin incrementar la plantilla, según indicaron fuentes de esa compañía a Infobae.

Como ejemplo del área de la salud, en un centro médico de la Ciudad de Buenos Aires, la implementación de un agente de voz generó un aumento del 280% en turnos confirmados y una caída del 65% en el ausentismo, mediante la coordinación de agendas y la atención de consultas con precisión.

La integración de la inteligencia artificial permite liberar horas de trabajo y reducir el estrés en equipos de empresas argentinas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo invisible de las tareas rutinarias afecta a siete de cada diez pequeñas y medianas empresas argentinas. Un relevamiento sobre 60 pymes realizado por Pampa Labs muestra que los empleados dedican entre cuatro y seis horas diarias a responder consultas repetidas, cargar datos no sincronizados, revisar documentación o gestionar cobros pendientes. Esta sobrecarga deriva en equipos agotados y en líderes que se convierten en el cuello de botella de su propio negocio. “Si no estoy yo, se frena todo”, es una de las frases más escuchadas entre emprendedores, según el análisis compartido por la dirección de Pampa Labs.

El informe detalla que los nuevos sistemas de inteligencia artificial se diferencian de los chatbots tradicionales por su capacidad conversacional avanzada. Estas soluciones comprenden el contexto, gestionan turnos, generan contenido, procesan documentos complejos y se integran a plataformas como CRM, ERP, calendarios y WhatsApp.

“La clave está en que no reemplazan al equipo, lo potencian”, afirmó a Infobae Jorge Leporace, CEO de Pampa Labs. El modelo propuesto apuesta a la integración profunda con los procesos de cada cliente, desarrollando sistemas adaptados a la realidad de cada empresa.

La automatización de procesos permite que los equipos se concentren en tareas estratégicas y de mayor valor (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los casos relevados, una empresa de capacitación logró reducir un 85% sus costos de producción audiovisual utilizando avatares generados por IA, multiplicar por diez la cantidad de contenido y aumentar en 220% el alcance orgánico. Una distribuidora con 1.500 referencias de productos utilizó inteligencia artificial para analizar ventas y rentabilidades, incrementando su margen bruto un 42% y disminuyendo en un 30% el stock no rotativo. Además, la automatización de la gestión comercial permitió a inmobiliarias aumentar un 380% la conversión de consultas a visitas, mientras que estudios contables que digitalizaron recordatorios de pago redujeron en un 42% los días de mora y elevaron un 33% las cobranzas puntuales.

En el sector logístico, la digitalización del procesamiento documental redujo el tiempo invertido en carga manual un 90% y los errores un 95%. La automatización de solicitudes internas mediante Slack permitió a áreas de recursos humanos reducir en 70% el tiempo administrativo. Por su parte, una escuela de idiomas reactivó 4.000 contactos inactivos con IA, logrando una tasa de respuesta del 18% y 120 inscripciones en 30 días. Estos ejemplos ilustran la diversidad de aplicaciones y beneficios de la automatización inteligente.

La diferencia central frente a soluciones tradicionales radica en el modelo de partner tecnológico. Según explicó Fabio Boschetti, CTO de Pampa Labs, “nuestro objetivo no es vender tecnología, es resolver problemas. Por eso hacemos auditorías gratuitas: necesitamos entender dónde está el dolor para construir la solución correcta”. El acompañamiento estratégico y las soluciones a medida distinguen este enfoque de las propuestas genéricas del software convencional.

La digitalización documental disminuye errores y agiliza la gestión administrativa en el sector logístico (Imagen Ilustrativa Infobae)

El retorno económico de los proyectos de automatización se refleja en un ROI (retorno de inversión) de entre 85% y 120% en seis meses, precisión operativa del 95%, posibilidad de escalar operaciones sin contrataciones masivas y la creación de contenido hasta diez veces superior. Según la misma fuente, el impacto de la inteligencia artificial también se traduce en la recuperación de cerca del 73% del tiempo de respuesta y en la capacidad de liberar recursos humanos para tareas de mayor valor.

Según Leporace, la decisión para las empresas argentinas ya no pasa por discutir la conveniencia de automatizar, sino por calcular el costo de renunciar a los avances que ofrece esta tecnología.