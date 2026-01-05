Innovación y gestión eficiente: el camino del agro para fortalecer su competitividad

El agro argentino transforma su rentabilidad con tecnología, datos y transformación de procesos como ejes del sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agro argentino atraviesa una etapa de redefinición profunda. La estabilidad macroeconómica relativa, combinada con cambios tecnológicos acelerados, plantea nuevos interrogantes sobre cómo sostener la rentabilidad sin resignar eficiencia. En ese escenario, la gestión inteligente de recursos se vuelve un eje central para productores y empresas del sector.

En ese contexto, Sergio Cortina, líder de Agronegocios Cono Sur de la multinacional Deloitte plantea que la pregunta central del sector debe ser cómo producir más de una manera eficiente. En esta línea, sostiene que el desafío pasa por encontrar un equilibrio entre reducción de costos, mejora de márgenes y sostenimiento de la competitividad.

Tecnología, datos y cambio cultural en el centro de la estrategia

Desde su perspectiva, el desarrollo de nuevas tecnologías y el avance de la conectividad permiten obtener información de campo en tiempo real y tomar decisiones más oportunas.

Asimismo, remarca que el uso de dispositivos interconectados facilita la aplicación precisa de recetas productivas. Esta implementación permite reducir los costos operativos vinculados a insumos y horas de monitoreo, además de contribuir a una mayor protección ambiental.

En esa línea, Cortina subraya que la cultura del dato resulta un factor clave. Sostiene que la gobernanza, la convergencia y la centralización de información de calidad son condiciones necesarias para avanzar hacia decisiones analíticas, inteligentes y predictivas.

Según su enfoque, el cambio requiere abandonar prácticas manuales arraigadas y aprender a confiar en la automatización inteligente que genera datos estructurados desde el origen.

De acuerdo con la metodología de Deloitte, ese proceso hoy es posible gracias a tecnologías como IoT, inteligencia artificial y al ecosistema de empresas AgTech especializadas. La consultora menciona que estos actores facilitan la adopción de soluciones adaptadas a las particularidades de la industria agropecuaria.

El avance de la inteligencia artificial busca facilitar soluciones adaptadas a las necesidades del campo argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el análisis destaca la existencia de hubs de GeoData que homologan y democratizan el acceso a la información. Estos espacios aportan un enfoque multidisciplinario para acompañar la transformación con una visión integral.

Además, Cortina, señala que una transformación Data & AI First exitosa requiere una hoja de ruta clara. Para ello, identifica seis pilares fundamentales: interoperabilidad de datos, seguridad de la información, acceso a internet en áreas rurales, personalización de soluciones, integración de sistemas agrícolas y educación continua.

Eficiencia operativa, logística y sostenibilidad como palancas de margen

Por otra parte, sostiene que la optimización de costos operativos encuentra un aliado en la agricultura de precisión. El uso de sensores, drones y mapas satelitales permite graduar la aplicación de insumos según las necesidades específicas de los cultivos.

Según lSergio Cortina, esta práctica reduce el gasto en fertilizantes y agroquímicos, al tiempo que mejora la eficiencia productiva. A ello se suma la incorporación de robótica y automatización en tareas como la siembra y la cosecha.

Desde el análisis de la firma, estas tecnologías contribuyen a disminuir costos laborales y a elevar los niveles de productividad. A su vez, la transición hacia energías renovables para riego y almacenamiento se presenta como una gran herramienta para reducir la dependencia de combustibles líquidos.

Del mismo modo, la consultora identifica a la logística como otro frente crítico. Según su evaluación, el uso de aplicaciones que permitan consolidar cargas entre productores puede disminuir de manera significativa los costos por tonelada transportada.

En línea con los trabajos que viene realizando la consultora, Sergio Cortina sostiene que la innovación tecnológica se consolida como un aliado estratégico. Plataformas digitales para la compra y venta de insumos, financiamiento online y herramientas de inteligencia artificial para planificación predictiva que transforman el negocio agropecuario.

A partir del análisis realizado, Deloitte considera que el agro argentino enfrenta una oportunidad concreta de transformar sus procesos mediante el uso de tecnología disponible. El futuro del sector dependerá de la capacidad de reinventarse a partir de datos, innovación y una estrategia integral orientada a la sostenibilidad.