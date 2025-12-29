Más destinos, menos costos: el impacto de la tecnología en el turismo

La automatización total del proceso de compra reduce tiempos y simplifica la planificación de viajes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El turismo regional atraviesa una etapa de transformación. Empresas con foco en la innovación y el desarrollo tecnológico buscan soluciones tanto para viajeros que planean sus propios recorridos como para agencias y operadores que demandan herramientas eficientes y una oferta mayorista competitiva.

En este contexto, Planisferio y Aterrizar desarrollaron un modelo que responde a los desafíos actuales del sector. Ambas compañías se especializan en la operación mayorista y minorista, con una red propia de franquicias y un canal mayorista abierto a agencias de viajes independientes.

La clave de su funcionamiento radica en la conexión directa concadenas hoteleras, aerolíneas y proveedores de servicios turísticos, lo cual elimina la intermediación tradicional y optimiza los costos de manera significativa. La tecnología, en este caso, permite ofrecer tarifas competitivas, antes reservadas para grandes grupos de la industria.

“Nuestra misión siempre fue clara: vinimos a romper las viejas estructuras. Usamos la tecnología de élite para devolverle el poder al pasajero y al socio local, eliminando los monopolios que encarecían el mercado", declaró Mauro Nicolás Gon, CEO del grupo.

“Nuestros franquiciados cuentan con un respaldo integral diseñado para que puedan competir en el mercado desde el primer día”, aseguró el CEO de Planisferio y Aterrizar (GPA)

Expansión regional y alcance de las operaciones

La presencia de Planisferio y Aterrizar se extiende por el Cono Sur. En la Argentina, el holding gestiona más de 40 franquicias y colabora con una red de más de 400 agencias de viajes afiliadas que acceden a sus servicios a través de la plataforma digital.

En Brasil, opera sucursales físicas en Río de Janeiro y Búzios, donde la hotelería propia marca la diferencia al garantizar disponibilidad y precios directos en destinos muy solicitados. En Uruguay, la presencia física en Montevideo refuerza la cobertura regional.

Los principales usuarios provienen de estos países, tanto turistas que eligen la autogestión de sus experiencias como agencias que buscan mejorar su competitividad. El enfoque es integral: se atiende tanto a quienes planifican su viaje de manera autónoma como a los profesionales del sector que requieren soluciones tecnológicas y una oferta de servicios diversificada.

“La inversión inicial para acceder a una franquicia parte de un canon de entre 15.000 y 20.000 dólares estadounidenses, e incluye el derecho de uso de la marca, el acceso al know-how del negocio y la licencia de la plataforma tecnológica. Además, existen opciones de agencias virtuales con una inversión menor”, detalló el CEO del Grupo Planisferio y Aterrizar.

El acompañamiento incluye soporte operativo y técnico global, reconocimiento de marca, capacitación de élite, acceso a tarifas directas y generación de estrategias de marketing. “Los franquiciados recuperan la inversión en un lapso de entre 30 y 60 días”, aseguró Gon.

“Actualmente, contamos con cupos disponibles en distintas provincias para la apertura de nuevas bocas de venta. Esto permite que socios locales se beneficien directamente de la tecnología más avanzada del mercado y de una marca que ya ha demostrado su éxito masivo”, reveló Gon.

Mauro Nicolás Gon junto a inversores y autoridades del Grupo (GPA)

Un ecosistema con tecnología de punta

La operación diaria de ambas empresas se apoya en Juniper, una plataforma reconocida globalmente en el turismo. Este motor de reservas de última generación automatiza el proceso de compra y permite que cualquier viajero o agencia, en cualquier parte del mundo, realice una reserva con confirmación inmediata, en solo tres segundos.

“La tecnología agiliza el acceso a inventarios reales y simplifica las gestiones, mejorando la experiencia para clientes y socios”, manifestó Gon.

El respaldo de Juniper incluye un equipo de más de 400 especialistas, sumados a los más de 60 empleados propios de Planisferio, quienes supervisan y garantizan el soporte de las reservas en puntos estratégicos del mundo. La eficiencia de esta herramienta puede validarse en el sitio oficial de la compañía tecnológica.

Beneficios para clientes y socios comerciales

Implementar Juniper representó un salto cualitativo para el grupo. Los beneficios se traducen en tres pilares fundamentales:

Velocidad y seguridad: El sistema automatizado permite recibir el voucher y el número de reserva en cuestión de segundos, eliminando demoras e incertidumbres.

Transparencia de costos: La conexión directa con proveedores y la eliminación de intermediarios reduce los costos finales. Las tarifas resultan más accesibles, sin comisiones ocultas.

Inventario global 24/7: Las agencias y franquiciados acceden a la misma base de datos que las grandes empresas del sector, disponiendo de miles de opciones de hoteles, vuelos y servicios en tiempo real, en cualquier continente.

Alianzas estratégicas y convenios de reciprocidad

Uno de los aspectos distintivos de Planisferio y Aterrizar es su rol como articuladores de convenios de reciprocidad entre destinos turísticos. Estos acuerdos, firmados con municipios y entidades turísticas de diversas regiones, buscan potenciar el flujo de visitantes a través de la infraestructura tecnológica de las empresas.

La gestión de acuerdos, como el realizado entre Villa Carlos Paz (Argentina) y Búzios (Brasil), ilustra la capacidad de la compañía para conectar destinos y promover el turismo internacional, facilitando que los viajeros autogestionen sus experiencias.

“Nuestra hoja de ruta se centra en la escalabilidad global de nuestro Plan Destino Común, para aumentar nuestra competitividad”, dijo Mauro Nicolás Gon, CEO del Grupo Planisferio y Aterrizar (GPA)

Estrategias para competir en el mercado turístico

La principal estrategia competitiva del grupo reside en la integración vertical y la eliminación de intermediarios.

“A diferencia de los modelos tradicionales, en Planisferio y Aterrizar gestionamos nuestra propia hotelería, flota de traslados y servicios directos en distintos puntos del mundo. Además, adquirimos cupos aéreos y vuelos charter de forma masiva, lo que nos permite asegurar disponibilidad y precios favorables”, afirmó Gon.

La conectividad directa con aerolíneas, cadenas hoteleras y proveedores de actividades, sumada a la automatización total del proceso, sitúa al grupo en una posición ventajosa. Este modelo garantiza una tarifa competitiva y una respuesta ágil a las demandas del mercado.

Proyección regional y visión a futuro

El crecimiento sostenido del grupo se apoya en tres ejes estratégicos: continuar con la expansión de la red de afiliados, establecer nuevos convenios internacionales y seguir invirtiendo en activos propios.

En la actualidad, el contexto habilitó nuevas oportunidades para empresas tecnológicas del sector. “Estamos liderando una transición hacia una nueva era comercial donde la transparencia y el volumen nos permiten llegar a donde otros no pueden”, concluyó Gon.

La visión de Planisferio y Aterrizar apunta a consolidar su ecosistema como referente internacional, donde la tecnología y la propiedad de los servicios sean garantía de precios accesibles y calidad para viajeros y socios comerciales. Para más información se puede ingresar aquí.