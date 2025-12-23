Mitos y verdades del verano: qué recomiendan los expertos para cuidar a los más pequeños

El verano trae consigo días de sol, calor y actividades al aire libre. Para muchas familias, esta época también despierta dudas sobre el cuidado de los bebés. Entre recomendaciones, consejos de conocidos y tradiciones familiares, circulan mitos que generan incertidumbre sobre la exposición al agua, la ropa y la higiene.

Para desterrar algunos mitos y revelar tips en esta época del año, Mai Pistiner presenta una entrevista con la pediatra Mel Jurozdicki (MN 141098). Formada en la Universidad de Buenos Aires, esta profesional cuenta con residencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y se especializa en obesidad, lactancia y crianza.

Bebés y pileta: seguridad y precauciones

A lo largo de esta charla, se presentan los típicos interrogantes que surgen entre padres y cuidadores. Por ejemplo, uno de los cuestionamientos más frecuentes es si los bebés pueden meterse a la pileta.

Lejos de ser una prohibición, como muchos creen, la exposición al agua es posible, pero es importante tomar ciertas precauciones que detalla la doctora.

En piletas familiares, con pocas personas y cuidados adecuados, el riesgo de infecciones es menor. Sin embargo, en espacios públicos, la concentración de cloro y la circulación de gente pueden aumentar la probabilidad de irritaciones en la piel.

“Los bebés pueden entrar al agua, pero siempre con supervisión y en espacios controlados”, responde la pediatra, quien aclara que para sumergirlos dentro del agua, es mejor esperar que ellos sean los que se quieren sumergir.

Existe el mito de que un pañal común sirve para el agua. Sin embargo, la doctora indica que aparte de ser incómodo para el bebe, esto puede ser peligroso, ya que absorbe el agua y se vuelve pesado, pudiendo tirarlo hacia abajo. “Lo más importante es su seguridad y comodidad, y para eso, los Splashers son ideales porque no se inflan ni limitan sus movimientos”, afirma la pediatra.

La entrevista de Mai Pistiner y Mel Jurozdicki brinda consejos prácticos para disfrutar el verano con bebés (Maximiliano Luna)

Cómo garantizar el cuidado de la piel de los bebés

Es una realidad que, durante los meses de calor, aparecen irritaciones por factores como la humedad y temperatura, pero sobre todo por la higiene. Esto es a lo que se conoce como dermatitis del pañal.

Para ello, es fundamental el cambio de los pañales con frecuencia y el uso de una higiene correcta. La pediatra menciona que las toallitas húmedas sin alcohol se presentan como aliadas fundamentales, ya que limpian de manera suave y ayudan a mantener el pH de la piel equilibrado, lo que reduce el riesgo de inflamaciones. Destaca también su practicidad para la limpieza de manos, cara y otras zonas sensibles del bebé.

Por otra parte, durante la charla se analiza si es recomendable que los niños permanezcan únicamente en pañal durante el verano. Si bien se puede pensar que dejar a los niños únicamente en pañal puede hacer que contraigan enfermedades fácilmente, la doctora asegura que es una práctica adecuada, especialmente para los más pequeños, ya que evita el sobreabrigamiento y facilita la ventilación de la piel. Cuando los niños ingresan a espacios con aire acondicionado, la doctora sostiene que basta con ponerles una manta ligera.

El uso de pañales Pampers Pants permite que los bebés disfruten de su autonomía sin incomodidades (Maximiliano Luna)

Comodidad y desarrollo con pañales adecuados

Durante la etapa de autonomía de los bebés, una consulta frecuente que aparece en el consultorio es qué tipo de pañal usar. Cuando los chicos comienzan a tener más control sobre su cuerpo, la pediatra destaca que es recomendable acompañarlos con un producto que se adecúe a esta etapa. Siguiendo esta línea, los Pants de Pampers ofrecen comodidad y autonomía, gracias a su cintura 360 y la posibilidad de cambiar a los bebés parados, lo cual se adapta al desarrollo motriz y al deseo de independencia de los niños.

En relación con el crecimiento, y para desmitificar la idea de que una vez que el niño alcanza cierto talle de pañal se debe retirar el mismo, la especialista señala que no siempre es necesario. Cada etapa tiene su ritmo y el control de esfínteres se desarrolla de manera progresiva. Los productos con talles grandes, como los Pañales y Pants Pampers XXXG, son grandes aliados que permiten acompañar este proceso sin generar presión.

La conversación también revela la importancia de la autonomía infantil. Cambiar pañales de pie, mostrar el proceso y hablar sobre lo que ocurre son estrategias que ayudan a los pequeños a entender su propio cuerpo.

Sin dudas, la charla ofrece un espacio para derribar mitos veraniegos y brindar información útil para las familias. Con pautas claras sobre las inmersiones en el agua, la prevención de dermatitis, la vestimenta y la elección de productos adecuados como Splashers, Pants y toallitas húmedas de Pampers, los bebés pueden disfrutar de un verano feliz con mayor tranquilidad.